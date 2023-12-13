https://crimea.ria.ru/20231213/rekordnye-kvadraty-skolko-zhilya-postroili-za-god-v-krymu-1133520577.html
Рекордные "квадраты": сколько жилья построили за год в Крыму
Рекордные "квадраты": сколько жилья построили за год в Крыму - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Рекордные "квадраты": сколько жилья построили за год в Крыму
В уходящем году в Крыму введен в эксплуатацию рекордный миллион квадратных метров жилья, в следующее пять лет объемы строительства планируют еще увеличить,... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T17:58
2023-12-13T17:58
2023-12-13T17:58
жилье
жилье в крыму
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министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В уходящем году в Крыму введен в эксплуатацию рекордный миллион квадратных метров жилья, в следующее пять лет объемы строительства планируют еще увеличить, сообщает минстрой республики.Также со ссылкой на зампредседателя российского правительства Марата Хуснуллина министерство сообщает об очередном рекорде по вводу жилья в стране – за 2024-й в эксплуатацию сдадут больше 103 млн квадратных метров. В целом за 11 месяцев этого года прирост объема строительных работ составил 7,5%.В этом году благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Читайте также на РИА Новости Крым:Стройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район КрымаЖдали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жильяКрым в лидерах программы комплексного развития сельских территорий в РФ
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жилье, жилье в крыму, строительство, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), крым, новости крыма
Рекордные "квадраты": сколько жилья построили за год в Крыму
В Крыму за год ввели в эксплуатацию рекордный объем жилья - Минстрой