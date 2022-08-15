https://crimea.ria.ru/20220815/matkapital-razreshili-tratit-na-obrazovatelnye-uslugi-u-chastnikov-1124173747.html

Маткапитал разрешили тратить на образовательные услуги у частников

Маткапитал разрешили тратить на образовательные услуги у частников - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Маткапитал разрешили тратить на образовательные услуги у частников

С 15 августа российские семьи могут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги, предоставляемые индивидуальными предпринимателями, сообщается на... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T20:33

2022-08-15T20:33

2022-08-15T20:33

соцзащита

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. С 15 августа российские семьи могут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги, предоставляемые индивидуальными предпринимателями, сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.Отмечается, что предприниматели должны иметь лицензию на образовательную деятельность, и иметь штат специалистов.Согласно новым правилам, исключение составляют только те ИП, где физическое лицо – это организатор и педагог в одном лице.Ранее тратить маткапитал на обучение ребенка разрешалось только в образовательных организациях со статусом юридического лица, что ограничивало родителей при выборе организации.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий тратить материнский капитал на оплату частного образования 4 августа. Соответствующие поправки внесены в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

https://crimea.ria.ru/20220623/pokupku-kvartiry-za-matkapital-uprostili-1123628997.html

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соцзащита, общество, закон и право, российская федерация (россия, рф)