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В аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек ранен
В аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек ранен - РИА Новости Крым, 28.04.2024
В аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек ранен
Автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато перевернулся на трассе в штате Мехико, в результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения,... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T20:45
2024-04-28T20:45
2024-04-28T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато перевернулся на трассе в штате Мехико, в результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения, сообщило региональное министерство безопасности.В ведомстве уточнили, что авария произошла на трассе Капулин - Чальма, в районе Гуарда-де-Герреро. Автобус ехал с пассажирами из Сан-Луис-де-ла-Пас, штат Гуанахуато.Местные СМИ отмечают, что на борту автобуса находились паломники, направлявшиеся в католический храм и монастырь Владыки Чальма, местного святого.Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы.
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в мире, мексика, происшествия, новости, автобус, дтп
В аварии автобуса погибли 14 паломников и еще 31 человек ранен
В аварии автобуса в Мексике погибли 14 паломников и ранен еще 31 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Автобус с пассажирами из мексиканского штата Гуанахуато перевернулся на трассе в штате Мехико, в результате ДТП 14 человек погибли и еще 31 получил ранения, сообщило региональное министерство безопасности.
"Перевернулся автобус, к месту происшествия немедленно прибыла полиция штата, охранявшая территорию. По предварительным данным, 14 человек погибли и еще 31 получил ранения", - говорится в сообщении в блоге министерства безопасности штата Мехико в соцсети Х.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на трассе Капулин - Чальма, в районе Гуарда-де-Герреро. Автобус ехал с пассажирами из Сан-Луис-де-ла-Пас, штат Гуанахуато.
Местные СМИ отмечают, что на борту автобуса находились паломники, направлявшиеся в католический храм и монастырь Владыки Чальма, местного святого.
Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы.