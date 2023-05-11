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Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом
Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал опротестовать решение украинского суда о конфискации его дома после возвращения в Херсон. РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T18:18
2023-05-11T18:18
владимир сальдо
херсонская область
новые регионы россии
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал опротестовать решение украинского суда о конфискации его дома после возвращения в Херсон.Высший антикоррупционный суд Украины 9 мая заявил о конфискации имущества Сальдо. В частности, в списке значатся помещения гостиницы и трехэтажное здание в Херсоне, земельные участки, дом и три квартиры, а также автомобиль и приобретенные акции двух частных акционерных обществ. В суде также добавили, что апелляционная жалоба на решение может быть подана в течение пяти дней со дня вынесения решения.По словам Сальдо, большую часть "собственности" украинский суд ему попросту приписал, поэтому "жалеть не о чем".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларовЗеленский одобрил конфискацию имущества лиц за поддержку спецоперацииШтаты передадут российские конфискованные активы Украине
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владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, политика, новости
Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом

Сальдо о конфискации его дома Киевом: подам апелляцию, когда вернусь в Херсон на танке

18:18 11.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал опротестовать решение украинского суда о конфискации его дома после возвращения в Херсон.
Высший антикоррупционный суд Украины 9 мая заявил о конфискации имущества Сальдо. В частности, в списке значатся помещения гостиницы и трехэтажное здание в Херсоне, земельные участки, дом и три квартиры, а также автомобиль и приобретенные акции двух частных акционерных обществ. В суде также добавили, что апелляционная жалоба на решение может быть подана в течение пяти дней со дня вынесения решения.
По словам Сальдо, большую часть "собственности" украинский суд ему попросту приписал, поэтому "жалеть не о чем".
"Что касается действительно моего имущества, в частности, дома на Острове, который я сам и построил в 1995 году, то апелляцию подам, когда заеду в Херсон на танке. Сразу за все и рассчитаемся", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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