https://crimea.ria.ru/20240111/na-sotsvyplaty-v-krymu-napravyat-okolo-12-milliardov-rubley-1134109584.html

На соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей

На соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 11.01.2024

На соцвыплаты в Крыму направят около 12 миллиардов рублей

Почти 12 млрд рублей направят на социальные выплаты в Крыму в 2024 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T10:05

2024-01-11T10:05

2024-01-11T10:05

соцзащита

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Почти 12 млрд рублей направят на социальные выплаты в Крыму в 2024 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В частности, федеральные деньги планируется направить на выплаты, назначаемые при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет, оплату услуг ЖКХ льготным категориям граждан, соцвыплаты безработным и другие. Республиканские средства пойдут на выплату пособия на ребенка одиноким матерям, помощь на детей, находящихся под опекой, а также ежемесячные выплаты ветеранам войны и ветеранам труда, помощь малообеспеченным семьям и другие.Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что более 2,5 трлн рублей ежегодно предусмотрено в проекте бюджета России на 2024-2026 годы на выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержку участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаПутин объяснил, почему маткапитал нельзя использовать на покупку машиныСилуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, крым, сергей аксенов, новости крыма, пособия и выплаты, экономика, общество