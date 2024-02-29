Рейтинг@Mail.ru
Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240229/poslanie-putina-federalnomu-sobraniyu-glavnoe-ob-svo-i-voennoy-moschi-rf-1135315131.html
Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ
Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ
Президент России Владимир Путин в четверг выступил с посланием Федеральному Собранию. Одну из частей обращения глава государства посвятил ходу специальной... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T16:34
2024-02-29T16:55
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
новости
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135320164_96:0:3737:2048_1920x0_80_0_0_2c744691de87be1ca66da55696d8a9f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг выступил с посланием Федеральному Собранию. Одну из частей обращения глава государства посвятил ходу специальной военной операции, мерам поддержки ее участников и членов семей, угрозам со стороны НАТО и возможным ответам России на них, а также новейшим видам российского вооружения. О чем сказал глава государства – в подборке РИА Новости Крым.СВО поддержало абсолютное большинствоПрезидент отметил, что сегодня Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и в Новороссии, и решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно россиянам, их сплоченности и преданности родной стране.По словам российского лидера, вся экономика страны проявила гибкость и устойчивость.Граждане страны отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих сбережений, внося свой вклад в общую победу.Российская армия уверенно наступаетВооруженные силы России приобрели колоссальный боевой опыт в ходе СВО, указал президент. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Выросла и прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые успешно решают поставленные перед ними задачи. Также боевые возможности ВС РФ "увеличились многократно"."Мы видим, где и какие у нас есть проблемы, они, конечно, есть, понимаем вместе с тем, что нужно делать. Такая работа ведется непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности", – заверил он.Путин подчеркнул, что российские подразделения прочно владеют инициативой, уверенно наступают по целому ряду оперативных направлений, освобождают все новые территории."Кинжалы" и "Посейдоны"Говоря о предпринятых по защите страны мерах, глава государства указал, что гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".Кроме того, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат", которые скоро продемонстрируют их в районах базирования на боевом дежурстве.Работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем, пообещал российский лидер.Максимум эффективности от вложений в ОПКЗапад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, как ему удалось сделать это с Советским Союзом в 1980-х годах, и тем самым измотать нашу страну, сказал Путин. Поэтому необходимо так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны и добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов.Ответы на угрозы ЗападаПутин призвал серьезно укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток и втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.Заявления западных лидеров о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, президент РФ назвал "бредом", отметив, что именно Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке и других регионах мира.Комментируя заявления о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, Путин напомнил о судьбе тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными, подчеркнул российский лидер.По его словам, западные политики уже забыли, что такое война, а русофобия и идеология национального превосходства и исключительности "ослепляет их и лишает разума". Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех, подчеркнул Путин.Россия готова к переговорамПрезидент России указал на необходимость работать над формированием нового контура равной и неделимой безопасности в Евразии уже в обозримой перспективе.Наша страна стремится к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков, добавил Путин.
https://crimea.ria.ru/20240227/razmeschenie-boevykh-chastey-nato-na-ukraine-stoltenberg-sdelal-zayavlenie-1135245403.html
https://crimea.ria.ru/20240229/povyshenie-mrot-i-spisanie-dolgov-o-chem-esche-skazal-prezident-v-poslanii-1135317495.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135320164_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_97d0626832b274ca3867b038eb6d55a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
послание федеральному собранию, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, новости, россия, безопасность
Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ

Главное в послании Путина Федеральному Собранию о ходе СВО и новейшем вооружении России

16:34 29.02.2024 (обновлено: 16:55 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг выступил с посланием Федеральному Собранию. Одну из частей обращения глава государства посвятил ходу специальной военной операции, мерам поддержки ее участников и членов семей, угрозам со стороны НАТО и возможным ответам России на них, а также новейшим видам российского вооружения. О чем сказал глава государства – в подборке РИА Новости Крым.

СВО поддержало абсолютное большинство

Президент отметил, что сегодня Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и в Новороссии, и решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно россиянам, их сплоченности и преданности родной стране.

"Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага", – сказал Путин.

По словам российского лидера, вся экономика страны проявила гибкость и устойчивость.
Граждане страны отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих сбережений, внося свой вклад в общую победу.
Татьяна Савицкая
20 февраля, 13:32
Лицом к лицуВолонтером может быть каждый, но не для всякого эта работа становится делом жизни. О людях с большим сердцем, чье оружие - неравнодушие и вера в других - спецпроект РИА Новости Крым "Лицом к лицу".

Российская армия уверенно наступает

Вооруженные силы России приобрели колоссальный боевой опыт в ходе СВО, указал президент. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Выросла и прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые успешно решают поставленные перед ними задачи. Также боевые возможности ВС РФ "увеличились многократно".
"Мы видим, где и какие у нас есть проблемы, они, конечно, есть, понимаем вместе с тем, что нужно делать. Такая работа ведется непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности", – заверил он.
Путин подчеркнул, что российские подразделения прочно владеют инициативой, уверенно наступают по целому ряду оперативных направлений, освобождают все новые территории.
"Не мы начинали войну на Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан", - заявил российский лидер.

"Кинжалы" и "Посейдоны"

Говоря о предпринятых по защите страны мерах, глава государства указал, что гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".

"На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать уникальные характеристики", - отметил Путин.

Кроме того, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат", которые скоро продемонстрируют их в районах базирования на боевом дежурстве.
Новейшее вооружение российской армии. ИнфографикаНовейшее вооружение российской армии. Инфографика
Работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем, пообещал российский лидер.

Максимум эффективности от вложений в ОПК

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, как ему удалось сделать это с Советским Союзом в 1980-х годах, и тем самым измотать нашу страну, сказал Путин. Поэтому необходимо так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны и добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов.

"Нам важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач и при этом выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота. В первую очередь это касается сил общего назначения, принципов их организации, поставок в войска беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, разведки и связи, высокоточных и других средств поражения", - указал президент.

Ответы на угрозы Запада

Путин призвал серьезно укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток и втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.
Заявления западных лидеров о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, президент РФ назвал "бредом", отметив, что именно Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке и других регионах мира.
Комментируя заявления о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, Путин напомнил о судьбе тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными, подчеркнул российский лидер.

"Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие – да знают об этом, только что сказал, – которое может поражать цели на их территории. И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации", – сказал он.

По его словам, западные политики уже забыли, что такое война, а русофобия и идеология национального превосходства и исключительности "ослепляет их и лишает разума". Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех, подчеркнул Путин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
27 февраля, 13:46
Размещение боевых частей НАТО на Украине: Столтенберг сделал заявление

Россия готова к переговорам

Президент России указал на необходимость работать над формированием нового контура равной и неделимой безопасности в Евразии уже в обозримой перспективе.
"Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями. При этом вновь подчеркну – думаю, что это сегодня важно для всех: без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен", – сказал он.
Наша страна стремится к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков, добавил Путин.
Трансляция послания президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
16:48
Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании
 
Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотНовостиНовостиРоссияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Крымские хирурги испытывают уникальную российскую систему навигации
17:17Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта
16:48Повышение МРОТ и списание долгов: о чем еще сказал президент в послании
16:34Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ
16:27Над Крымом отработала ПВО
16:22Представитель Mriya Resort & SPA победил на конкурсе "Лидеры России"
15:51Житель Крыма осужден за поставленный "класс" в соцсети
15:27Заболеваемость гриппом и COVID-19 продолжает снижаться
14:58На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин
14:45Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК
14:34Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
14:25В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%
14:12Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года
14:10В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья
13:57Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес
13:49Путин поручил существенно снизить долю импорта
13:48Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент
13:42В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам
13:40Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
13:29Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет
Лента новостейМолния