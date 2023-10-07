https://crimea.ria.ru/20231007/kabmin-vydelit-120-mln-rubley-detskomu-tsentru-korsun-v-sevastopole-1131915691.html

Кабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе

Кабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Кабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе

Правительство направит дополнительное финансирование на обеспечение работы детского центра "Корсунь" в Севастополе, будет выделено более 120 миллионов рублей,... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T11:51

2023-10-07T11:51

2023-10-07T11:52

"корсунь"

мдц "артек"

михаил мишустин

правительство россии

севастополь

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Правительство направит дополнительное финансирование на обеспечение работы детского центра "Корсунь" в Севастополе, будет выделено более 120 миллионов рублей, сообщила пресс-служба кабмина.Создать в Севастополе филиал "Артека" в марте 2021 года во время разговора с президентом Владимиром Путиным попросили волонтёры музея-заповедника "Херсонес Таврический". Глава государства инициативу поддержал и дал соответствующее поручение правительству. В июне 2023 года детский центр "Корсунь" принял первых посетителей.

https://crimea.ria.ru/20211208/shkola-iskusstv-korsun-v-khersonese-otkroetsya-v-2022-godu--minoborony-1121675818.html

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"корсунь", мдц "артек", михаил мишустин, правительство россии, севастополь, крым, новости крыма