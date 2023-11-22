https://crimea.ria.ru/20231122/krym-i-sevastopol-poluchat-bolee-183-milliardov-na-razvitie-na-3-goda-1132973319.html
Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года
Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года
Более 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T13:58
2023-11-22T13:58
2023-11-22T13:58
владимир константинов
крымский бюджет
госпрограмма социально-экономического развития крыма
новости крыма
крым
севастополь
деньги
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110482/96/1104829689_0:82:3076:1813_1920x0_80_0_0_80ff2b1a15875aca3df4b170aa8c687c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Более 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.В будущем году на территории региона планируется дальнейшая реализация 27 госпрограмм. Их цель – создание комфортной и современной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона, улучшение качества жизни и эффективности производственной сферы.В рамках республиканской адресной инвестиционной программы и плана капремонта планируется провести работы на 247 объектах. Средства запланированы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования, спортивных объектов, объектов социальной сферы и культуры.Проект бюджета также предусматривает инвестиции в сферу транспорта, энергетики и ЖКХ. Запланировано финансирование строительства и реконструкции канализационных насосных станций и очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения, газификация населенных пунктов республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублейОбъездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110482/96/1104829689_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_94b736b51eb3bb1ce59939352b7961c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, крымский бюджет, госпрограмма социально-экономического развития крыма, новости крыма, крым, севастополь, деньги, общество
Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года
На социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя направят еще 183 миллиарда рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Более 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.
"В проекте бюджета объем ассигнований на реализацию государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируется в общей сумме 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год", – сообщил Константинов.
В будущем году на территории региона планируется дальнейшая реализация 27 госпрограмм. Их цель – создание комфортной и современной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона, улучшение качества жизни и эффективности производственной сферы.
В рамках республиканской адресной инвестиционной программы и плана капремонта планируется провести работы на 247 объектах. Средства запланированы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования, спортивных объектов, объектов социальной сферы и культуры.
Проект бюджета также предусматривает инвестиции в сферу транспорта, энергетики и ЖКХ. Запланировано финансирование строительства и реконструкции канализационных насосных станций и очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения, газификация населенных пунктов республики.
Читайте также на РИА Новости Крым: