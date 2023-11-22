https://crimea.ria.ru/20231122/krym-i-sevastopol-poluchat-bolee-183-milliardov-na-razvitie-na-3-goda-1132973319.html

Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года

Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года

Более 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T13:58

2023-11-22T13:58

2023-11-22T13:58

владимир константинов

крымский бюджет

госпрограмма социально-экономического развития крыма

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Более 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.В будущем году на территории региона планируется дальнейшая реализация 27 госпрограмм. Их цель – создание комфортной и современной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона, улучшение качества жизни и эффективности производственной сферы.В рамках республиканской адресной инвестиционной программы и плана капремонта планируется провести работы на 247 объектах. Средства запланированы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования, спортивных объектов, объектов социальной сферы и культуры.Проект бюджета также предусматривает инвестиции в сферу транспорта, энергетики и ЖКХ. Запланировано финансирование строительства и реконструкции канализационных насосных станций и очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения, газификация населенных пунктов республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублейОбъездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крымский бюджет, госпрограмма социально-экономического развития крыма, новости крыма, крым, севастополь, деньги, общество