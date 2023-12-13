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Рекордные "квадраты": сколько жилья построили за год в Крыму - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Рекордные "квадраты": сколько жилья построили за год в Крыму
Рекордные "квадраты": сколько жилья построили за год в Крыму - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Рекордные "квадраты": сколько жилья построили за год в Крыму
В уходящем году в Крыму введен в эксплуатацию рекордный миллион квадратных метров жилья, в следующее пять лет объемы строительства планируют еще увеличить,... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T17:58
2023-12-13T17:58
жилье
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В уходящем году в Крыму введен в эксплуатацию рекордный миллион квадратных метров жилья, в следующее пять лет объемы строительства планируют еще увеличить, сообщает минстрой республики.Также со ссылкой на зампредседателя российского правительства Марата Хуснуллина министерство сообщает об очередном рекорде по вводу жилья в стране – за 2024-й в эксплуатацию сдадут больше 103 млн квадратных метров. В целом за 11 месяцев этого года прирост объема строительных работ составил 7,5%.В этом году благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Читайте также на РИА Новости Крым:Стройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район КрымаЖдали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жильяКрым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ
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жилье, жилье в крыму, строительство, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), крым, новости крыма
Рекордные "квадраты": сколько жилья построили за год в Крыму

В Крыму за год ввели в эксплуатацию рекордный объем жилья - Минстрой

17:58 13.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В уходящем году в Крыму введен в эксплуатацию рекордный миллион квадратных метров жилья, в следующее пять лет объемы строительства планируют еще увеличить, сообщает минстрой республики.
"В Республике Крым введено в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилья, что является рекордным значением за весь период наблюдения с 2014 года. В соответствии с указом президента в Крыму до 2030 года объем жилищного строительства должен увеличиться до 1,5 млн "квадратов" в год", - говорится с сообщении.
Также со ссылкой на зампредседателя российского правительства Марата Хуснуллина министерство сообщает об очередном рекорде по вводу жилья в стране – за 2024-й в эксплуатацию сдадут больше 103 млн квадратных метров. В целом за 11 месяцев этого года прирост объема строительных работ составил 7,5%.
В этом году благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
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