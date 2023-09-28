https://crimea.ria.ru/20230928/krymskie-uchenye-sozdali-unikalnuyu-liniyu-kosmetiki-1131734676.html
Крымские ученые создали уникальную линию косметики
Крымские ученые создали уникальную линию косметики - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Крымские ученые создали уникальную линию косметики
Крымские ученые создали уникальную косметику на основе легендарных сакских лечебных грязей. Как сообщает пресс-служба компании-производителя "Крымская роза"... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T22:03
2023-09-28T22:03
2023-09-28T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Крымские ученые создали уникальную косметику на основе легендарных сакских лечебных грязей. Как сообщает пресс-служба компании-производителя "Крымская роза" новую линейку SAQ SUB ROSA представят на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве в числе других достижений республики.Новая линейка представлена дюжиной средств на основе сакской грязи, которая, по данным исследований Крымской гидрогеологической станции, превосходит по содержанию аминокислот и липидов грязь Мертвого моря. Производители обещают мощный противовоспалительный и антибактериальный эффекты."Биологически активные вещества, содержащиеся в грязи, глубоко проникают в кожу, питая ее микро- и макроэлементами. Активы Сакского озера идеальны для проблемной кожи. В результате их воздействия происходит улучшение обмена веществ в клетках кожи, стимулируется кровообращение, купируются воспалительные процессы. Кроме того, все средства коллекции SAQ SUB ROSA обогащены гидролатом розы, который усиливает действие основных компонентов", - уточнили в пресс-службе.Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября 2023 года на ВДХН в Москве. Участие в ней примут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации, представители зарубежных стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озераДухи как проблема – как и что носить в офисChanel уходит – что придет на смену
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крым, производство, саки, новости, новости крыма, общество, косметика, выставка, москва
Крымские ученые создали уникальную линию косметики
Уникальную линейку крымской косметики представят на выставке в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Крымские ученые создали уникальную косметику на основе легендарных сакских лечебных грязей. Как сообщает пресс-служба компании-производителя "Крымская роза" новую линейку SAQ SUB ROSA представят на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве в числе других достижений республики.
"Перед компанией стояла задача найти формулу, чтобы такой сложный продукт как сакская грязь, имеющий высокую минерализацию, работал с другими ингредиентами в косметике. И я считаю, справились хорошо. В средствах сохранены все витамины, микроэлементы, аминокислоты, которые присущи сакской грязи. Поэтому активные компоненты, которые используются в этой линейке, должны показать себя с самой лучшей стороны", - цитирует пресс-служба директора компании Валентина Иваницкого.
Новая линейка представлена дюжиной средств на основе сакской грязи, которая, по данным исследований Крымской гидрогеологической станции, превосходит по содержанию аминокислот и липидов грязь Мертвого моря. Производители обещают мощный противовоспалительный и антибактериальный эффекты.
"Биологически активные вещества, содержащиеся в грязи, глубоко проникают в кожу, питая ее микро- и макроэлементами. Активы Сакского озера идеальны для проблемной кожи. В результате их воздействия происходит улучшение обмена веществ в клетках кожи, стимулируется кровообращение, купируются воспалительные процессы. Кроме того, все средства коллекции SAQ SUB ROSA обогащены гидролатом розы, который усиливает действие основных компонентов", - уточнили в пресс-службе.
Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября 2023 года на ВДХН в Москве. Участие в ней примут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации, представители зарубежных стран.
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