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В аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек ранен

В аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек ранен - РИА Новости Крым, 28.04.2024

В аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек ранен

Автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато перевернулся на трассе в штате Мехико, в результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения,... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T20:45

2024-04-28T20:45

2024-04-28T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато перевернулся на трассе в штате Мехико, в результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения, сообщило региональное министерство безопасности.В ведомстве уточнили, что авария произошла на трассе Капулин - Чальма, в районе Гуарда-де-Герреро. Автобус ехал с пассажирами из Сан-Луис-де-ла-Пас, штат Гуанахуато.Местные СМИ отмечают, что на борту автобуса находились паломники, направлявшиеся в католический храм и монастырь Владыки Чальма, местного святого.Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы.

мексика

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мексика, происшествия, новости, автобус, дтп