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Автобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице
Автобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Автобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице
Водитель вахтового автобуса погиб в ДТП на Кубани, еще три человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона. РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T19:10
2024-05-21T19:10
2024-05-21T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Водитель вахтового автобуса погиб в ДТП на Кубани, еще три человека госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.Уточняется, что авария произошла во вторник на 113 км а/д "Майкоп-Туапсе" в Туапсинском районе. Водитель вахтового автобуса "ПАЗ" выскочил на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Howo".В салоне автобуса находились шесть студентов одного из сочинских колледжей. Двое из них госпитализированы в медучреждение.На месте аварии работают правоохранители. Причины произошедшего устанавливаются.На прошлой неделе в Ялте городской автобус с пассажирами въехал в остановку, на которой ожидали транспорт люди, прокуратура Крыма начал проверку по факту ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:Число погибших при падении автобуса в реку Мойку увеличилось до семиАвтобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненыхСтала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дтп, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, кубань, автобус, новости
Автобус врезался в грузовик на Кубани – водитель погиб и двое в больнице
Водитель погиб и два человека пострадали в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком на Кубани