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На соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей
На соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 11.01.2024
На соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей
Почти 12 млрд рублей направят на социальные выплаты в Крыму в 2024 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T10:05
2024-01-11T10:05
2024-01-11T10:05
соцзащита
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пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Почти 12 млрд рублей направят на социальные выплаты в Крыму в 2024 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В частности, федеральные деньги планируется направить на выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет, оплату услуг ЖКХ льготным категориям граждан, соцвыплаты безработным и другие. Республиканские средства пойдут на выплату пособия на ребенка одиноким матерям, помощь на детей, находящихся под опекой, а также ежемесячные выплаты ветеранам войны и ветеранам труда, помощь малообеспеченным семьям и другие.Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что более 2,5 трлн рублей ежегодно предусмотрено в проекте бюджета России на 2024-2026 годы на выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержку участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаПутин объяснил, почему маткапитал нельзя использовать на покупку машиныСилуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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соцзащита, крым, сергей аксенов, новости крыма, пособия и выплаты, экономика, общество
На соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей
Аксенов: в Крыму в 2024 году на соцвыплаты направят 11,9 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Почти 12 млрд рублей направят на социальные выплаты в Крыму в 2024 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В 2024 году в бюджете Республики Крым предусмотрено более 11,9 млрд рублей на социальные выплаты, которые осуществляются министерством труда и соцзащиты РК. Порядка 1,9 млрд рублей выделяется из федерального бюджета и 10 млрд рублей – из республиканского", - написал он в своем Telegram-канале.
В частности, федеральные деньги планируется направить на выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет, оплату услуг ЖКХ льготным категориям граждан, соцвыплаты безработным и другие.
Республиканские средства пойдут на выплату пособия на ребенка одиноким матерям, помощь на детей, находящихся под опекой, а также ежемесячные выплаты ветеранам войны и ветеранам труда, помощь малообеспеченным семьям и другие.
"Предоставление ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и принятым в приемную семью, а также денежного вознаграждения приемным родителям осуществляется министерством образования, науки и молодежи РК. В бюджете на 2024 год на эти цели предусмотрено более 1,7 млрд рублей", - уточнил Аксенов.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что более 2,5 трлн рублей
ежегодно предусмотрено в проекте бюджета России на 2024-2026 годы на выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержку участников СВО.
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