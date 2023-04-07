https://crimea.ria.ru/20230407/komu-mogut-otkazat-v-edinom-posobii-na-detey-v-krymu-1128019258.html

Кому могут отказать в едином пособии на детей в Крыму

Кому могут отказать в едином пособии на детей в Крыму - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Кому могут отказать в едином пособии на детей в Крыму

Отказ в назначении единого пособия на детей до 17 лет можно получить в случае, если заявитель или ребенок не являются гражданами России, либо среднедушевой... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T07:26

2023-04-07T07:26

2023-04-07T07:26

пособия и выплаты

дети

соцзащита

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людмила пупышева

фонд социального и пенсионного страхования

центр управления регионом (цур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Отказ в назначении единого пособия на детей до 17 лет можно получить в случае, если заявитель или ребенок не являются гражданами России, либо среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум в регионе – но есть нюансы. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом РК рассказала замуправляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Крыму Людмила Пупышева.По словам Пупышевой, претендовать на единое пособие, введенное с 1 января 2023 года, могут малообеспеченные семьи.Отказать в назначении пособия могут тем семьям, среднедушевой доход которых за расчетный период превышает установленный в Крыму на текущий год прожиточный минимум – 13 944 рубля.Чтобы понять, положено ли вам пособие, нужно совокупный доход всей семьи за год разделить на 12 месяцев, а после – на количество членов семьи и сравнить с ПМ. При этом следует учесть, что доходы семьи рассчитываются до вычетов (налогов, алиментов и пр.), а не те, что люди "получают на руки", отметила спикер.Еще один важный нюанс: при расчете доходов, учитываются вклады в банках.Кроме того, при рассмотрении дохода семьи учитывают наличие движимого и недвижимого имущества. Исключение составляет лишь то имущество (автомобиль, жилье, земельный участок), которое было предоставлено в качестве меры социальной поддержки, например многодетной семье, отметила Пупышева.С начала года в Крыму оформили и получают единое пособие более 41 тысячи семей. За это же время было выдано почти 3,5 тыс. сертификатов на маткапитал, из которых почти половину предоставили в электронном виде, то есть без личного обращения в клиентскую службу.В доход семьи включаются: зарплаты и пенсии, доходы от предпринимательской деятельности, авторские гонорары, стипендии и меры соцподдержки от органов труда и соцзащиты, доход от продажи или сдачи имущества в аренду, банковские проценты, включая заграничные.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина Сколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФ В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты – власти

https://crimea.ria.ru/20230331/zhitelyam-zaporozhskoy-oblasti-vyplatyat-kompensatsii-za-razrushennye-doma-1127905673.html

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пособия и выплаты, дети, соцзащита, крым, общество, новости, новости крыма, людмила пупышева, фонд социального и пенсионного страхования, центр управления регионом (цур)