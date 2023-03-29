https://crimea.ria.ru/20230329/skolko-sertifikatov-na-matkapital-poluchili-v-novykh-regionakh-rf-1127845739.html

Сколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФ

Сколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Сколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФ

В новых регионах России уже выдано 46,9 тыс. сертификатов на материнский капитал. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T15:47

2023-03-29T15:47

2023-03-29T15:47

новые регионы россии

татьяна голикова

материнский капитал

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общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В новых регионах России уже выдано 46,9 тыс. сертификатов на материнский капитал. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным."В 2023 году увеличено финансирование социального контракта. На эти цели предусмотрено почти 43 млрд рублей. Этой формой поддержки могут быть охвачены порядка 825 тысяч граждан России", — добавила Голикова.По ее словам, превышение МРОТ над прожиточным минимумом может составить 17,1% в этом году. Рост реальных зарплат в России за последние 5 лет составил 22,1%.Жители новых регионов России начали получать социальные гарантии по российским стандартам с 1 марта.Размер социальных выплат в России проиндексирован с 1 февраля. Пособия и компенсации увеличились на 11,9 процентов. Индексация распространилась на 46 различных мер. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Кроме того, индексация коснулась ряда выплат семьям с детьми.Для нормальной жизни людейРанее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в новых регионах России завершили работы почти на 8,5 тысячах объектов "для нормальной жизни и деятельности людей". Это дома, коммунальные сети, поликлиники, больницы, школы и дороги. Отремонтировано около 900 километров дорог, включая трассу, связывающую новые регионы с Крымом. Все коммуникации сегодня технологически интегрированы, введены системы газоснабжения и энергетики, добавил он. В скором времени будет завершено строительство водовода из Ростовской области в ДНР.Новые регионы РФ начнут получать средства на строительство региональных объектов по механизму опережающего финансирования. В прошлом году на эти цели выделено порядка 150 млрд рублей, а уже с мая российские субъекты будут получать до 180 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал в новых регионах: размер и условия получения Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, татьяна голикова, материнский капитал, соцзащита, россия, общество, новости