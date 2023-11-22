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Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года
Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года
Более 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T13:58
2023-11-22T13:58
владимир константинов
крымский бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Более 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.В будущем году на территории региона планируется дальнейшая реализация 27 госпрограмм. Их цель – создание комфортной и современной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона, улучшение качества жизни и эффективности производственной сферы.В рамках республиканской адресной инвестиционной программы и плана капремонта планируется провести работы на 247 объектах. Средства запланированы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования, спортивных объектов, объектов социальной сферы и культуры.Проект бюджета также предусматривает инвестиции в сферу транспорта, энергетики и ЖКХ. Запланировано финансирование строительства и реконструкции канализационных насосных станций и очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения, газификация населенных пунктов республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублейОбъездную на Евпаторию планируют открыть для проезда в 2024 году
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владимир константинов, крымский бюджет, госпрограмма социально-экономического развития крыма, новости крыма, крым, севастополь, деньги, общество
Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года

На социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя направят еще 183 миллиарда рублей

13:58 22.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Более 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.
"В проекте бюджета объем ассигнований на реализацию государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируется в общей сумме 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год", – сообщил Константинов.
В будущем году на территории региона планируется дальнейшая реализация 27 госпрограмм. Их цель – создание комфортной и современной инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона, улучшение качества жизни и эффективности производственной сферы.
В рамках республиканской адресной инвестиционной программы и плана капремонта планируется провести работы на 247 объектах. Средства запланированы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования, спортивных объектов, объектов социальной сферы и культуры.
Проект бюджета также предусматривает инвестиции в сферу транспорта, энергетики и ЖКХ. Запланировано финансирование строительства и реконструкции канализационных насосных станций и очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения, газификация населенных пунктов республики.
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Владимир КонстантиновКрымский бюджетГоспрограмма социально-экономического развития КрымаНовости КрымаКрымСевастопольДеньгиОбщество
 
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