https://crimea.ria.ru/20230313/v-zaporozhskoy-oblasti-vyrosli-pensii-i-sotsvyplaty---vlasti-1127495358.html

В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти

В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти - РИА Новости Крым, 13.03.2023

В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты - власти

Жители Запорожской области получают пенсии и социальные выплаты по российским стандартам, суммы увеличились. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T08:12

2023-03-13T08:12

2023-03-13T08:12

андрей сигута

соцзащита

мелитопольский район

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

общество

новости

новости крыма

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110039/23/1100392395_0:155:2695:1671_1920x0_80_0_0_be6d043e719b541b661507090d7074e9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Жители Запорожской области получают пенсии и социальные выплаты по российским стандартам, суммы увеличились. Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута в пресс-центре РИА Новости Крым.Пенсии, маткапитал и цифровизацияТакже по его словам в регионе уже заработали "Госуслуги", открываются первые отделения МФЦ, в том чиле на территории Мелитопольского района."Постепенно приходит цифровизация, которая есть на остальной части России", – констатировал Сигута.Вода и теплоКроме того, по его словам, с переходом в состав России, удалось решить вопросы с бесперебойным отоплением и водоснабжением в жилом секторе и на объектах соцкульбыта.Жители новых регионов России начали получать социальные гарантии по российским стандартам с 1 марта. Размер социальных выплат в России проиндексирован с 1 февраля. Пособия и компенсации увеличились на 11,9 процентов. Индексация распространилась на 46 различных мер. Среди них ежемесячные денежные выплаты, которые получают инвалиды всех трех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России. Кроме того, индексация коснулась ряда выплат семьям с детьми. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал важное заявление про выплату маткапитала в новых регионахПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВОКак жителям Херсонской области получить компенсации на услуги ЖКХ

https://crimea.ria.ru/20230311/lyudey-mnogo-vlasti-melitopolskogo-rayona-o-zhelayuschikh-poluchit-pasport-rf-1127478892.html

мелитопольский район

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей сигута, соцзащита, мелитопольский район, мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, общество, новости, новости крыма, жкх крыма и севастополя, жкх