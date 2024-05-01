Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
21:47 01.05.2024 (обновлено: 21:51 01.05.2024)
© Управление на транспорте МВД России по ЮФОСтала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
© Управление на транспорте МВД России по ЮФО
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. ДТП на переезде в Джанкойском районе Крыма произошло из-за того, что водитель легковой машины въехал на переезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по ЮФО.
В дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Джанкой поступило сообщение от дежурной по станции, что на не регулируемом ж/д переезде грузовым поездом сбит легковой автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Джанкой.
"Полицией установлено, что на не регулируемом переезде ст. Богемка - ст. Джанкой грузовой поезд, следующий по маршруту Красноперекопск - Джанкой под управлением машиниста, совершил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ 2106, осуществившим выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
В результате происшествия смертельно травмирован пассажир 1983 года рождения, травмы различной степени тяжести получили два пассажира и водитель автомобиля, которые доставлены в Джанкойскую ЦРБ.
Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП на переезде в Джанкойском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
ДТП на переезде в Джанкойском районе
Ранее сообщалось, что в ДТП на переезде под Джанкоем пострадали женщина и ребенок.
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