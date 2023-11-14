https://crimea.ria.ru/20231114/putin-bolee-3-mln-rossiyskikh-semey-uluchshili-zhilischnye-usloviya-v-etom-godu-1132781491.html

Путин: более 3 млн российских семей улучшили жилищные условия в этом году

Путин: более 3 млн российских семей улучшили жилищные условия в этом году - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Путин: более 3 млн российских семей улучшили жилищные условия в этом году

В этом году благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T17:19

2023-11-14T17:19

2023-11-14T17:22

владимир путин (политик)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

ирек файзуллин

строительство

новости

россия

жилье

жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В этом году благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Министр в свою очередь уточнил, что из введенного в эксплуатацию жилья 49,7 млн "квадратов" составляют частные дома, 33,9 млн – многоэтажки.Файзуллин также сообщил, что по итогам этого года в России введут рекордные 104 миллиона "квадратов" жилья.В 2022 году в России ввели в эксплуатацию 102,7 млн квадратных метров жилья, что стало рекордным показателем в истории страны.Строительство и ввод жилья в КрымуПредседатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее сообщал, что концу текущего года на территории республики планируется сдать в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров. На данный момент введено уже почти 900 тысяч "квадратов".В прошлом году объем введенного в эксплуатацию жилья составил 927,2 тысячи квадратных метров, в том числе индивидуального жилья – 705,5 тысячи, многоквартирного – 221,7 тысяч.До 2030 года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Стройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район КрымаГде и сколько в Крыму строится жилья для репатриантовЖдали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), ирек файзуллин, строительство, новости, россия, жилье, жилье в крыму