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Ранена женщина и посечен автобус: ВСУ ударили по Шебекино
Ранена женщина и посечен автобус: ВСУ ударили по Шебекино - РИА Новости Крым, 13.04.2025
Ранена женщина и посечен автобус: ВСУ ударили по Шебекино
Мирная жительница получила осколочное ранение в результате атаки вражеского FPV-дрона в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 13.04.2025
2025-04-13T12:04
2025-04-13T12:04
2025-04-13T12:04
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Мирная жительница получила осколочное ранение в результате атаки вражеского FPV-дрона в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковКроме того, в детонации беспилотника, выпущенного ВСУ на Шебекино, осколками посечен автобус.По информации губернатора, пациентку транспортируют в Белгород для дальнейшего лечения.Ранее, 30 марта, в результате удара беспилотника ВСУ ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа Белгородской области.23 марта дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. В машине находились мать и дочь – от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков. В тот же день погибла фельдшер бригады скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области от целенаправленного удара дроном ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской областиПомощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), fpv-дроны
Ранена женщина и посечен автобус: ВСУ ударили по Шебекино
Женщина получила ранение в результате атаки вражеского FPV-дрона в Шебекино – Гладков