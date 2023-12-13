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В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведения
В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведения - РИА Новости Крым, 13.12.2023
В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведения
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только лицам с гражданством России на момент рождения... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T13:22
2023-12-13T13:22
2023-12-13T13:22
россия
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материнский капитал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только лицам с гражданством России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является россиянином по рождению. Об этом сообщает РИА НовостиСоответствующие нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом жители новых субъектов РФ имеют право на материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.Также депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий использовать средства маткапитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах, сообщила пресс-служба Госдумы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ресурс есть: в России продолжат индексацию всех социальных выплатСколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФКому могут отказать в едином пособии на детей в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, государственная дума рф, материнский капитал, общество, закон и право, новости
В РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведения
Принят закон о выплате маткапитала только гражданам России и на детей с гражданством РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только лицам с гражданством России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является россиянином по рождению. Об этом сообщает РИА Новости
Соответствующие нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом жители новых субъектов РФ имеют право на материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.
Также депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий использовать средства маткапитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала. Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах. Это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах", – отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
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