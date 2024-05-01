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Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
ДТП на переезде в Джанкойском районе Крыма произошло из-за того, что водитель легковой машины въехал на переезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T21:47
2024-05-01T21:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. ДТП на переезде в Джанкойском районе Крыма произошло из-за того, что водитель легковой машины въехал на переезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по ЮФО.В дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Джанкой поступило сообщение от дежурной по станции, что на не регулируемом ж/д переезде грузовым поездом сбит легковой автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Джанкой.В результате происшествия смертельно травмирован пассажир 1983 года рождения, травмы различной степени тяжести получили два пассажира и водитель автомобиля, которые доставлены в Джанкойскую ЦРБ.Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Ранее сообщалось, что в ДТП на переезде под Джанкоем пострадали женщина и ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за 14-летнего водителя в ДТП на Кубани пострадали подросткиВ аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек раненВ ДТП на Евпаторийской трассе в Крыму пострадали четыре человека
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Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое

Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое

21:47 01.05.2024 (обновлено: 21:51 01.05.2024)
 
© Управление на транспорте МВД России по ЮФОСтала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое
© Управление на транспорте МВД России по ЮФО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. ДТП на переезде в Джанкойском районе Крыма произошло из-за того, что водитель легковой машины въехал на переезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по ЮФО.
В дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Джанкой поступило сообщение от дежурной по станции, что на не регулируемом ж/д переезде грузовым поездом сбит легковой автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Джанкой.
"Полицией установлено, что на не регулируемом переезде ст. Богемка - ст. Джанкой грузовой поезд, следующий по маршруту Красноперекопск - Джанкой под управлением машиниста, совершил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ 2106, осуществившим выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
В результате происшествия смертельно травмирован пассажир 1983 года рождения, травмы различной степени тяжести получили два пассажира и водитель автомобиля, которые доставлены в Джанкойскую ЦРБ.
Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП на переезде в Джанкойском районе
ДТП на переезде в Джанкойском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
ДТП на переезде в Джанкойском районе
Ранее сообщалось, что в ДТП на переезде под Джанкоем пострадали женщина и ребенок.
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