https://crimea.ria.ru/20240426/smert-cheloveka-iz-za-analoga-insulina-v-krymu-nazvali-feykom-1136885406.html

Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком

Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком

В министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о смерти человека после применения аналоговой замены инсулина. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T15:12

2024-04-26T15:12

2024-04-26T15:22

крым

минздрав крыма

фейк

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

лекарства

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111557/66/1115576617_0:147:3121:1903_1920x0_80_0_0_8b7e06131b34e5e502cbe8b55562779b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В министерстве здравоохранения Крыма опровергли информацию о смерти человека после применения аналоговой замены инсулина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным минздрава, такая информация появилась в социальных сетях.Во вторник министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский признал, что в регионе сорваны сроки поставки препаратов, необходимых для льготных категорий граждан. По его словам, в этом году была запланирована закупка 1100 наименований препаратов для льготного лекарственного обеспечения крымчан. Из них по состоянию на 23 апреля были закуплены 955. Девять препаратов из списка находятся в строгой дефектуре, еще 33 – во временной дефектуре. Это значит, что на данный момент их на рынке нет, и пациентам следует обратиться к врачу для назначения аналогов.Скорупский пообещал покинуть свой пост в случае, если до середины мая в республику не поступят все препараты, необходимые для льготных категорий граждан.В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru", добавил Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт МинздраваОтходы для жизни и здоровья: случайное изобретение ученого Огая из КрымаНа лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минздрав крыма, фейк, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, лекарства, новости крыма