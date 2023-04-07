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Кому могут отказать в едином пособии на детей в Крыму
Кому могут отказать в едином пособии на детей в Крыму - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Кому могут отказать в едином пособии на детей в Крыму
Отказ в назначении единого пособия на детей до 17 лет можно получить в случае, если заявитель или ребенок не являются гражданами России, либо среднедушевой... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T07:26
2023-04-07T07:26
2023-04-07T07:26
пособия и выплаты
дети
соцзащита
крым
общество
новости
новости крыма
людмила пупышева
фонд социального и пенсионного страхования
центр управления регионом (цур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Отказ в назначении единого пособия на детей до 17 лет можно получить в случае, если заявитель или ребенок не являются гражданами России, либо среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум в регионе – но есть нюансы. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом РК рассказала замуправляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Крыму Людмила Пупышева.По словам Пупышевой, претендовать на единое пособие, введенное с 1 января 2023 года, могут малообеспеченные семьи.Отказать в назначении пособия могут тем семьям, среднедушевой доход которых за расчетный период превышает установленный в Крыму на текущий год прожиточный минимум – 13 944 рубля.Чтобы понять, положено ли вам пособие, нужно совокупный доход всей семьи за год разделить на 12 месяцев, а после – на количество членов семьи и сравнить с ПМ. При этом следует учесть, что доходы семьи рассчитываются до вычетов (налогов, алиментов и пр.), а не те, что люди "получают на руки", отметила спикер.Еще один важный нюанс: при расчете доходов, учитываются вклады в банках.Кроме того, при рассмотрении дохода семьи учитывают наличие движимого и недвижимого имущества. Исключение составляет лишь то имущество (автомобиль, жилье, земельный участок), которое было предоставлено в качестве меры социальной поддержки, например многодетной семье, отметила Пупышева.С начала года в Крыму оформили и получают единое пособие более 41 тысячи семей. За это же время было выдано почти 3,5 тыс. сертификатов на маткапитал, из которых почти половину предоставили в электронном виде, то есть без личного обращения в клиентскую службу.В доход семьи включаются: зарплаты и пенсии, доходы от предпринимательской деятельности, авторские гонорары, стипендии и меры соцподдержки от органов труда и соцзащиты, доход от продажи или сдачи имущества в аренду, банковские проценты, включая заграничные.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина Сколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФ В Запорожской области выросли пенсии и соцвыплаты – власти
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пособия и выплаты, дети, соцзащита, крым, общество, новости, новости крыма, людмила пупышева, фонд социального и пенсионного страхования, центр управления регионом (цур)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Отказ в назначении единого пособия на детей до 17 лет можно получить в случае, если заявитель или ребенок не являются гражданами России, либо среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум в регионе – но есть нюансы. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом РК рассказала замуправляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Крыму Людмила Пупышева.
По словам Пупышевой, претендовать на единое пособие, введенное с 1 января 2023 года, могут малообеспеченные семьи.
"Рассматривается среднедушевой доход. Также необходимо, чтобы и заявитель, и ребенок были гражданами РФ и проживали на территории России", – сказала специалист.
Отказать в назначении пособия могут тем семьям, среднедушевой доход которых за расчетный период превышает установленный в Крыму на текущий год прожиточный минимум – 13 944 рубля.
Чтобы понять, положено ли вам пособие, нужно совокупный доход всей семьи за год разделить на 12 месяцев, а после – на количество членов семьи и сравнить с ПМ. При этом следует учесть, что доходы семьи рассчитываются до вычетов (налогов, алиментов и пр.), а не те, что люди "получают на руки", отметила спикер.
Еще один важный нюанс: при расчете доходов, учитываются вклады в банках.
"Если за год человек получил проценты за вклад, и они больше, чем прожиточный минимум, то уже права на пособие он иметь не будет. Если он закрывает вклад – у него меняются обстоятельства, и он может уже получать это пособие. Но не ранее, чем через полгода", – уточнила Пупышева.
Кроме того, при рассмотрении дохода семьи учитывают наличие движимого и недвижимого имущества. Исключение составляет лишь то имущество (автомобиль, жилье, земельный участок), которое было предоставлено в качестве меры социальной поддержки, например многодетной семье, отметила Пупышева.
"Также сейчас, когда идет специальная военная операция, доходы граждан, которые были призваны на военную службу по мобилизации, не учитываются при расчете дохода семьи", – добавила она.
С начала года в Крыму оформили и получают единое пособие более 41 тысячи семей. За это же время было выдано почти 3,5 тыс. сертификатов на маткапитал, из которых почти половину предоставили в электронном виде, то есть без личного обращения в клиентскую службу.
"С июня этого года в республике будет введена единая дата выплаты на детей до трех лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5 числа каждого месяца. Приходить они будут за предыдущий месяц", – добавила Пупышева.
В доход семьи включаются: зарплаты и пенсии, доходы от предпринимательской деятельности, авторские гонорары, стипендии и меры соцподдержки от органов труда и соцзащиты, доход от продажи или сдачи имущества в аренду, банковские проценты, включая заграничные.
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