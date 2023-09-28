В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублей
В Крыму с 2014 года в сферу дошкольного образования вложено 61 млрд рублей
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Детский сад в Джанкое, построенный по федеральной целевой программе развития Крыма до 2020 года
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. С 2014 по 2022 годы в сферу дошкольного образования Крыма из бюджета направили свыше 61 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Наталья Григорь.
"Инвестиции в основной капитал в сфере дошкольного образования Крыма с 2014 по 2022 годы составили свыше 61 млрд рублей. Из них более 96% - это бюджетные средства", - сообщила она.
Также Григорь отметила, что по данным министерства финансов, расходы в бюджете Республики Крым на дошкольное образование только в 2022 году составили 12,7 млрд рублей.
Если в 2015 году доля федеральных средств в финансировании дошкольных организаций Крыма была существенной, то сегодня это в основном средства из местных бюджетов, обозначили в Крымстате.
Как сообщили в пресс-службе правительства России, Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе планируют уже к концу 2024 года достичь стопроцентной доступности дошкольного образования. Только в этом году запланировано ввести в эксплуатацию 46 детских садов, которые смогут посещать почти 10 тысяч малышей.
В Крыму уже реализуется пять региональных образовательных проектов, с помощью которых в школах обновляется компьютерное оборудование, ремонтируются классы и организуются новые образовательные программы.
Читайте также на РИА Новости Крым: