Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года
В России с 2025 года заработает программа "Земский работник культуры" – Путин
14:12 29.02.2024 (обновлено: 14:49 29.02.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТрансляция послания президента РФ В. Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В России с 2025 года заработает новая программа "Земский работник культуры", которая предполагает единовременные выплаты при переезде на работу в села и в малые города. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.
"По аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" запустим с 2025 года программу "Земский работник культуры". Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – 2 миллиона рублей", – сказал президент.
Он также заявил о продолжении реализации фундаментальных проектов в сфере культуры, их финансирование будет сохранено. Дополнительно за шесть лет более 100 миллиардов рублей планируется направить на просветительские, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях, а правительству РФ поручено подготовить предложения по расширению программы "Пушкинская карта".
Путин ранее в четверг в послании Федеральному Собранию также анонсировал запуск нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры", а также заявил о запуске нового нацпроекта "Семья".
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