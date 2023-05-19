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В Новой Каховке растет число желающих получить российский паспорт - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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В Новой Каховке растет число желающих получить российский паспорт
В Новой Каховке растет число желающих получить российский паспорт - РИА Новости Крым, 19.05.2023
В Новой Каховке растет число желающих получить российский паспорт
Количество жителей Новой Каховки, желающих получить российское гражданство, растет ежедневно. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Новой... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T15:05
2023-05-19T16:13
новая каховка
владимир леонтьев
общество
россия
новые регионы россии
паспорт
соцзащита
новости
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Количество жителей Новой Каховки, желающих получить российское гражданство, растет ежедневно. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев в пресс-центре РИА Новости Крым."Количество желающих получить российские паспорта растет ежедневно. Есть базис для этого, основа и причины, почему люди хотят это делать", - отметил он.По его словам, люди хотят стать полноценными гражданами России, они видят преимущества и чувствуют поддержку, которую оказывает страна."Они видят помощь от государства – пенсии, субсидии, возможность получения единоразовой помощи в 100 тысяч рублей. Уже многие люди по сертификату купили себе квартиры", - добавил Леонтьев.Также в новых регионах России уже доступна и реализуется программа материнского капитала. По последним данным Минтруда, на сегодняшний день уже почти 70 тысяч семей из Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожской областей получили соответствующие сертификаты.Владимир Леонтьев напомнил, что уже в сентябре этого года в Херсонской области стартует избирательная кампания, в ходе которой будет сформирован региональный законодательный орган. Согласно законодательству, голосовать могут только граждане Российской Федерации.25 мая 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства. 11 июня российские паспорта получили первые жители регионов, торжественные церемонии были приурочены ко Дню России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области выданы первые паспорта граждан РоссииЖители Новой Каховки получат паспорта РФКак жителям Херсона и Запорожья стать гражданами России
https://crimea.ria.ru/20230430/kak-v-sevastopole-zhivut-bezhentsy-iz-khersona-1128446447.html
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новая каховка, владимир леонтьев, общество, россия, новые регионы россии, паспорт, соцзащита, новости, херсонская область
В Новой Каховке растет число желающих получить российский паспорт

Глава Новой Каховки Леонтьев: число желающих получить российский паспорт растет ежедневно

15:05 19.05.2023 (обновлено: 16:13 19.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Количество жителей Новой Каховки, желающих получить российское гражданство, растет ежедневно. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Количество желающих получить российские паспорта растет ежедневно. Есть базис для этого, основа и причины, почему люди хотят это делать", - отметил он.
По его словам, люди хотят стать полноценными гражданами России, они видят преимущества и чувствуют поддержку, которую оказывает страна.
"Они видят помощь от государства – пенсии, субсидии, возможность получения единоразовой помощи в 100 тысяч рублей. Уже многие люди по сертификату купили себе квартиры", - добавил Леонтьев.
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Также в новых регионах России уже доступна и реализуется программа материнского капитала. По последним данным Минтруда, на сегодняшний день уже почти 70 тысяч семей из Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожской областей получили соответствующие сертификаты.
Владимир Леонтьев напомнил, что уже в сентябре этого года в Херсонской области стартует избирательная кампания, в ходе которой будет сформирован региональный законодательный орган. Согласно законодательству, голосовать могут только граждане Российской Федерации.
"Мы четко следуем российскому законодательству, поэтому те, кто не получит паспорт, будут лишены такого права и возможности отдать свой голос за тех, кого считают нужным. Несмотря на все инсинуации, искажение реальности и запугивания, работа по подготовке к выборам идет очень быстро", - добавил он.
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Новая КаховкаВладимир ЛеонтьевОбществоРоссияНовые регионы РоссииПаспортСоцзащитаНовостиХерсонская область
 
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