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Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом

Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал опротестовать решение украинского суда о конфискации его дома после возвращения в Херсон. РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T18:18

2023-05-11T18:18

2023-05-11T18:18

владимир сальдо

херсонская область

новые регионы россии

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал опротестовать решение украинского суда о конфискации его дома после возвращения в Херсон.Высший антикоррупционный суд Украины 9 мая заявил о конфискации имущества Сальдо. В частности, в списке значатся помещения гостиницы и трехэтажное здание в Херсоне, земельные участки, дом и три квартиры, а также автомобиль и приобретенные акции двух частных акционерных обществ. В суде также добавили, что апелляционная жалоба на решение может быть подана в течение пяти дней со дня вынесения решения.По словам Сальдо, большую часть "собственности" украинский суд ему попросту приписал, поэтому "жалеть не о чем".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларовЗеленский одобрил конфискацию имущества лиц за поддержку спецоперацииШтаты передадут российские конфискованные активы Украине

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, политика, новости