https://crimea.ria.ru/20250413/ranena-zhenschina-i-posechen-avtobus-vsu-udarili-po-shebekino-1145634127.html

Ранена женщина и посечен автобус: ВСУ ударили по Шебекино

Ранена женщина и посечен автобус: ВСУ ударили по Шебекино - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Ранена женщина и посечен автобус: ВСУ ударили по Шебекино

Мирная жительница получила осколочное ранение в результате атаки вражеского FPV-дрона в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T12:04

2025-04-13T12:04

2025-04-13T12:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Мирная жительница получила осколочное ранение в результате атаки вражеского FPV-дрона в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав ГладковКроме того, в детонации беспилотника, выпущенного ВСУ на Шебекино, осколками посечен автобус.По информации губернатора, пациентку транспортируют в Белгород для дальнейшего лечения.Ранее, 30 марта, в результате удара беспилотника ВСУ ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа Белгородской области.23 марта дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. В машине находились мать и дочь – от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков. В тот же день погибла фельдшер бригады скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области от целенаправленного удара дроном ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер еще один пострадавший от удара ВСУ в Херсонской областиПомощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), fpv-дроны