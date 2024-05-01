https://crimea.ria.ru/20240501/stala-izvestna-prichina-zhutkogo-dtp-na-pereezde-v-dzhankoe-1136978902.html

Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое

Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое

ДТП на переезде в Джанкойском районе Крыма произошло из-за того, что водитель легковой машины въехал на переезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T21:47

2024-05-01T21:47

2024-05-01T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. ДТП на переезде в Джанкойском районе Крыма произошло из-за того, что водитель легковой машины въехал на переезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по ЮФО.В дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Джанкой поступило сообщение от дежурной по станции, что на не регулируемом ж/д переезде грузовым поездом сбит легковой автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Джанкой.В результате происшествия смертельно травмирован пассажир 1983 года рождения, травмы различной степени тяжести получили два пассажира и водитель автомобиля, которые доставлены в Джанкойскую ЦРБ.Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Ранее сообщалось, что в ДТП на переезде под Джанкоем пострадали женщина и ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за 14-летнего водителя в ДТП на Кубани пострадали подросткиВ аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек раненВ ДТП на Евпаторийской трассе в Крыму пострадали четыре человека

https://crimea.ria.ru/20240501/semya-s-rebenkom-popala-pod-poezd-na-zhd-pereezde-v-krymu-1136977345.html

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