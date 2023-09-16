https://crimea.ria.ru/20230916/chanel-ukhodit--chto-pridet-na-smenu-1131407496.html
Chanel уходит – что придет на смену
Chanel уходит – что придет на смену - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Chanel уходит – что придет на смену
От введения санкций существенно пострадал российский парфюмерный рынок: в России все сложнее приобрести люксовую парфюмерию зарубежных брендов. О том, как найти РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T21:53
2023-09-16T21:53
2023-09-16T21:53
мнения
радио "спутник в крыму"
вероника бруховецкая
косметика
парфюмерия
красота и здоровье
крым
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Вероника Бруховецкая, владелец парфюмерного ателье и школы аромапсихологии и парфюмерного искусства
Вероника Бруховецкая, владелец парфюмерного ателье и школы аромапсихологии и парфюмерного искусства
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. От введения санкций существенно пострадал российский парфюмерный рынок: в России все сложнее приобрести люксовую парфюмерию зарубежных брендов. О том, как найти полюбившиеся иностранные ароматы и смогут ли составить им конкуренцию отечественные разработки, рассказала аромапсихолог, владелец парфюмерного ателье и школы аромапсихологии и парфюмерного искусства Вероника Бруховецкая в эфире радио "Спутник в Крыму".И отметила, что российские производители сейчас стараются занять освободившиеся полки в бутиках, больших торговых центрах, и у них есть серьезные шансы на успех.К сожалению, на сегодня в России нет таких крупных производителей парфюмерии, как во Франции или Турции, отмечает эксперт. Отечественные мастера-парфюмеры сталкиваются с большими трудностями. Первая и главная – отсутствие своего сырья.С этим, по словам эксперта, у нас все гораздо сложнее. В России нет своего сырья для производства парфюмерии, комплектующие для упаковки найти достаточно сложно.Из плохого сырья создать Chanel Nº 5 невозможно, резюмирует Вероника Бруховецкая. Сегодня российские парфюмеры вынуждены приобретать ингредиенты за рубежом. В России и, в частности, в Крыму, растет множество сортов растений, которые используются в парфюмерной промышленности, но профессионалов они пока в полной мере не удовлетворяют.При каких же условиях российские парфюмеры смогут "догнать" зарубежных?Нужно учиться, оттачивать мастерство, уверена Бруховецкая. Искусство создания аромата – постоянный поиск новых нюансов, оттенков. Чтобы получать хороший результат, необходимо все время держать руку на пульсе – невозможно один раз получить навык и всю жизнь им пользоваться.Читайте также на РИА Новости Крым:Парфюмер Chanel рос и учился в КрымуЦветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуЗапах дома: какие ароматы россияне считают новогодними
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мнения, вероника бруховецкая, косметика, парфюмерия, красота и здоровье, крым
Chanel уходит – что придет на смену
У отечественных парфюмеров есть шанс заменить иностранные бренды – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым.
От введения санкций существенно пострадал российский парфюмерный рынок: в России все сложнее приобрести люксовую парфюмерию зарубежных брендов. О том, как найти полюбившиеся иностранные ароматы и смогут ли составить им конкуренцию отечественные разработки, рассказала аромапсихолог, владелец парфюмерного ателье и школы аромапсихологии и парфюмерного искусства Вероника Бруховецкая в эфире радио "Спутник в Крыму"
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"Да, действительно, на российском парфюмерном рынке наблюдается отток зарубежных брендов. Но существует параллельный импорт, и, если есть большое желание, можно все найти. Но это стоит других денег", – сказала эксперт.
И отметила, что российские производители сейчас стараются занять освободившиеся полки в бутиках, больших торговых центрах, и у них есть серьезные шансы на успех.
"У российских производителей есть шанс. В нашей стране есть большое количество представителей профессии, которые, безусловно, талантливы, профессиональны. И надо еще учитывать тот факт, что стремление наших людей к качеству, проявление творчества – это тоже немаловажные факторы, которые "двигают" марку", – подчеркнула Бруховецкая.
К сожалению, на сегодня в России нет таких крупных производителей парфюмерии, как во Франции или Турции, отмечает эксперт. Отечественные мастера-парфюмеры сталкиваются с большими трудностями. Первая и главная – отсутствие своего сырья.
"У нас не только нет своих производителей в крупных масштабах, как это представлено во Франции, и даже в Турции есть крупные производители, заводы с достойным оборудованием", – рассказывает специалист.
С этим, по словам эксперта, у нас все гораздо сложнее. В России нет своего сырья для производства парфюмерии, комплектующие для упаковки найти достаточно сложно.
Из плохого сырья создать Chanel Nº 5 невозможно, резюмирует Вероника Бруховецкая. Сегодня российские парфюмеры вынуждены приобретать ингредиенты за рубежом. В России и, в частности, в Крыму, растет множество сортов растений, которые используются в парфюмерной промышленности, но профессионалов они пока в полной мере не удовлетворяют.
"Французская лаванда сильно отличается от крымской, качество сырья очень сильно разнится, – объясняет специалист. – Влияет почва, климат, погодные условия, все технические моменты – оснащение оборудованием, выдерживание параметров. Все в совокупности дает определенный результат".
При каких же условиях российские парфюмеры смогут "догнать" зарубежных?
Нужно учиться, оттачивать мастерство, уверена Бруховецкая. Искусство создания аромата – постоянный поиск новых нюансов, оттенков. Чтобы получать хороший результат, необходимо все время держать руку на пульсе – невозможно один раз получить навык и всю жизнь им пользоваться.
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