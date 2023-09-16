https://crimea.ria.ru/20230916/chanel-ukhodit--chto-pridet-na-smenu-1131407496.html

Chanel уходит – что придет на смену

Chanel уходит – что придет на смену - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Chanel уходит – что придет на смену

От введения санкций существенно пострадал российский парфюмерный рынок: в России все сложнее приобрести люксовую парфюмерию зарубежных брендов. О том, как найти РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T21:53

2023-09-16T21:53

2023-09-16T21:53

мнения

радио "спутник в крыму"

вероника бруховецкая

косметика

парфюмерия

красота и здоровье

крым

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Вероника Бруховецкая, владелец парфюмерного ателье и школы аромапсихологии и парфюмерного искусства Вероника Бруховецкая, владелец парфюмерного ателье и школы аромапсихологии и парфюмерного искусства audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. От введения санкций существенно пострадал российский парфюмерный рынок: в России все сложнее приобрести люксовую парфюмерию зарубежных брендов. О том, как найти полюбившиеся иностранные ароматы и смогут ли составить им конкуренцию отечественные разработки, рассказала аромапсихолог, владелец парфюмерного ателье и школы аромапсихологии и парфюмерного искусства Вероника Бруховецкая в эфире радио "Спутник в Крыму".И отметила, что российские производители сейчас стараются занять освободившиеся полки в бутиках, больших торговых центрах, и у них есть серьезные шансы на успех.К сожалению, на сегодня в России нет таких крупных производителей парфюмерии, как во Франции или Турции, отмечает эксперт. Отечественные мастера-парфюмеры сталкиваются с большими трудностями. Первая и главная – отсутствие своего сырья.С этим, по словам эксперта, у нас все гораздо сложнее. В России нет своего сырья для производства парфюмерии, комплектующие для упаковки найти достаточно сложно.Из плохого сырья создать Chanel Nº 5 невозможно, резюмирует Вероника Бруховецкая. Сегодня российские парфюмеры вынуждены приобретать ингредиенты за рубежом. В России и, в частности, в Крыму, растет множество сортов растений, которые используются в парфюмерной промышленности, но профессионалов они пока в полной мере не удовлетворяют.При каких же условиях российские парфюмеры смогут "догнать" зарубежных?Нужно учиться, оттачивать мастерство, уверена Бруховецкая. Искусство создания аромата – постоянный поиск новых нюансов, оттенков. Чтобы получать хороший результат, необходимо все время держать руку на пульсе – невозможно один раз получить навык и всю жизнь им пользоваться.Читайте также на РИА Новости Крым:Парфюмер Chanel рос и учился в КрымуЦветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуЗапах дома: какие ароматы россияне считают новогодними

https://crimea.ria.ru/20230701/chem-naturalnye-efirnye-masla-otlichayutsya-ot-sinteticheskikh-1129721063.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вероника бруховецкая, косметика, парфюмерия, красота и здоровье, крым