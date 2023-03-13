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В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти
В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти - РИА Новости Крым, 13.03.2023
В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти
Жители Запорожской области получают пенсии и социальные выплаты по российским стандартам, суммы увеличились. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T08:12
2023-03-13T08:12
андрей сигута
соцзащита
мелитопольский район
мелитополь
запорожская область
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получают пенсии и социальные выплаты по российским стандартам, суммы увеличились. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.Пенсии, маткапитал и цифровизацияТакже по его словам в регионе уже заработали "Госуслуги", открываются первые отделения МФЦ, в том чиле на территории Мелитопольского района."Постепенно приходит цифровизация, которая есть на остальной части России", – констатировал Сигута.Вода и теплоКроме того, по его словам, с переходом в состав России, удалось решить вопросы с бесперебойным отоплением и водоснабжением в жилом секторе и на объектах соцкульбыта.Жители новых регионов России начали получать социальные гарантии по российским стандартам с 1 марта. Размер социальных выплат в России проиндексирован с 1 февраля. Пособия и компенсации увеличились на 11,9 процентов. Индексация распространилась на 46 различных мер. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Кроме того, индексация коснулась ряда выплат семьям с детьми. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал важное заявление про выплату маткапитала в новых регионахПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВОКак жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ
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В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти

Глава ВГА Мелитопольского района Сигута: в регионе выросли пенсии и соцвыплаты

08:12 13.03.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВыплата пенсий в рублях началась в ДНР
Выплата пенсий в рублях началась в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получают пенсии и социальные выплаты по российским стандартам, суммы увеличились. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.

Пенсии, маткапитал и цифровизация

"Материнский капитал, который уже начал работать на нашей территории - это хорошее стимулирование. Потом уже пошел процесс перерасчета пенсий - пенсии значительно выше, чем при Украине. Следующая социальная мера – обеспечение всех незащищенных слоев населения социальной поддержкой, плюс низкая стоимость коммунальных услуг", – перечислили глава ВГА.
Также по его словам в регионе уже заработали "Госуслуги", открываются первые отделения МФЦ, в том чиле на территории Мелитопольского района.
"Постепенно приходит цифровизация, которая есть на остальной части России", – констатировал Сигута.

Вода и тепло

Кроме того, по его словам, с переходом в состав России, удалось решить вопросы с бесперебойным отоплением и водоснабжением в жилом секторе и на объектах соцкульбыта.
"В этом году я объезжал школы: учителя, директора радуются, что в школах тепло. Это огромный показатель. За короткий промежуток времени мы смогли запустить отопление. Спасибо правительству Запорожской области - мы были обеспечены всеми видами топлива и даже военным помогали из этих объемов, благодаря этому у нас все жители Мелитопольского района в тепле. Это главные первые шаги социальной защищенности: люди в тепле, с водой и получают то, что им положено", – сказал Сигута.
Жители новых регионов России начали получать социальные гарантии по российским стандартам с 1 марта.
Размер социальных выплат в России проиндексирован с 1 февраля. Пособия и компенсации увеличились на 11,9 процентов. Индексация распространилась на 46 различных мер. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Кроме того, индексация коснулась ряда выплат семьям с детьми.
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