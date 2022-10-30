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Парфюмер Chanel рос и учился в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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Парфюмер Chanel рос и учился в Крыму
Парфюмер Chanel рос и учился в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Парфюмер Chanel рос и учился в Крыму
Московский режиссер и сценарист сняла фильм о жизни одного из прославленных за рубежом парфюмера российского происхождения, чья жизнь и судьба непосредственно... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T18:48
2022-10-30T18:48
крым в истории: секреты, факты, фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Московский режиссер и сценарист сняла фильм о жизни одного из прославленных за рубежом парфюмера российского происхождения, чья жизнь и судьба непосредственно связана с Южным берегом Крыма.Константин Веригин, парфюмер модных домов Chanel и Bourjois, вице-президент Французского общества парфюмеров провел свое отрочество и юность в Крыму и учился в Ялтинской мужской гимназии.Документальная картина "Крымские ароматы французских духов" была предварительно презентована в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе."Фильм не готов на самом деле, я еще к нему прикручиваю кое-что, мы его еще улучшаем. Премьеру планируем весной следующего года", - рассказала режиссер и автор ленты Ирина Легкодух.По ее словам, документальное кино тематически поделено на четыре части, в каждой из них идет речь об определенном месте и периоде жительства парфюмера."Мы условно и поэтично разделили ленту по сезонам: зима – это Петербург, детство; весна – отрочество и юность в Крыму; Франция, зрелость - лето, США - это осень. Фильм будто бы закольцован, потому что наш герой родился зимой и умер зимой", - говорит о картине автор.Режиссер рассказывает, что за основу была взята книга воспоминаний Веригина, изданная его дочерью в 90-х в Москве, но замечает, что сам композитор ароматов не говорит ничего о том, что обрамляет его жизнь, ни о каких исторических событиях."Интересно, что заочное знакомство с Веригиным у Ирины уже давно произошло в Москве, в процессе издания книги его дочери. Была у нас с его дочерью определенная переписка, но в августе прошлого года она ушла из жизни, и наши планы по съемкам фильма в Париже после 24 февраля этого года не состоялись", - рассказал председатель благотворительного фонда "Таврический клуб", автор фильма Валентин Козубский.Он также добавил, что в дальнейших планах авторов – не только установить на здании гимназии, где учился Веригин, мемориальную доску, но и снять документальные фильмы о других интересных личностях, которые учились в Ялтинской гимназии. Среди них - детский поэт и переводчик Самуил Маршак, звезда Голливуда Алла Назимова, нобелевский лауреат в области физики Илья Франк и другие.Премьерный показ ленты, пообещали авторы картины, состоится в Москве и Симферополе.
https://crimea.ria.ru/20220830/kinoved-nazval-khoroshee-sovremennoe-rossiyskoe-kino--1124341707.html
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крым в истории: секреты, факты, фото, культура, общество, крым
Парфюмер Chanel рос и учился в Крыму

Фильм о парфюмере Chanel российского происхождения презентовали в Крыму

18:48 30.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Московский режиссер и сценарист сняла фильм о жизни одного из прославленных за рубежом парфюмера российского происхождения, чья жизнь и судьба непосредственно связана с Южным берегом Крыма.
Константин Веригин, парфюмер модных домов Chanel и Bourjois, вице-президент Французского общества парфюмеров провел свое отрочество и юность в Крыму и учился в Ялтинской мужской гимназии.
Документальная картина "Крымские ароматы французских духов" была предварительно презентована в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе.
"Фильм не готов на самом деле, я еще к нему прикручиваю кое-что, мы его еще улучшаем. Премьеру планируем весной следующего года", - рассказала режиссер и автор ленты Ирина Легкодух.
По ее словам, документальное кино тематически поделено на четыре части, в каждой из них идет речь об определенном месте и периоде жительства парфюмера.
"Мы условно и поэтично разделили ленту по сезонам: зима – это Петербург, детство; весна – отрочество и юность в Крыму; Франция, зрелость - лето, США - это осень. Фильм будто бы закольцован, потому что наш герой родился зимой и умер зимой", - говорит о картине автор.
Режиссер рассказывает, что за основу была взята книга воспоминаний Веригина, изданная его дочерью в 90-х в Москве, но замечает, что сам композитор ароматов не говорит ничего о том, что обрамляет его жизнь, ни о каких исторических событиях.
"Ни Первая мировая война, ни революция, ни Вторая мировая. Его книга связана с ароматами и запахами. Мы узнаем о том, что происходило с его семьей через дневники его младшей сестры. Историки о жизни парфюмера практически ничего не знают", - говорит Ирина Легкодух и добавляет, что она очень хотела бы найти в Крыму историков, которые помогли бы отыскать еще скрытые под слоем истории элементы жизни мастера парфюмерии.
"Интересно, что заочное знакомство с Веригиным у Ирины уже давно произошло в Москве, в процессе издания книги его дочери. Была у нас с его дочерью определенная переписка, но в августе прошлого года она ушла из жизни, и наши планы по съемкам фильма в Париже после 24 февраля этого года не состоялись", - рассказал председатель благотворительного фонда "Таврический клуб", автор фильма Валентин Козубский.
Он также добавил, что в дальнейших планах авторов – не только установить на здании гимназии, где учился Веригин, мемориальную доску, но и снять документальные фильмы о других интересных личностях, которые учились в Ялтинской гимназии. Среди них - детский поэт и переводчик Самуил Маршак, звезда Голливуда Алла Назимова, нобелевский лауреат в области физики Илья Франк и другие.
Премьерный показ ленты, пообещали авторы картины, состоится в Москве и Симферополе.
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