Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан
"Сбор денег на инсулин" для крымчан является провокацией украинского ЦИПсО – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. С ухудшением ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды. Такое мнение РИА Новости Крым высказал общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов.
Ранее в соцсетях появилась информация о "всероссийском сборе для крымских диабетиков", который якобы проводит республиканский минздрав Крыма. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В минздраве республики опубликованную информацию назвали ложью.
"Ситуация для ВСУ сейчас складывается негативным образом по всей линии фронта, они один за одним теряют населенные пункты, несут огромные потери в личном составе. Поэтому украинский ЦИПсО пытается разными способами расшатать обстановку в России, в том числе в Крыму", – сказал Талипов.
Злоумышленники готовы пустить в ход информационные провокации о терактах, диверсиях. Безусловно, данный "сбор" является такой провокацией, подытожил эксперт.
Общественник призвал пользователей доверять только официальным источникам и проверенным волонтерским организациям, а также тщательно перепроверять информацию, прежде чем осуществлять перечисление средств.
"Например, номера карт, которые указываются в таких сообщениях, можно элементарно проверить в поисковике. Если когда-то эта карта была замечена в каких-то мошеннических действиях, в Интернете могут быть комментарии по этому поводу. Если карта использовалась для сборов, в том числе на какие-то протестные акции, это также будет видно", – добавил эксперт.
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