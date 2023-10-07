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Кабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Кабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе
Кабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Кабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе
Правительство направит дополнительное финансирование на обеспечение работы детского центра "Корсунь" в Севастополе, будет выделено более 120 миллионов рублей,... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T11:51
2023-10-07T11:52
"корсунь"
мдц "артек"
михаил мишустин
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Правительство направит дополнительное финансирование на обеспечение работы детского центра "Корсунь" в Севастополе, будет выделено более 120 миллионов рублей, сообщила пресс-служба кабмина.Создать в Севастополе филиал "Артека" в марте 2021 года во время разговора с президентом Владимиром Путиным попросили волонтёры музея-заповедника "Херсонес Таврический". Глава государства инициативу поддержал и дал соответствующее поручение правительству. В июне 2023 года детский центр "Корсунь" принял первых посетителей.
https://crimea.ria.ru/20211208/shkola-iskusstv-korsun-v-khersonese-otkroetsya-v-2022-godu--minoborony-1121675818.html
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"корсунь", мдц "артек", михаил мишустин, правительство россии, севастополь, крым, новости крыма
Кабмин выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе

Кабмин дополнительно направит более 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе

11:51 07.10.2023 (обновлено: 11:52 07.10.2023)
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваШкола искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе
Школа искусств и филиал Артека – центр Корсунь в Севастополе
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Правительство направит дополнительное финансирование на обеспечение работы детского центра "Корсунь" в Севастополе, будет выделено более 120 миллионов рублей, сообщила пресс-служба кабмина.
"На обеспечение работы детского центра "Корсунь" в Севастополе, который является филиалом Международного детского центра "Артек", будет дополнительно направлено 120,4 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Создать в Севастополе филиал "Артека" в марте 2021 года во время разговора с президентом Владимиром Путиным попросили волонтёры музея-заповедника "Херсонес Таврический". Глава государства инициативу поддержал и дал соответствующее поручение правительству. В июне 2023 года детский центр "Корсунь" принял первых посетителей.
Музей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 14:39
Школа искусств "Корсунь" в Херсонесе откроется в 2022 году – Минобороны
 
"Корсунь"МДЦ "Артек"Михаил МишустинПравительство РоссииСевастопольКрымНовости Крыма
 
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