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Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезона - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезона
Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезона - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезона
Число оплаченных предварительных броней в крымских отелях позволяет делать оптимистичные прогнозы в отношении предстоящего курортного сезона, при этом Крым... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T13:08
2024-02-21T13:08
туризм
минкурортов крыма
вадим волченко
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туризм в крыму
общество
экскурсии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Число оплаченных предварительных броней в крымских отелях позволяет делать оптимистичные прогнозы в отношении предстоящего курортного сезона, при этом Крым востребован и в межсезонье, о чем говорит загруженность поездов. Об этом заявил в среду глава республиканского минкурортов Вадим Волченко и пригласил гостей и жителей полуострова посетить бесплатные экскурсии, который проходят на полуострове во Всемирный день экскурсовода, 21 февраля.Курортные прогнозыОн также отметил высокую заполняемость поездов в Крым в осенне-зимний период. По словам Волченко, к сезону составы добавят. При этом каждый турист может воспользоваться услугами туристско-информационных центров, которые расположены на въезде в Крым возле Крымского моста, а также на территории железнодорожного вокзала Симферополя."Они не только дают бесплатную справочную информацию, но и оказывают любую помощь в случае экстренных ситуаций. Они уже показали свою востребованность даже в межсезонье", - сказал Волченко.День экскурсовода в КрымуВ День экскурсовода туристско-информационный центр в крымской столице дает не только справки, но и проводит бесплатные экскурсии по историческому зданию железнодорожного вокзала."Это знаковое здание для Симферополя и Крыма. Вокзал был полностью восстановлен после Великой Отечественной войны, и экскурсия - это отдельное удовольствие. Вообще, профессия экскурсовода крайне уважаема в Крыму. Крым - лидер в стране по числу аттестованных экскурсоводов - более 420 человек уже получили соответствующие аттестаты. Это настоящий патриотизм, настоящая любовь к своему краю, профессия, крайне важная для туристической сферы. Потому что это детали, это атмосфера, благодаря которым наши гости возвращаются к нам снова и снова", - подчеркнул Волченко.По данным минкурортов, в рамках Всемирного дня экскурсовода 21 февраля в здании железнодорожного вокзала Симферополя уже провели две экскурсии. Следующая запланирована на 14.30 - всем желающим расскажут об истории появления железной дороги в Крыму, откроют таинственные знаки, "спрятанные" в архитектуре вокзала, предоставят возможность пообщаться с хранителем "Музея на мосту". Исторические прогулки также проходят в этот день на крымском Южнобережье, в Симферополе, Керчи, Судаке, Феодосии, Евпатории и Саках.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в РоссииСтереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки
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РИА Новости Крым
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4.7
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минкурортов крыма, вадим волченко, крым, симферополь, туризм в крыму, общество, экскурсии, новости крыма, видео
Как Крым отмечает день экскурсовода и чего ждет от летнего сезона

Минкурортов Крыма: ожидания по предстоящему курортному сезону оптимистичны

13:08 21.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Число оплаченных предварительных броней в крымских отелях позволяет делать оптимистичные прогнозы в отношении предстоящего курортного сезона, при этом Крым востребован и в межсезонье, о чем говорит загруженность поездов. Об этом заявил в среду глава республиканского минкурортов Вадим Волченко и пригласил гостей и жителей полуострова посетить бесплатные экскурсии, который проходят на полуострове во Всемирный день экскурсовода, 21 февраля.

Курортные прогнозы

"Мы сейчас отмечаем, что лето продается. Причем не просто бронируется, а оплачивается - для отельеров это очень хороший признак. Год назад в это время значительно ниже был уровень бронирования, чем сейчас. Поэтому у нас есть понимание ситуации. В сохраняющихся логистических ограничениях по авиасообщению ожидания достаточно оптимистичны", - заявил министр.
Он также отметил высокую заполняемость поездов в Крым в осенне-зимний период. По словам Волченко, к сезону составы добавят. При этом каждый турист может воспользоваться услугами туристско-информационных центров, которые расположены на въезде в Крым возле Крымского моста, а также на территории железнодорожного вокзала Симферополя.
"Они не только дают бесплатную справочную информацию, но и оказывают любую помощь в случае экстренных ситуаций. Они уже показали свою востребованность даже в межсезонье", - сказал Волченко.

День экскурсовода в Крыму

В День экскурсовода туристско-информационный центр в крымской столице дает не только справки, но и проводит бесплатные экскурсии по историческому зданию железнодорожного вокзала.
"Это знаковое здание для Симферополя и Крыма. Вокзал был полностью восстановлен после Великой Отечественной войны, и экскурсия - это отдельное удовольствие. Вообще, профессия экскурсовода крайне уважаема в Крыму. Крым - лидер в стране по числу аттестованных экскурсоводов - более 420 человек уже получили соответствующие аттестаты. Это настоящий патриотизм, настоящая любовь к своему краю, профессия, крайне важная для туристической сферы. Потому что это детали, это атмосфера, благодаря которым наши гости возвращаются к нам снова и снова", - подчеркнул Волченко.
По данным минкурортов, в рамках Всемирного дня экскурсовода 21 февраля в здании железнодорожного вокзала Симферополя уже провели две экскурсии. Следующая запланирована на 14.30 - всем желающим расскажут об истории появления железной дороги в Крыму, откроют таинственные знаки, "спрятанные" в архитектуре вокзала, предоставят возможность пообщаться с хранителем "Музея на мосту".
Исторические прогулки также проходят в этот день на крымском Южнобережье, в Симферополе, Керчи, Судаке, Феодосии, Евпатории и Саках.
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ТуризмМинкурортов КрымаВадим ВолченкоКрымСимферопольТуризм в КрымуОбществоЭкскурсииНовости Крыма
 
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