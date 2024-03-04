Рейтинг@Mail.ru
Когда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240304/kogda-otkroyut-unikalnyy-park-novyy-khersones-v-sevastopole-1135395509.html
Когда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе
Когда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Когда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе
Историко-археологический парк "Херсонес Таврический" (Новый Херсонес), который возводится в Севастополе специалистами Минобороны России, откроется в этом году... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T13:41
2024-03-04T13:41
михаил развожаев
севастополь
херсонес
новости крыма
крым
"корсунь"
история
археология в крыму
строительство
историко-археологический парк "херсонес таврический"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133435316_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ace8216b9ed6ce010a33629fb1a5975.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Историко-археологический парк "Херсонес Таврический" (Новый Херсонес), который возводится в Севастополе специалистами Минобороны России, откроется в этом году. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в программе "Один на один" на канале "Россия 24"."В этом году ждем, что "Новый Херсонес" откроет свои двери для первых посетителей", –сказал Развожаев.Он напомнил, что на этой территории откроются три огромных музея: Античности, Византии и Христианства, где разместятся находки, обнаруженные во время археологических работ, предварявших стройку. А также те коллекции, которые ранее "накоплены и хранились в запасниках, потому что не было таких выставочных площадей никогда".По его словам, только музей Античности и Византии – "это 20 тысяч квадратных метров"."Это огромнейший музей, который теперь достраивается и начнет работу уже в этом году", –отметил глава города.Развожаев подчеркнул, что первый этап уже завершен. И напомнил, что историко-археологический парк "Херсонес Таврический" строится в Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина, который не раз отмечал, что земля Херсонеса – место священное."Древний Херсонес – один из центров христианства и паломничества. Это место крещения князя Владимира и, по сути, обретения православной веры вначале Древней Русью, которая потом распространилась на всю территорию формирующегося государства. И после того уже, как Московское княжество добилось своего патриаршего престола, распространилась на всю нашу страну. А истоки – это Древний Херсонес, или Корсунь, сегодняшний Севастополь", - заключил Развожаев.В феврале Развожаев доложил президенту РФ о том, что строительство "Нового Херсонеса" идет очень активными темпами и город скоро будет готовиться к открытию. Детская школа искусств, возведенная военными строителями на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в марте вместе с филиалом "Артека" – центром "Корсунь", была передана городу в июне 2023 года. Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический" Кабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20240214/muzey-khristianstva-v-khersonese-gotov-na-60-protsentov-1134931217.html
севастополь
херсонес
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133435316_103:0:1280:883_1920x0_80_0_0_1cdf135b6b88bb1c898c3a278b844ed7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, херсонес, новости крыма, крым, "корсунь", история, археология в крыму, строительство, историко-археологический парк "херсонес таврический"
Когда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе

Уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе откроется в 2024 году – Развожаев

13:41 04.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический"
Строительство историко-археологического парка Херсонес Таврический
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Историко-археологический парк "Херсонес Таврический" (Новый Херсонес), который возводится в Севастополе специалистами Минобороны России, откроется в этом году. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в программе "Один на один" на канале "Россия 24".
"В этом году ждем, что "Новый Херсонес" откроет свои двери для первых посетителей", –сказал Развожаев.
Он напомнил, что на этой территории откроются три огромных музея: Античности, Византии и Христианства, где разместятся находки, обнаруженные во время археологических работ, предварявших стройку. А также те коллекции, которые ранее "накоплены и хранились в запасниках, потому что не было таких выставочных площадей никогда".
"Это была огромная археологическая экспедиция, по масштабам большая, чем когда бы то ни было организовано на этой территории в Херсонесе. Даже в советские времена такого масштаба раскопок не проводили. Там порядка 3 миллионов предметов, которые имеют музейную ценность, а 500 тысяч – предметов особо уникальных, которые были извлечены при подготовке к строительству "Нового Херсонеса". Эти все объекты будут помещены в те музеи, которые сегодня достраиваются", – сказал Развожаев.
По его словам, только музей Античности и Византии – "это 20 тысяч квадратных метров".
"Это огромнейший музей, который теперь достраивается и начнет работу уже в этом году", –отметил глава города.
Развожаев подчеркнул, что первый этап уже завершен. И напомнил, что историко-археологический парк "Херсонес Таврический" строится в Севастополе по поручению президента РФ Владимира Путина, который не раз отмечал, что земля Херсонеса – место священное.
"Древний Херсонес – один из центров христианства и паломничества. Это место крещения князя Владимира и, по сути, обретения православной веры вначале Древней Русью, которая потом распространилась на всю территорию формирующегося государства. И после того уже, как Московское княжество добилось своего патриаршего престола, распространилась на всю нашу страну. А истоки – это Древний Херсонес, или Корсунь, сегодняшний Севастополь", - заключил Развожаев.
В феврале Развожаев доложил президенту РФ о том, что строительство "Нового Херсонеса" идет очень активными темпами и город скоро будет готовиться к открытию.
Детская школа искусств, возведенная военными строителями на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в марте вместе с филиалом "Артека" – центром "Корсунь", была передана городу в июне 2023 года.
Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе
Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"
Кабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе
Строительство Музея христианства в Херсонесе
14 февраля, 13:55
Строители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем
 
Михаил РазвожаевСевастопольХерсонесНовости КрымаКрым"Корсунь"ИсторияАрхеология в КрымуСтроительствоИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Брошенная сигарета убила крымчанина
13:41Когда откроют уникальный парк "Новый Херсонес" в Севастополе
13:29Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов
12:59Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в Феодосии
12:43Кремль назвал разговор немецких офицеров о Крымском мосте плохим знаком
12:15Два человека ранены при обстреле ВСУ поселка Суземка Брянской области
12:05Каховка осталась без света из-за аварии
11:45Депутаты Госдумы берут шефство над семьями бойцов СВО
11:28В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 3,6 млн: задержан курьер
11:10В Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВО
11:07Названа причина ЧП на железной дороге в Самарской области
10:46Первый иск по взысканию ущерба от энергоблокады Крыма подан в суд
10:32Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в Феодосии
10:14Мощные землетрясения произошли на границе Казахстана с Киргизией
09:46Работа Керченской переправы в понедельник: штормовых предупреждений нет
09:43В Херсонской области и Запорожье повреждены объекты инфраструктуры
09:26Лекарства для онкобольных и диабетиков уже в Крыму – Аксенов
09:10Взрыв произошел на ж/д переезде в Самарской области
09:07В крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
09:00Мурашко оценил уровень цифровизации в больницах Крыма
Лента новостейМолния