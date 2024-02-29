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Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года
Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года
Президент России Владимир предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. Об этом российский лидер заявил в четверг в рамках послания... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:24
2024-02-29T14:07
владимир путин (политик)
россия
послание федеральному собранию
общество
материнский капитал
пособия и выплаты
семья
многодетная семья
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. Об этом российский лидер заявил в четверг в рамках послания Федеральному Собранию.По его мнению, Россия должна сделать особый акцент на снижение бедности, прежде всего для многодетных семей. Важно, чтобы все меры в этой сфере были эффективными.В России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что с 2024 года материнский капитал увеличится на 7,4%. Варианты использования выплаты: обучение детей (школы, детские сады, дополнительное образование), улучшение жилищных условий (покупка жилья).В ноябре 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаПора в декрет: в России повысили пособие по беременности и родамНа соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей
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владимир путин (политик), россия, послание федеральному собранию, общество, материнский капитал, пособия и выплаты, семья, многодетная семья, новости
Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года

Путин: программу материнского капитала нужно продлить минимум до 2030 года

13:24 29.02.2024 (обновлено: 14:07 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДети
Дети - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. Об этом российский лидер заявил в четверг в рамках послания Федеральному Собранию.
"Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка - еще на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется, программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить ее как минимум до 2030-го", — сказал президент.
По его мнению, Россия должна сделать особый акцент на снижение бедности, прежде всего для многодетных семей. Важно, чтобы все меры в этой сфере были эффективными.
В России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что с 2024 года материнский капитал увеличится на 7,4%. Варианты использования выплаты: обучение детей (школы, детские сады, дополнительное образование), улучшение жилищных условий (покупка жилья).
В ноябре 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.
Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.
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Владимир Путин (политик)РоссияПослание Федеральному СобраниюОбществоМатеринский капиталПособия и выплатысемьяМногодетная семьяНовости
 
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