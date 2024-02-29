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На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин
На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин - РИА Новости Крым, 29.02.2024
На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин
Современные курорты появятся на побережье Черного и Азовского морей по масштабному проекту "Курорты пяти морей", реализация которого увеличит внутренний... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T14:58
2024-02-29T14:58
2024-02-29T14:58
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
общество
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внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Современные курорты появятся на побережье Черного и Азовского морей по масштабному проекту "Курорты пяти морей", реализация которого увеличит внутренний турпоток на 10 миллионов человек в год. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.Кроме того, по его словам, к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура экологического туризма, включая эко-тропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, визит-центры. В целом по стране с учетом развития таких туристических объектов к 2030 году турпоток должен удвоиться и достигнуть 140 миллионов человек в год. При этом президент сделал акцент на важности сохранения экологии.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезонаБолее 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый годКрым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, общество, черное море, азовское море, внутренний туризм, туризм, новости
На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин
Курорты на Черном и Азовском морях появится в рамках проекта "Курорты пяти морей"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Современные курорты появятся на побережье Черного и Азовского морей по масштабному проекту "Курорты пяти морей", реализация которого увеличит внутренний турпоток на 10 миллионов человек в год. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.
"Современная безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал – здесь до 2030 года откроется круглогодичный курорт… Строительство байкальского курорта станет частью крупного проекта "Курорты пяти морей", по которому современные гостиничные комплексы также появятся на побережьях Каспия, Балтики, Азовского, Черного, Японского морей. Только этот проект позволит увеличить внутренний турпоток на 10 миллионов человек в год", – заявил российский лидер.
Кроме того, по его словам, к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура экологического туризма, включая эко-тропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, визит-центры. В целом по стране с учетом развития таких туристических объектов к 2030 году турпоток должен удвоиться и достигнуть 140 миллионов человек в год. При этом президент сделал акцент на важности сохранения экологии.
"Для поддержки гражданских инициатив в области экологии предлагаю учредить Фонд экологических и природоохранных проектов. Для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год. Продолжится работа и по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных. Предлагаю в этой связи подумать о создании сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных", – сказал российский лидер.
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