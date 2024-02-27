https://crimea.ria.ru/20240227/ot-vinogradnoy-kostochki-do-sakskoy-gryazi-chem-unikalna-kosmetika-kryma-1135251721.html

От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма

От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма - РИА Новости Крым, 27.02.2024

От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма

Крымская косметика – это уже отдельный бренд на уровне с корейской, израильской, французской или испанской. Многие, однажды купив ее в качестве туристического... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T20:52

2024-02-27T20:52

2024-02-27T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крымская косметика – это уже отдельный бренд на уровне с корейской, израильской, французской или испанской. Многие, однажды купив ее в качестве туристического сувенира, возвращаются к ней снова и снова, потому что она ни в чем не уступает международным брендам. А в ряде случаев – это еще и уникальный продукт с целебным эффектом. Например, если речь идет о грязевых препаратах, приготовленных на основе отжима из целебных грязей Сакского озера, или об инновационной разработке крымских ученых, которым удалось сконцентрировать полезные свойства масла черного тмина в одном тюбике крема для рук или же регенерирующих масках для лица на основе масла виноградной косточки.Энергия виноградной косточкиВиноградные косточки – это не только побочный продукт процесса виноделия, но и сырье для приготовления масла, которое можно употреблять в пищу и использовать в качестве основы для изготовления косметики. В Крыму переработкой виноградной выжимки и изготовлением полезных косметических продуктов на основе масла виноградной косточки занимается компания "Скайши технология".Сейчас предприятие перерабатывает виноградную косточку всех крупных винодельческих предприятий полуострова.Масло виноградной косточки очень полезно для организма, насыщает его антиоксидантами, указала руководитель компании.Инновации на основе черного тминаОдной из последних инновационных разработок крымских ученых стал крем для рук на основе масел черного тмина из сортов, выведенных сотрудниками Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма. Как рассказала РИА Новости Крым разработчик косметических средств Мария Ахрамеева, из семян черного тмина были извлечены все возможные продукты переработки – гидролат, масло и эфирное масло. Созданный учеными крем обладает ранозаживляющим, антивозрастным, увлажняющим, смягчающим и антибактериальным эффектами.Кроме того, в ближайшее время на рынке появится партия кремов на основе гидролатов."У нас в институте есть гидролаты из шалфея, иссопа, розы, лаванды, кориандра, фенхеля, чабера. Ассортимент большой и возможно расширение линейки. Гидролаты - очень востребованный продукт, ведь это натуральный цветочный тоник – в них кроме воды и вытяжки из самого сырья ничего больше нет. Это лечебная косметика", - сказала Ахрамеева.Из натурального крымского сырьяС натуральным сырьем, выращенным в Крыму, работает и "Крымская Роза" – компания с экспертизой в области разработки и создания косметической продукции с 1930 года. По его словам, у компании есть "золотой запас" - розовое масло еще советского производства. "Сейчас технология производства эфирного масла розы только возрождается, и оно уже не будет таким как советское", уточнил Гладун.Компания выпускает широкую линейку продукции для ухода за лицом, телом, волосами. Это не только кремы, розовая и лавандовая вода, но и тоники, мицеллярная вода, гели, шампуни, маски, скрабы. А также эфирные масла для ароматерапии. В основе продукции - выращенные и собранные в Крыму цветы, травы и злаковые, эфирные масла. Основной ингредиент косметики - розовая вода, которая тонизирует и питает кожу, восстанавливает водный баланс, является природным антисептиком. Есть в коллекции и базовые средства с эфирным маслом и экстрактом лаванды, говорят специалисты компании.На просторах розовых полейНа полях в Бахчисарайском районе Крыма выращивают розу, лаванду, шалфей, иссоп, полынь, тут же сырье перерабатывают и производят 100% чистые и натуральные эфирные масла и гидролаты. Поля лаванды и розы в Тургеневке сегодня самые большие в стране: здесь 280 гектаров лаванды и 30 гектаров розы.По его словам, все гидролаты предприятия сделаны из собственного цветочного сырья, в них нет никаких консервантов и отдушек. Кроме того, что это самостоятельный косметический продукт, он является еще и сырьем для косметики, а также гидродролаты хорошо зарекомендовали себя в бальнеологии, "работают в санаториях" Крыма и Московской области, где проходят реабилитацию участники СВО. Ванны с гидролатом, эфирными маслами и крымской солью помогают справиться даже с сильным стрессом, отметил Мишин.Сила грязи Сакского озераСакские грязи используются при лечении бесплодия, восстановления организма после тяжелых травм, а также для изготовления уникальной крымской косметики, наделенной целебной силой – бальнеокосметики."Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция –это уникальное крымское предприятие. Мы государственное унитарное предприятие, основная задача которого - сохранение лечебных природных ресурсов. В частности, Сакского месторождения лечебной грязи и рапы. Предприятие существует с 1926 года, занимается как научной работой, так и добычей. Мы обеспечиваем санаторно-курортную отрасль лечебной грязью и лечебной рапой", - объяснил директор предприятия Валентин Иваницкий.По его словам, сакское месторождение лечебной грязи и рапы – это, "наверное, единственное месторождение на постсоветском пространстве с искусственным регулированием водно-солевого баланса".Также Иваницкий отметил, что предприятие поставляет целебную грязь в санатории и реализует фасованную грязь, грязевые и гелиевые рапные аппликации, которые можно применять в домашних условиях."На основе грязи и рапы делаем косметические препараты - бальнеокосметику, которая на рынке себя очень хорошо зарекомендовала. Есть серия кремов для лица – омолаживающий, восстанавливающий. Есть тоники для лица и мыло туалетное, на основе сакской грязи мы делаем маски, а также паровой отжим грязи – биоль. Это жидкая фаза грязи, которая действует более мягко. Есть и фитобиоль – это менее концентрированной раствор с добавлением вытяжки крымских трав", - перечислил Иваницкий. И добавил, что биоль очень полезен для решения различных проблем с волосами и кожей.Ранее сообщалось, что крымские ученые создали уникальную косметику на основе легендарных сакских лечебных грязей. Новую линейку представили на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве в числе других достижений республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озераЧем натуральные эфирные масла отличаются от синтетическихЦветущая пора: как собирают розовые лепестки в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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