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Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан
Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан
С ухудшением ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T16:31
2024-05-21T16:31
центр информационно-психологических операций (ципсо)
эксклюзивы риа новости крым
александр талипов
мошенничество
киберпреступность
кибербезопасность
интернет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. С ухудшением ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды. Такое мнение РИА Новости Крым высказал общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов.Ранее в соцсетях появилась информация о "всероссийском сборе для крымских диабетиков", который якобы проводит республиканский минздрав Крыма. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В минздраве республики опубликованную информацию назвали ложью.Злоумышленники готовы пустить в ход информационные провокации о терактах, диверсиях. Безусловно, данный "сбор" является такой провокацией, подытожил эксперт.Общественник призвал пользователей доверять только официальным источникам и проверенным волонтерским организациям, а также тщательно перепроверять информацию, прежде чем осуществлять перечисление средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейкомПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуФейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев
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центр информационно-психологических операций (ципсо), александр талипов, мошенничество, киберпреступность, кибербезопасность, интернет
Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан

"Сбор денег на инсулин" для крымчан является провокацией украинского ЦИПсО – эксперт

16:31 21.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКиберпреступность
Киберпреступность - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. С ухудшением ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды. Такое мнение РИА Новости Крым высказал общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов.
Ранее в соцсетях появилась информация о "всероссийском сборе для крымских диабетиков", который якобы проводит республиканский минздрав Крыма. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В минздраве республики опубликованную информацию назвали ложью.

"Ситуация для ВСУ сейчас складывается негативным образом по всей линии фронта, они один за одним теряют населенные пункты, несут огромные потери в личном составе. Поэтому украинский ЦИПсО пытается разными способами расшатать обстановку в России, в том числе в Крыму", – сказал Талипов.

Злоумышленники готовы пустить в ход информационные провокации о терактах, диверсиях. Безусловно, данный "сбор" является такой провокацией, подытожил эксперт.
Общественник призвал пользователей доверять только официальным источникам и проверенным волонтерским организациям, а также тщательно перепроверять информацию, прежде чем осуществлять перечисление средств.

"Например, номера карт, которые указываются в таких сообщениях, можно элементарно проверить в поисковике. Если когда-то эта карта была замечена в каких-то мошеннических действиях, в Интернете могут быть комментарии по этому поводу. Если карта использовалась для сборов, в том числе на какие-то протестные акции, это также будет видно", – добавил эксперт.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)Александр ТалиповМошенничествоКиберпреступностьКибербезопасностьИнтернет
 
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