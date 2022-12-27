https://crimea.ria.ru/20221227/zapakh-doma-kakie-aromaty-rossiyane-schitayut-novogodnimi-1126128181.html

Запах дома: какие ароматы россияне считают новогодними

Запах дома: какие ароматы россияне считают новогодними - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Запах дома: какие ароматы россияне считают новогодними

Чаще всего в новогодний период россияне отдают предпочтения домашним ароматическим средствам с запахом пихты, эвкалипта и лаванды. Таковы данные исследования... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T08:45

2022-12-27T08:45

2022-12-27T08:45

новый год 2023

общество

опрос

ароматы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. Чаще всего в новогодний период россияне отдают предпочтения домашним ароматическим средствам с запахом пихты, эвкалипта и лаванды. Таковы данные исследования аналитиков сервиса "Сбер Аптека", передает Радио1. По данным опроса, за год Россияне стали на 31% чаще покупать ароматические масла. А в декабре рост продаж по этой позиции вырос еще на 24%.На втором месте оказался эвкалипт, на третьем — лаванда. Также в лидеры вышли кедр, можжевельник и апельсин. При этом чаще всего ароматические масла в уходящем году покупали москвичи и жители Санкт-Петербурга.Ранее парфюмер Валерия Нестерова научила управлять "погодой в доме" с помощью ароматов. Агрессию помогут победить ванильные нотки, а дополнительный уют создадут запахи свежей выпечки. Читайте также на РИА Новости Крым:Парфюмер Chanel рос и учился в КрымуНазваны главные ошибки при уборке спальниКак выбрать новогодние украшения

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2023, общество, опрос, ароматы