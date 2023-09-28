https://crimea.ria.ru/20230928/v-krymu-s-2014-goda-v-doshkolnoe-obrazovanie-vlozheno-svyshe-61-mlrd-rubley-1131697664.html

В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублей

В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублей - РИА Новости Крым, 27.09.2023

В Крыму с 2014 года в дошкольное образование вложено свыше 61 млрд рублей

С 2014 по 2022 годы в сферу дошкольного образования Крыма из бюджета направили свыше 61 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-28T07:27

2023-09-28T07:27

2023-09-27T22:32

наталья григорь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. С 2014 по 2022 годы в сферу дошкольного образования Крыма из бюджета направили свыше 61 млрд рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Наталья Григорь.Также Григорь отметила, что по данным министерства финансов, расходы в бюджете Республики Крым на дошкольное образование только в 2022 году составили 12,7 млрд рублей.Если в 2015 году доля федеральных средств в финансировании дошкольных организаций Крыма была существенной, то сегодня это в основном средства из местных бюджетов, обозначили в Крымстате.Как сообщили в пресс-службе правительства России, Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе планируют уже к концу 2024 года достичь стопроцентной доступности дошкольного образования. Только в этом году запланировано ввести в эксплуатацию 46 детских садов, которые смогут посещать почти 10 тысяч малышей.В Крыму уже реализуется пять региональных образовательных проектов, с помощью которых в школах обновляется компьютерное оборудование, ремонтируются классы и организуются новые образовательные программы.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагогаКрым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадовВ Севастополе открылась новая начальная школа – Развожаев

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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