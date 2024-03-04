https://crimea.ria.ru/20240304/kogda-otkroyut-unikalnyy-park-novyy-khersones-v-sevastopole-1135395509.html
Когда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе
Когда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Когда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе
Историко-археологический парк "Херсонес Таврический" (Новый Херсонес), который возводится в Севастополе специалистами Минобороны России, откроется в этом году... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T13:41
2024-03-04T13:41
2024-03-04T13:41
михаил развожаев
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археология в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Историко-археологический парк "Херсонес Таврический" (Новый Херсонес), который возводится в Севастополе специалистами Минобороны России, откроется в этом году. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в программе "Один на один" на канале "Россия 24"."В этом году ждем, что "Новый Херсонес" откроет свои двери для первых посетителей", –сказал Развожаев.Он напомнил, что на этой территории откроются три огромных музея: Античности, Византии и Христианства, где разместятся находки, обнаруженные во время археологических работ, предварявших стройку. А также те коллекции, которые ранее "накоплены и хранились в запасниках, потому что не было таких выставочных площадей никогда".По его словам, только музей Античности и Византии – "это 20 тысяч квадратных метров"."Это огромнейший музей, который теперь достраивается и начнет работу уже в этом году", –отметил глава города.Развожаев подчеркнул, что первый этап уже завершен. И напомнил, что историко-археологический парк "Херсонес Таврический" строится в Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина, который не раз отмечал, что земля Херсонеса – место священное."Древний Херсонес – один из центров христианства и паломничества. Это место крещения князя Владимира и, по сути, обретения православной веры вначале Древней Русью, которая потом распространилась на всю территорию формирующегося государства. И после того уже, как Московское княжество добилось своего патриаршего престола, распространилась на всю нашу страну. А истоки – это Древний Херсонес, или Корсунь, сегодняшний Севастополь", - заключил Развожаев.В феврале Развожаев доложил президенту РФ о том, что строительство "Нового Херсонеса" идет очень активными темпами и город скоро будет готовиться к открытию. Детская школа искусств, возведенная военными строителями на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в марте вместе с филиалом "Артека" – центром "Корсунь", была передана городу в июне 2023 года. Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический" Кабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе
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михаил развожаев, севастополь, херсонес, новости крыма, крым, "корсунь", история, археология в крыму, строительство, историко-археологический парк "херсонес таврический"
Когда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе
Уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе откроется в 2024 году – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Историко-археологический парк "Херсонес Таврический" (Новый Херсонес), который возводится в Севастополе специалистами Минобороны России, откроется в этом году. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в программе "Один на один" на канале "Россия 24".
"В этом году ждем, что "Новый Херсонес" откроет свои двери для первых посетителей", –сказал Развожаев.
Он напомнил, что на этой территории откроются три огромных музея: Античности, Византии и Христианства, где разместятся находки, обнаруженные во время археологических работ, предварявших стройку. А также те коллекции, которые ранее "накоплены и хранились в запасниках, потому что не было таких выставочных площадей никогда".
"Это была огромная археологическая экспедиция, по масштабам большая, чем когда бы то ни было организовано на этой территории в Херсонесе. Даже в советские времена такого масштаба раскопок не проводили. Там порядка 3 миллионов предметов, которые имеют музейную ценность, а 500 тысяч – предметов особо уникальных, которые были извлечены при подготовке к строительству "Нового Херсонеса". Эти все объекты будут помещены в те музеи, которые сегодня достраиваются", – сказал Развожаев.
По его словам, только музей Античности и Византии – "это 20 тысяч квадратных метров".
"Это огромнейший музей, который теперь достраивается и начнет работу уже в этом году", –отметил глава города.
Развожаев подчеркнул, что первый этап уже завершен. И напомнил, что историко-археологический парк "Херсонес Таврический" строится в Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина, который не раз отмечал, что земля Херсонеса – место священное.
"Древний Херсонес – один из центров христианства и паломничества. Это место крещения князя Владимира и, по сути, обретения православной веры вначале Древней Русью, которая потом распространилась на всю территорию формирующегося государства. И после того уже, как Московское княжество добилось своего патриаршего престола, распространилась на всю нашу страну. А истоки – это Древний Херсонес, или Корсунь, сегодняшний Севастополь", - заключил Развожаев.
В феврале Развожаев доложил президенту РФ о том, что строительство "Нового Херсонеса" идет очень активными темпами и город скоро будет готовиться к открытию.
Детская школа искусств, возведенная военными строителями на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в марте вместе с филиалом "Артека" – центром "Корсунь", была передана городу в июне 2023 года.
Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.
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