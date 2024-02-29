https://crimea.ria.ru/20240229/poslanie-putina-federalnomu-sobraniyu-glavnoe-ob-svo-i-voennoy-moschi-rf-1135315131.html

Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ

Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Послание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФ

Президент России Владимир Путин в четверг выступил с посланием Федеральному Собранию. Одну из частей обращения глава государства посвятил ходу специальной... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T16:34

2024-02-29T16:34

2024-02-29T16:55

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в четверг выступил с посланием Федеральному Собранию. Одну из частей обращения глава государства посвятил ходу специальной военной операции, мерам поддержки ее участников и членов семей, угрозам со стороны НАТО и возможным ответам России на них, а также новейшим видам российского вооружения. О чем сказал глава государства – в подборке РИА Новости Крым.СВО поддержало абсолютное большинствоПрезидент отметил, что сегодня Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и в Новороссии, и решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно россиянам, их сплоченности и преданности родной стране.По словам российского лидера, вся экономика страны проявила гибкость и устойчивость.Граждане страны отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих сбережений, внося свой вклад в общую победу.Российская армия уверенно наступаетВооруженные силы России приобрели колоссальный боевой опыт в ходе СВО, указал президент. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Выросла и прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые успешно решают поставленные перед ними задачи. Также боевые возможности ВС РФ "увеличились многократно"."Мы видим, где и какие у нас есть проблемы, они, конечно, есть, понимаем вместе с тем, что нужно делать. Такая работа ведется непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности", – заверил он.Путин подчеркнул, что российские подразделения прочно владеют инициативой, уверенно наступают по целому ряду оперативных направлений, освобождают все новые территории."Кинжалы" и "Посейдоны"Говоря о предпринятых по защите страны мерах, глава государства указал, что гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе СВО. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".Кроме того, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат", которые скоро продемонстрируют их в районах базирования на боевом дежурстве.Работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем, пообещал российский лидер.Максимум эффективности от вложений в ОПКЗапад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, как ему удалось сделать это с Советским Союзом в 1980-х годах, и тем самым измотать нашу страну, сказал Путин. Поэтому необходимо так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны и добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов.Ответы на угрозы ЗападаПутин призвал серьезно укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток и втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.Заявления западных лидеров о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу, президент РФ назвал "бредом", отметив, что именно Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке и других регионах мира.Комментируя заявления о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, Путин напомнил о судьбе тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными, подчеркнул российский лидер.По его словам, западные политики уже забыли, что такое война, а русофобия и идеология национального превосходства и исключительности "ослепляет их и лишает разума". Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех, подчеркнул Путин.Россия готова к переговорамПрезидент России указал на необходимость работать над формированием нового контура равной и неделимой безопасности в Евразии уже в обозримой перспективе.Наша страна стремится к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков, добавил Путин.

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https://crimea.ria.ru/20240229/povyshenie-mrot-i-spisanie-dolgov-o-chem-esche-skazal-prezident-v-poslanii-1135317495.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание федеральному собранию, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, новости, россия, безопасность