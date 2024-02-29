https://crimea.ria.ru/20240229/programma-zemskiy-rabotnik-kultury-zarabotaet-v-rf-s-2025-goda-1135312570.html

Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года

Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года

В России с 2025 года заработает новая программа "Земский работник культуры", которая предполагает единовременные выплаты при переезде на работу в села и в малые РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T14:12

2024-02-29T14:12

2024-02-29T14:49

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

культура

россия

программа "земский работник культуры"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В России с 2025 года заработает новая программа "Земский работник культуры", которая предполагает единовременные выплаты при переезде на работу в села и в малые города. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.Он также заявил о продолжении реализации фундаментальных проектов в сфере культуры, их финансирование будет сохранено. Дополнительно за шесть лет более 100 миллиардов рублей планируется направить на просветительские, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях, а правительству РФ поручено подготовить предложения по расширению программы "Пушкинская карта".Путин ранее в четверг в послании Федеральному Собранию также анонсировал запуск нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры", а также заявил о запуске нового нацпроекта "Семья".Читайте также на РИА Новости Крым:Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 годаСберегательный сертификат для россиян: что предложил президентДать второй шанс: Путин предложил доработать механизм сдачи ЕГЭ

россия

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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, культура, россия, программа "земский работник культуры"