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Автобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненых - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Автобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненых
Автобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненых - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Автобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненых
Два человека погибли, еще 36 получили различные травмы в результате опрокидывания пассажирского автобуса в овраг в Турции. Об этом сообщает местное издание... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T07:55
2024-05-03T07:55
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
турция
автобус
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще 36 получили различные травмы в результате опрокидывания пассажирского автобуса в овраг в Турции. Об этом сообщает местное издание "T24".На месте аварии сейчас находятся спасательные службы и медики.По словам одного из пострадавших пассажиров автобуса, ДТП произошло по вине водителя, который заснул за рулем.Все обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее сообщалось, что на трассе в штате Мехико перевернулся автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато. В результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения. А в Германии автобус со школьниками съехал с дороги и перевернулся. Пострадали 27 подростков пострадали, четверо из них - серьезно.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в ДжанкоеПять человек погибли в лобовом ДТП на КубаниИз-за 14-летнего водителя в ДТП на Кубани пострадали подростки
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, турция, автобус, в мире, происшествия, новости
Автобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненых

В Турции пассажирский рухнул в овраг - два человека погибли и 36 получили различные травмы

07:55 03.05.2024
 
© РИА Новости . Victoria ViatrisСкорая помощь. Турция
Скорая помощь. Турция - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Victoria Viatris
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще 36 получили различные травмы в результате опрокидывания пассажирского автобуса в овраг в Турции. Об этом сообщает местное издание "T24".
"Пассажирский автобус, потерявший управление по вине водителя на автостраде Анкара-Нигде, опрокинулся в овраг. В результате аварии два человека погибли и 36 человек получили ранения, шесть из них – серьезные", - цитирует издание РИА Новости.
На месте аварии сейчас находятся спасательные службы и медики.
По словам одного из пострадавших пассажиров автобуса, ДТП произошло по вине водителя, который заснул за рулем.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что на трассе в штате Мехико перевернулся автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато. В результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения. А в Германии автобус со школьниками съехал с дороги и перевернулся. Пострадали 27 подростков пострадали, четверо из них - серьезно.
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Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТПТурцияАвтобусВ миреПроисшествияНовости
 
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