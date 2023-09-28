https://crimea.ria.ru/20230928/krymskie-uchenye-sozdali-unikalnuyu-liniyu-kosmetiki-1131734676.html

Крымские ученые создали уникальную линию косметики

Крымские ученые создали уникальную линию косметики - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Крымские ученые создали уникальную линию косметики

Крымские ученые создали уникальную косметику на основе легендарных сакских лечебных грязей. Как сообщает пресс-служба компании-производителя "Крымская роза"... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T22:03

2023-09-28T22:03

2023-09-28T22:03

крым

производство

саки

новости

новости крыма

общество

косметика

выставка

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131734052_0:31:994:590_1920x0_80_0_0_4ce043893f51fbfc1f1e8036f60200bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Крымские ученые создали уникальную косметику на основе легендарных сакских лечебных грязей. Как сообщает пресс-служба компании-производителя "Крымская роза" новую линейку SAQ SUB ROSA представят на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве в числе других достижений республики.Новая линейка представлена дюжиной средств на основе сакской грязи, которая, по данным исследований Крымской гидрогеологической станции, превосходит по содержанию аминокислот и липидов грязь Мертвого моря. Производители обещают мощный противовоспалительный и антибактериальный эффекты."Биологически активные вещества, содержащиеся в грязи, глубоко проникают в кожу, питая ее микро- и макроэлементами. Активы Сакского озера идеальны для проблемной кожи. В результате их воздействия происходит улучшение обмена веществ в клетках кожи, стимулируется кровообращение, купируются воспалительные процессы. Кроме того, все средства коллекции SAQ SUB ROSA обогащены гидролатом розы, который усиливает действие основных компонентов", - уточнили в пресс-службе.Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября 2023 года на ВДХН в Москве. Участие в ней примут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, государственные корпорации, представители зарубежных стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озераДухи как проблема – как и что носить в офисChanel уходит – что придет на смену

крым

саки

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, производство, саки, новости, новости крыма, общество, косметика, выставка, москва