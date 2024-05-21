https://crimea.ria.ru/20240521/provokatsiya-tsipso-ekspert-o-sbore-deneg-na-insulin-dlya-krymchan-1137467601.html

Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан

Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Провокация ЦИПсО: эксперт о "сборе денег на инсулин" для крымчан

С ухудшением ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T16:31

2024-05-21T16:31

2024-05-21T16:31

центр информационно-психологических операций (ципсо)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. С ухудшением ситуации на фронте для ВСУ украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) все активнее пытается расшатать обстановку в России, в том числе с помощью рассылок фейковых сообщений о сборе средств на якобы гуманитарные нужды. Такое мнение РИА Новости Крым высказал общественник, автор проекта "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов.Ранее в соцсетях появилась информация о "всероссийском сборе для крымских диабетиков", который якобы проводит республиканский минздрав Крыма. В сообщении с призывом "помочь крымским диабетикам" указан счет одного из российских банков. В минздраве республики опубликованную информацию назвали ложью.Злоумышленники готовы пустить в ход информационные провокации о терактах, диверсиях. Безусловно, данный "сбор" является такой провокацией, подытожил эксперт.Общественник призвал пользователей доверять только официальным источникам и проверенным волонтерским организациям, а также тщательно перепроверять информацию, прежде чем осуществлять перечисление средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейкомПровокаторы склоняют подростков в соцсетях к терроризмуФейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр информационно-психологических операций (ципсо), александр талипов, мошенничество, киберпреступность, кибербезопасность, интернет