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Отходы для жизни и здоровья: случайное изобретение ученого Огайя из Крыма

Отходы для жизни и здоровья: случайное изобретение ученого Огайя из Крыма - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Отходы для жизни и здоровья: случайное изобретение ученого Огайя из Крыма

Тут в цехах пахнет несладким компотом из винограда. На полках в огромных банках – законсервированный "предтеча" раствора, который можно назвать "аква вита" –... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T18:01

2024-03-21T18:01

2024-03-21T18:01

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Тут в цехах пахнет несладким компотом из винограда. На полках в огромных банках – законсервированный "предтеча" раствора, который можно назвать "аква вита" – живая вода или вода жизни.Более 30 лет назад ученый в Крыму начал изготавливать препарат, помогающий чувствовать себя лучше и моложе. И не только чувствовать – становиться такими и быть. Произошло это, как иногда бывает, случайно. Делали природный краситель, а получили почти лекарство.Здоровье из отходовСотрудник ялтинского института вина и виноделия "Магарач" Юрий Огай изучал, как можно использовать вторичное сырье производства вина – жмых и семечки. Изначально вещества, содержащиеся в них, должны были использоваться в качестве красителей. Но выяснилось, что эти, казалось бы, отходы – кладезь ценных для человека полифенолов – веществ, которые являются мощным антиоксидантом.Именно антиоксиданты позволяют человеческому организму не болеть, не стареть, стимулируют иммунитет, позволяют медленнее уставать и быстрее выздоравливать. То есть в шкурках и семечках - вся польза красного винограда. Нужно только правильно извлечь ее оттуда в максимальной концентрации.Крымская инновацияЮрий Огай придумал технологию: сначала виноградный жмых консервируют, он накапливает полифенолы, а затем его специальным образом обрабатывают и получают препарат эноант, где в названии сошлись части слов "эно" - виноград и "ант" - антоцианты, то есть пигменты растений, которые являются основными красящими веществами красных сортов винограда и красных вин.За несколько десятилетий ученый также придумал и второй препарат, который, в отличие от эноанта, не содержит фруктозу и глюкозу, а также природные красители."Фэнакор появился относительно недавно. Косметологи просили изобрести концентрат полифенолов, который можно было бы добавлять в крем и это не окрашивало бы лицо и не вызывало бы аллергических реакций. Его мы готовим только из семян", - говорит Светлана.Если в первом БАДе содержание полифенолов – 18-20 граммов на литр, то во втором – от 80. Эти два препарата – дело всей жизни Юрия Алексеевича, который, к сожалению, несколько лет назад умер, но остался славен в памяти научного Крыма своими ноу-хау и приобрел звания заслуженного работника сельского хозяйства Украины, действительного члена Академии технологических наук Украины, заслуженного деятеля науки и техники Автономной Республики Крым, лауреата премии Совета министров АРК и специального приза Тайваньской ассоциации инноваторов.Каберне и его шкуркиЭто сейчас, весной, на предприятии временное затишье. А осень тут – горячая пора: время заготавливать жмых.Его берут только от винограда сорта каберне-совиньон, и все эти годы только на одном предприятии – совхозе под Севастополем, которые делает проверенные по качеству сухие вина. Когда из винограда выдавят сок и пустят его на вино, ненужные виноделам шкурки и семечки везут в Ялту. Там их консервируют и оставляют в покое на год, а то и больше.Каждая партия БАДа исследуется в лаборатории отдельно – в ней не должно быть меньше 18 граммов полифенолов на литр. На каждую партию – свой сертификат качества, который покупатель вправе и должен требовать от продавца.Польза для здоровья "крымской аква виты" доказана многочисленными лабораторными и клиническими исследованиями в России. Например, препараты прошли исследования по Федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы".Размер имеет значениеО пользе красного вина для организма в мире есть множество исследований, как и исследований того, что вся польза – в шкурках. Неужели в мире до сих пор не изобрели свой эноант? Дочь изобретателя отвечает на вопрос:На предприятии используют бутылочки объемом в стакан – 250 граммов. Каждая из них по количеству полифенолов равна пяти-шести бутылкам красного сухого вина. Но в препаратах нет спиртов, то есть принимать их можно и тем, кому алкоголь противопоказан."Почему мы фасуем только вот в такие маленькие стеклянные бутылки? Можно же было делать и в литровых, и в пятилитровых… Потому что, во-первых, пластик выделяет вредные вещества. А во-вторых, после раскупорки биологически активные вещества при контакте с воздухом со временем снижают свою активность", - объясняет Светлана и добавляет, что если вы видите другую тару в продаже, то этот препарат с аналогичным называнием – не уникального и научно доказанного ялтинского производства.Читайте также на РИА Новости Крым:От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импортВ Крыму научились делать конфеты из мороженого

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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