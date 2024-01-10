https://crimea.ria.ru/20240110/putin-obyasnil-pochemu-matkapital-nelzya-ispolzovat-na-pokupku-mashiny-1134084548.html

Путин объяснил, почему маткапитал нельзя использовать на покупку машины

Путин объяснил, почему маткапитал нельзя использовать на покупку машины - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Путин объяснил, почему маткапитал нельзя использовать на покупку машины

Использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля не разрешат, так как это может ущемить интересы детей. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T14:12

2024-01-10T14:12

2024-01-10T14:12

материнский капитал

соцзащита

владимир путин (политик)

новости

россия

общество

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля не разрешат, так как это может ущемить интересы детей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря на Чукотке.При этом Путин уточнил, что поручит правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования при приобретении автомобиля вне рамок семейного капитала, в частности для многодетных семей на Дальнем Востоке."Он (материнский каптал – ред.) изначально задумывался как инструмент поддержки многодетных семьей по ключевым вопросам жизнедеятельности. Одним из них является улучшение жилищных условий", - пояснил президент.Ранее Минтруд не поддержал предложение Госдумы о расширении целей материнского капитала на покупку автомобиля. Как пояснил глава ведомства Антон Котяков, принятие такой инициативы предполагает существенные риски, в том числе, в контексте соблюдения прав всех членов семьи. Кроме того, покупка автомобиля влечет за собой дополнительные затраты на его обслуживание, в связи с этим такое решение улучшит положение семьи лишь на время и не обеспечит развития общего благосостояния, считает он.Материнский капитал индексируется ежегодно. С 1 февраля 2024 года он будет повышен на 7,5%. Если сертификат выдан на первого ребенка, то размер материнского капитала будет составлять 631 тыс. рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка составит 833,8 тысяч рублей.В России упростили процесс покупки кооперативной квартиры за средства маткапитала и разрешили тратить его на образовательные услуги, предоставляемые индивидуальными предпринимателями.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведенияСилуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей

https://crimea.ria.ru/20220527/avtomobil-za-schet-sredstv-matkapitala-chto-dumayut-rossiyane-1123358759.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, соцзащита, владимир путин (политик), новости, россия, общество, дети