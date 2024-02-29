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Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО
Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО
Президент Владимир Путин заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на Западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:12
2024-02-29T13:12
2024-02-29T13:38
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
россия
безопасность
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на Западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.России необходимо выйти на качественно новый уровень оснащения Вооруженных сил, добавил президент. По его словам, ключевая задача сегодня — развивать ОПК так, чтобы развить научный, технологический потенциал страны."Надо максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил, добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов, … выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота. В первую очередь, это касается Сил общего назначения, принципов их организации, поставок в войска беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и РЭБ, разведки и связи, высокоточных и других средств поражения", - добавил российский лидер.Ранее президент заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела, и Запад просчитался, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ защищать свою страну и ее суверенитет.
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-rasskazal-o-noveyshikh-sistemakh-vooruzheniya-v-zone-svo-1135307001.html
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), россия, безопасность, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, нато
Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО
Путин призвал укрепить группировки на Западном направлении из-за угроз расширения НАТО
13:12 29.02.2024 (обновлено: 13:38 29.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на Западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
"Серьезно нужно укрепить группировки на Западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии", - заявил он в ходе послания Федеральному Собранию.
России необходимо выйти на качественно новый уровень оснащения Вооруженных сил, добавил президент. По его словам, ключевая задача сегодня — развивать ОПК так, чтобы развить научный, технологический потенциал страны.
"Надо максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил, добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов, … выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота. В первую очередь, это касается Сил общего назначения, принципов их организации, поставок в войска беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и РЭБ, разведки и связи, высокоточных и других средств поражения", - добавил российский лидер.
Ранее президент заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела
, и Запад просчитался, столкнувшись с твердой позицией и решимостью многонационального народа РФ защищать свою страну и ее суверенитет.