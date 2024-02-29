https://crimea.ria.ru/20240229/putin-predlozhil-prodlit-programmu-materinskogo-kapitala-do-2030-goda-1135310091.html

Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года

Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года

Президент России Владимир предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. Об этом российский лидер заявил в четверг в рамках послания... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:24

2024-02-29T13:24

2024-02-29T14:07

владимир путин (политик)

россия

послание федеральному собранию

общество

материнский капитал

пособия и выплаты

семья

многодетная семья

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. Об этом российский лидер заявил в четверг в рамках послания Федеральному Собранию.По его мнению, Россия должна сделать особый акцент на снижение бедности, прежде всего для многодетных семей. Важно, чтобы все меры в этой сфере были эффективными.В России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что с 2024 года материнский капитал увеличится на 7,4%. Варианты использования выплаты: обучение детей (школы, детские сады, дополнительное образование), улучшение жилищных условий (покупка жилья).В ноябре 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаПора в декрет: в России повысили пособие по беременности и родамНа соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей

https://crimea.ria.ru/20240110/putin-obyasnil-pochemu-matkapital-nelzya-ispolzovat-na-pokupku-mashiny-1134084548.html

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2024

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владимир путин (политик), россия, послание федеральному собранию, общество, материнский капитал, пособия и выплаты, семья, многодетная семья, новости