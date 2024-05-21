https://crimea.ria.ru/20240521/remont-na-vodoprovode-v-evpatorii-zavershen--kogda-dadut-vodu-1137470341.html

Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду

Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду

Водоснабжение в Евпатории, отключенное в связи с заменой водовода и последующей масштабной аварией, обещают полностью восстановить 22 мая. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T17:24

2024-05-21T17:24

2024-05-21T17:28

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юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Водоснабжение в Евпатории, отключенное в связи с заменой водовода и последующей масштабной аварией, обещают полностью восстановить 22 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.В Евпатории 20 мая все школы и детские сады были переведены на удаленный режим работы в связи с отключением водоснабжения. С18 по 20 мая в горожде проводились работы по замене аварийного участка магистрального водовода, в связи с чем отключили воду.По окончании работ подключение водоснабжения было задержано из-за аварии, которая произошла в Сакском районе, в районе Прибрежненского колледжа. Соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в Евпатории и прилегающих поселках взяла на контроль прокуратура Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты

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