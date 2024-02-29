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Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года
Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года
В России с 2025 года заработает новая программа "Земский работник культуры", которая предполагает единовременные выплаты при переезде на работу в села и в малые РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T14:12
2024-02-29T14:49
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
культура
россия
программа "земский работник культуры"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В России с 2025 года заработает новая программа "Земский работник культуры", которая предполагает единовременные выплаты при переезде на работу в села и в малые города. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.Он также заявил о продолжении реализации фундаментальных проектов в сфере культуры, их финансирование будет сохранено. Дополнительно за шесть лет более 100 миллиардов рублей планируется направить на просветительские, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях, а правительству РФ поручено подготовить предложения по расширению программы "Пушкинская карта".Путин ранее в четверг в послании Федеральному Собранию также анонсировал запуск нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры", а также заявил о запуске нового нацпроекта "Семья".Читайте также на РИА Новости Крым:Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 годаСберегательный сертификат для россиян: что предложил президентДать второй шанс: Путин предложил доработать механизм сдачи ЕГЭ
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, культура, россия, программа "земский работник культуры"
Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года

В России с 2025 года заработает программа "Земский работник культуры" – Путин

14:12 29.02.2024 (обновлено: 14:49 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТрансляция послания президента РФ В. Путина
Трансляция послания президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В России с 2025 года заработает новая программа "Земский работник культуры", которая предполагает единовременные выплаты при переезде на работу в села и в малые города. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.

"По аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" запустим с 2025 года программу "Земский работник культуры". Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – 2 миллиона рублей", – сказал президент.

Он также заявил о продолжении реализации фундаментальных проектов в сфере культуры, их финансирование будет сохранено. Дополнительно за шесть лет более 100 миллиардов рублей планируется направить на просветительские, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях, а правительству РФ поручено подготовить предложения по расширению программы "Пушкинская карта".
Путин ранее в четверг в послании Федеральному Собранию также анонсировал запуск нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры", а также заявил о запуске нового нацпроекта "Семья".
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Владимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюКультураРоссияПрограмма "Земский работник культуры"
 
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