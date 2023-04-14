https://crimea.ria.ru/20230414/shkoly-i-detsady-sevastopolya-zadolzhali-biznesu-27-mln-rubley-1128172229.html

Школы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублей

Школы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Школы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублей

Школы и детсады Севастополя задолжали подрядчикам за ремонт и другие работы более 27 млн рублей – в дело вмешалась прокуратура, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T12:31

2023-04-14T12:31

2023-04-14T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Школы и детсады Севастополя задолжали подрядчикам за ремонт и другие работы более 27 млн рублей – в дело вмешалась прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.Невыполнение заказчиками обязательств по уже исполненным государственным контрактам выявили в ходе проверки. Выяснилось, что у нескольких школ и детсадов есть долг перед предпринимателями-подрядчиками на общую сумму свыше 27 млн рублей.Отмечается, что после вмешательства надзорного ведомства задолженность перед предпринимателями была погашена в полном объеме.Ранее первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина заявила, что у руководства школ нет денег, чтобы обеспечить соцпакет для выпускников педагогических вузов, обучающихся по целевым направлениям, и закрыть пустующие вакансии педагогов. Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в России будут финансировать по-новому В Севастополе осудят подрядчика за хищение 12 млн рублей на госконтракте Школа выживания: как работают учителя в Севастополе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, прокуратура города севастополя, крым, происшествия, новости, новости крыма