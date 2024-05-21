Рейтинг@Mail.ru
Автобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240521/avtobus-vrezalsya-v-gruzovik-na-kubani--voditel-pogib-i-dvoe-v-bolnitse-1137471621.html
Автобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице
Автобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Автобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице
Водитель вахтового автобуса погиб в ДТП на Кубани, еще три человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T19:10
2024-05-21T19:10
дтп
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
происшествия
кубань
автобус
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137471760_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_724ae04cca7e1512d34d81f37061d41f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Водитель вахтового автобуса погиб в ДТП на Кубани, еще три человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.Уточняется, что авария произошла во вторник на 113 км а/д "Майкоп-Туапсе" в Туапсинском районе. Водитель вахтового автобуса "ПАЗ" выскочил на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Howo".В салоне автобуса находились шесть студентов одного из сочинских колледжей. Двое из них госпитализированы в медучреждение.На месте аварии работают правоохранители. Причины произошедшего устанавливаются.На прошлой неделе в Ялте городской автобус с пассажирами въехал в остановку, на которой ожидали транспорт люди, прокуратура Крыма начал проверку по факту ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семиАвтобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненыхСтала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137471760_176:1:1104:697_1920x0_80_0_0_eedf38e4f62278db5d163c29ae25e2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, кубань, автобус, новости
Автобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице

Водитель погиб и два человека пострадали в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком на Кубани

19:10 21.05.2024
 
© 23 МВДВодитель погиб и три человека пострадали в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком на Кубани
Водитель погиб и три человека пострадали в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком на Кубани
© 23 МВД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Водитель вахтового автобуса погиб в ДТП на Кубани, еще три человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.
Уточняется, что авария произошла во вторник на 113 км а/д "Майкоп-Туапсе" в Туапсинском районе. Водитель вахтового автобуса "ПАЗ" выскочил на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Howo".

"В результате аварии 62-летний водитель автобуса погиб, водитель грузовика госпитализирован", – говорится в официальном ТГ-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В салоне автобуса находились шесть студентов одного из сочинских колледжей. Двое из них госпитализированы в медучреждение.
На месте аварии работают правоохранители. Причины произошедшего устанавливаются.
На прошлой неделе в Ялте городской автобус с пассажирами въехал в остановку, на которой ожидали транспорт люди, прокуратура Крыма начал проверку по факту ДТП.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семи
Автобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненых
Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
 
ДТПКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюПроисшествияКубаньАвтобусНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:42Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотеки
20:18В Алуште простились с героем спецоперации Романом Точилкиным
20:11Военные в Севастополе проводят учения
20:02Как кинологический клуб Крыма согревает российских бойцов
19:57Севастополь простился с героем спецоперации Денисом Обрамцом
19:35Часть Евпатории получит воду в ближайшие часы – "Вода Крыма"
19:17Минздрав: инсулина в Крыму достаточно
19:10Автобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице
18:52Авария на водоводе в Евпатории: как будут работать сады и школы
18:34Дрон ВСУ атаковал предприятие в Белгородской области – есть пострадавшая
18:10Завершены экспертизы ДНК всех погибших при теракте в Белгороде
17:41На юге России начались учения с нестратегическим ядерным оружием
17:24Ремонт на водопроводе в Евпатории завершен – когда дадут воду
17:05Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках
16:48Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
16:31Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан
16:14Арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов
15:57Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества
15:31Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком
15:18Выплаты участникам военных операций защитят от списания при банкротстве
Лента новостейМолния