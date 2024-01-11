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Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год
Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год
Более 180 тысяч гостей выбрали Крым для празднования Нового года и Рождества. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T07:16
2024-01-11T07:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Более 180 тысяч гостей выбрали Крым для празднования Нового года и Рождества. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Около 50% от этого количества прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, еще 31% - посредством железнодорожного сообщения. Сухопутный маршрут через новые субъекты РФ предпочли 19% туристов.По данным министерства, в период новогодних праздников на территории региона функционировало порядка 259 объектов размещения общей вместимостью 65,8 тысяч мест.Как отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, по оценкам отельеров, первые брони на новогодний период были сделаны еще в августе. Раннее бронирование, лояльное ценообразование и различные акционные предложения, а также возможность оздоровления позволили Крыму войти в пятерку самых востребованных новогодних направлений России.
https://crimea.ria.ru/20240110/iskali-sneg-i-ne-nashli-kak-krymchane-vstrechali-novyy-god---videoopros-1134091392.html
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крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новый год, новый год 2024, вадим волченко, новости крыма
Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год

Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год и Рождество

07:16 11.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНабережная имени Ленина в Ялте. Елка
Набережная имени Ленина в Ялте. Елка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Более 180 тысяч гостей выбрали Крым для празднования Нового года и Рождества. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

"С 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно в Республике Крым отдохнули 181,3 тысяч туристов. Это на два процента превышает показатели прошлого года, когда новогодние праздники в Крыму провели 177,1 тысяч гостей", – говорится в сообщении.

Около 50% от этого количества прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, еще 31% - посредством железнодорожного сообщения. Сухопутный маршрут через новые субъекты РФ предпочли 19% туристов.
По данным министерства, в период новогодних праздников на территории региона функционировало порядка 259 объектов размещения общей вместимостью 65,8 тысяч мест.
"Средняя загрузка работающих в праздничные дни отелей и санаториев превысила 60%. При этом загрузка ведущих курортных комплексов с развитой туристической инфраструктурой составила 95% и выше", – продолжили в ведомстве.
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Как отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, по оценкам отельеров, первые брони на новогодний период были сделаны еще в августе. Раннее бронирование, лояльное ценообразование и различные акционные предложения, а также возможность оздоровления позволили Крыму войти в пятерку самых востребованных новогодних направлений России.
"В этом году многие гости отмечали, то что Новый год получился теплым, семейным, по-настоящему уютным, как мы и хотели. Сохраняется достаточно приличная загрузка на зиму и весну, радует активное бронирование и оплаты летнего отдыха в Крыму", - отметил министр.
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