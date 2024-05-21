Рейтинг@Mail.ru
Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240521/remont-na-vodoprovode-v-evpatorii-zavershen--kogda-dadut-vodu-1137470341.html
Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду
Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду
Водоснабжение в Евпатории, отключенное в связи с заменой водовода и последующей масштабной аварией, обещают полностью восстановить 22 мая. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T17:24
2024-05-21T17:28
евпатория
юрий гоцанюк
новости крыма
крым
водовод
вода в крыму
водоснабжение
вода крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137469911_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_43abb628184b9666129f087042b2ef72.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Водоснабжение в Евпатории, отключенное в связи с заменой водовода и последующей масштабной аварией, обещают полностью восстановить 22 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.В Евпатории 20 мая все школы и детские сады были переведены на удаленный режим работы в связи с отключением водоснабжения. С18 по 20 мая в горожде проводились работы по замене аварийного участка магистрального водовода, в связи с чем отключили воду.По окончании работ подключение водоснабжения было задержано из-за аварии, которая произошла в Сакском районе, в районе Прибрежненского колледжа. Соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в Евпатории и прилегающих поселках взяла на контроль прокуратура Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137469911_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4312f1319b7c1ff0318e450118fdc7f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, юрий гоцанюк, новости крыма, крым, водовод, вода в крыму, водоснабжение, вода крыма
Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду

Водоснабжение в Евпатории будет полностью возобновлено 22 мая

17:24 21.05.2024 (обновлено: 17:28 21.05.2024)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаРемонт на водопроводе в Евпатории
Ремонт на водопроводе в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Водоснабжение в Евпатории, отключенное в связи с заменой водовода и последующей масштабной аварией, обещают полностью восстановить 22 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

"В течение завтрашнего дня в Евпатории будет полностью восстановлено водоснабжение. На сегодняшний день ремонтные работы завершены, подача воды восстановлена – подпитываются резервуары чистой воды, ведется наполнение городской системы водоснабжения", – сообщил он по итогам рабочего визита в город.

В Евпатории 20 мая все школы и детские сады были переведены на удаленный режим работы в связи с отключением водоснабжения. С18 по 20 мая в горожде проводились работы по замене аварийного участка магистрального водовода, в связи с чем отключили воду.
По окончании работ подключение водоснабжения было задержано из-за аварии, которая произошла в Сакском районе, в районе Прибрежненского колледжа. Соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в Евпатории и прилегающих поселках взяла на контроль прокуратура Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе
Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
 
ЕвпаторияЮрий ГоцанюкНовости КрымаКрымВодоводВода в КрымуВодоснабжениеВода Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:34Дрон ВСУ атаковал предприятие в Белгородской области – есть пострадавшая
18:10Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде
17:41На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием
17:24Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду
17:05Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках
16:48Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
16:31Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан
16:14Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов
15:57Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества
15:31Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком
15:18Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве
14:58Ботаническому саду КФУ – 20 лет: что изменилось
14:42Семилетний ребенок подорвался на боеприпасе в Белгородской области
14:39Чем Зеленский остается важен для Украины
14:28Войска России рвут оборону врага – уничтожены еще 1660 боевиков ВСУ
14:08ЕС разрешил передать доходы от российских активов в помощь ВСУ
14:03Срок сдачи центра полиэтнической культуры в Крыму вновь перенесли
13:54Лавров оценил последствия гибели Раиси для отношений России и Ирана
13:42В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы
13:39Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты
Лента новостейМолния