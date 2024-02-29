https://crimea.ria.ru/20240229/putin-prizval-ukrepit-zapadnoe-napravlenie-iz-za-ugroz-rasshireniya-nato-1135308369.html

Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО

Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО

Президент Владимир Путин заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на Западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:12

2024-02-29T13:12

2024-02-29T13:38

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

россия

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новости

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на Западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.России необходимо выйти на качественно новый уровень оснащения Вооруженных сил, добавил президент. По его словам, ключевая задача сегодня — развивать ОПК так, чтобы развить научный, технологический потенциал страны."Надо максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил, добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов, … выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота. В первую очередь, это касается Сил общего назначения, принципов их организации, поставок в войска беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и РЭБ, разведки и связи, высокоточных и других средств поражения", - добавил российский лидер.Ранее президент заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, и Запад просчитался, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ защищать свою страну и ее суверенитет.

https://crimea.ria.ru/20240229/putin-rasskazal-o-noveyshikh-sistemakh-vooruzheniya-v-zone-svo-1135307001.html

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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), россия, безопасность, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, нато