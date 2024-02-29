https://crimea.ria.ru/20240229/na-poberezhe-chernogo-i-azovskogo-morey-postroyat-novye-kurorty--putin-1135314572.html

На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин

На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин - РИА Новости Крым, 29.02.2024

На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин

Современные курорты появятся на побережье Черного и Азовского морей по масштабному проекту "Курорты пяти морей", реализация которого увеличит внутренний... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T14:58

2024-02-29T14:58

2024-02-29T14:58

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

общество

черное море

азовское море

внутренний туризм

туризм

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Современные курорты появятся на побережье Черного и Азовского морей по масштабному проекту "Курорты пяти морей", реализация которого увеличит внутренний турпоток на 10 миллионов человек в год. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.Кроме того, по его словам, к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура экологического туризма, включая эко-тропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, визит-центры. В целом по стране с учетом развития таких туристических объектов к 2030 году турпоток должен удвоиться и достигнуть 140 миллионов человек в год. При этом президент сделал акцент на важности сохранения экологии.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезонаБолее 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый годКрым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России

черное море

азовское море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), послание федеральному собранию, общество, черное море, азовское море, внутренний туризм, туризм, новости