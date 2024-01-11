https://crimea.ria.ru/20240111/bolee-180-tysyach-gostey-otdokhnuli-v-krymu-na-novyy-god-1134096527.html

Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год

Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год

Более 180 тысяч гостей выбрали Крым для празднования Нового года и Рождества. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T07:16

2024-01-11T07:16

2024-01-11T07:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Более 180 тысяч гостей выбрали Крым для празднования Нового года и Рождества. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Около 50% от этого количества прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, еще 31% - посредством железнодорожного сообщения. Сухопутный маршрут через новые субъекты РФ предпочли 19% туристов.По данным министерства, в период новогодних праздников на территории региона функционировало порядка 259 объектов размещения общей вместимостью 65,8 тысяч мест.Как отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, по оценкам отельеров, первые брони на новогодний период были сделаны еще в августе. Раннее бронирование, лояльное ценообразование и различные акционные предложения, а также возможность оздоровления позволили Крыму войти в пятерку самых востребованных новогодних направлений России.

https://crimea.ria.ru/20240110/iskali-sneg-i-ne-nashli-kak-krymchane-vstrechali-novyy-god---videoopros-1134091392.html

https://crimea.ria.ru/20240110/krym-voshel-v-top-10-reytinga-sobytiynogo-turizma-v-rossii-1134094524.html

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2024

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