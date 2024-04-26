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Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком
Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком
В министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о смерти человека после применения аналоговой замены инсулина. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T15:12
2024-04-26T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о смерти человека после применения аналоговой замены инсулина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным минздрава, такая информация появилась в социальных сетях.Во вторник министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский признал, что в регионе сорваны сроки поставки препаратов, необходимых для льготных категорий граждан. По его словам, в этом году была запланирована закупка 1100 наименований препаратов для льготного лекарственного обеспечения крымчан. Из них по состоянию на 23 апреля были закуплены 955. Девять препаратов из списка находятся в строгой дефектуре, еще 33 – во временной дефектуре. Это значит, что на данный момент их на рынке нет, и пациентам следует обратиться к врачу для назначения аналогов.Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до середины мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан.В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru", добавил Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт МинздраваОтходы для жизни и здоровья: случайное изобретение ученого Огая из КрымаНа лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей
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крым, минздрав крыма, фейк, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, лекарства, новости крыма
Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком

В минздраве Крыма опровергли информацию о смерти человека от аналога инсулина

15:12 26.04.2024 (обновлено: 15:22 26.04.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота линии по производству инсулина
Работа линии по производству инсулина - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о смерти человека после применения аналоговой замены инсулина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным минздрава, такая информация появилась в социальных сетях.

"Ни к одной из медицинских организаций республики не был прикреплен пациент с указанными в публикации данными. Факты, описанные в публикации, не соответствуют действительности", - заявили в ведомстве.

Во вторник министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский признал, что в регионе сорваны сроки поставки препаратов, необходимых для льготных категорий граждан. По его словам, в этом году была запланирована закупка 1100 наименований препаратов для льготного лекарственного обеспечения крымчан. Из них по состоянию на 23 апреля были закуплены 955. Девять препаратов из списка находятся в строгой дефектуре, еще 33 – во временной дефектуре. Это значит, что на данный момент их на рынке нет, и пациентам следует обратиться к врачу для назначения аналогов.
Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до середины мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан.
В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru", добавил Аксенов.
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