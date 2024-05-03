https://crimea.ria.ru/20240503/avtobus-sletel-v-ovrag-v-turtsii---dvoe-pogibshikh-i-desyatki-ranenykh-1137003321.html

Автобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненых

Автобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненых - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Автобус слетел в овраг в Турции - двое погибших и десятки раненых

Два человека погибли, еще 36 получили различные травмы в результате опрокидывания пассажирского автобуса в овраг в Турции. Об этом сообщает местное издание... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T07:55

2024-05-03T07:55

2024-05-03T07:55

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

турция

автобус

в мире

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще 36 получили различные травмы в результате опрокидывания пассажирского автобуса в овраг в Турции. Об этом сообщает местное издание "T24".На месте аварии сейчас находятся спасательные службы и медики.По словам одного из пострадавших пассажиров автобуса, ДТП произошло по вине водителя, который заснул за рулем.Все обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее сообщалось, что на трассе в штате Мехико перевернулся автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато. В результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения. А в Германии автобус со школьниками съехал с дороги и перевернулся. Пострадали 27 подростков пострадали, четверо из них - серьезно.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в ДжанкоеПять человек погибли в лобовом ДТП на КубаниИз-за 14-летнего водителя в ДТП на Кубани пострадали подростки

турция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, турция, автобус, в мире, происшествия, новости