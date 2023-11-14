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Путин: более 3 млн российских семей улучшили жилищные условия в этом году
Путин: более 3 млн российских семей улучшили жилищные условия в этом году - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Путин: более 3 млн российских семей улучшили жилищные условия в этом году
В этом году благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T17:19
2023-11-14T17:19
2023-11-14T17:22
владимир путин (политик)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
ирек файзуллин
строительство
новости
россия
жилье
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В этом году благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Министр в свою очередь уточнил, что из введенного в эксплуатацию жилья 49,7 млн "квадратов" составляют частные дома, 33,9 млн – многоэтажки.Файзуллин также сообщил, что по итогам этого года в России введут рекордные 104 миллиона "квадратов" жилья.В 2022 году в России ввели в эксплуатацию 102,7 млн квадратных метров жилья, что стало рекордным показателем в истории страны.Строительство и ввод жилья в КрымуПредседатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее сообщал, что концу текущего года на территории республики планируется сдать в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров. На данный момент введено уже почти 900 тысяч "квадратов".В прошлом году объем введенного в эксплуатацию жилья составил 927,2 тысячи квадратных метров, в том числе индивидуального жилья – 705,5 тысячи, многоквартирного – 221,7 тысяч.До 2030 года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Стройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район КрымаГде и сколько в Крыму строится жилья для репатриантовЖдали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья
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владимир путин (политик), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), ирек файзуллин, строительство, новости, россия, жилье, жилье в крыму
Путин: более 3 млн российских семей улучшили жилищные условия в этом году
Семь миллионов россиян улучшили свои жилищные условия в этом году – Путин
17:19 14.11.2023 (обновлено: 17:22 14.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В этом году благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Улучшили жилищные условия 7 миллионов человек, это 3,2 миллиона семей. Аварийного жилья мы расселили почти 2 миллиона квадратных метров, это 104,4 тысячи человек. И самое главное: ввод жилья – 83,6 миллиона квадратных метров", – сказал российский лидер на встрече с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.
Министр в свою очередь уточнил, что из введенного в эксплуатацию жилья 49,7 млн "квадратов" составляют частные дома, 33,9 млн – многоэтажки.
Файзуллин также сообщил, что по итогам этого года в России введут рекордные 104 миллиона "квадратов" жилья.
В 2022 году в России ввели в эксплуатацию 102,7 млн квадратных метров жилья, что стало рекордным показателем в истории страны.
Строительство и ввод жилья в Крыму
Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк ранее сообщал
, что концу текущего года на территории республики планируется сдать в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров. На данный момент введено уже почти 900 тысяч "квадратов".
В прошлом году объем введенного в эксплуатацию жилья составил
927,2 тысячи квадратных метров, в том числе индивидуального жилья – 705,5 тысячи, многоквартирного – 221,7 тысяч.
До 2030 года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья.
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