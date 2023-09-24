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Духи как проблема – как и что носить в офис - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Духи как проблема – как и что носить в офис
Духи как проблема – как и что носить в офис - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Духи как проблема – как и что носить в офис
Сейчас в парфюмерии как никогда актуален тренд на индивидуальность. Вместе с тем, при нанесении парфюмерии следует учитывать, что аромат чувствуют и окружающие. РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T21:54
2023-09-24T21:54
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
вероника бруховецкая
косметика
парфюмерия
крым
общество
мнения
красота и здоровье
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Аромапсихолог Вероника Бруховецкая - о том, какие ароматы подходят для офиса
Аромапсихолог Вероника Бруховецкая - о том, какие ароматы подходят для офиса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Сейчас в парфюмерии как никогда актуален тренд на индивидуальность. Вместе с тем, при нанесении парфюмерии следует учитывать, что аромат чувствуют и окружающие. Какие духи больше подойдут для офиса, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" аромапсихолог, владелец парфюмерного ателье и школы аромапсихологии и парфюмерного искусства Вероника Бруховецкая. Сейчас тренд на индивидуальность, выражение внутреннего желания самореализоваться, отмечает Бруховецкая. У человека есть набор качеств, харизма, которую он способен проявлять с помощью ароматов, вещей, подобранных индивидуально. Прошли времена Советского Союза, когда все ходили в одинаковом и одинаково пахли.При этом, по словам эксперта, в российском обществе "есть внутреннее неограниченное желание быть свободными. Отсутствие страха. Мы не боимся не успеть, быть непонятыми или непризнанными, не боимся выйти за рамки. Это откладывает свой отпечаток на работу с ароматами". Кто-то выбирает цитрусовые, а кто-то - древесные ноты. Актуальность сохраняют оттенки мускуса, розы, жасмина."При нанесении аромата достаточно одного-двух "разбрызгиваний" на запястье. Почему запястье? Потому что оно близко. Ты слышишь и наслаждаешься любимым ароматом, не беспокоя остальных", - советует Бруховецкая.Хорошо наносить духи в небольших количествах после душа, например, на шею, у основания волос, на чистые волосы, уточняет аромапсихолог. Это всегда будет создавать приятную ауру.В офис днем лучше наносить туалетную воду, рекомендует специалист. Она не так активна и "навязчива", как духи, и не будет обращать на себя внимание.И уточняет: в США, например, сейчас вводят официальный запрет ношения ароматов в офис.А вот утверждение "если я не чувствую аромат, значит, он мне подходит", по словам Бруховецкой, на самом деле неправда."Рецепторы каждого человека устроены так, что нос привыкает. Особенно у людей – консерваторов, которые много лет носят один и тот же аромат. Через несколько минут они перестают его чувствовать, и им хочется снова его нанести гораздо больше. Они наносят, вместо того, чтобы остановиться, а остальные люди страдают".Читайте также на РИА Новости Крым:Chanel уходит – что придет на сменуПочему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение экспертаПарфюмер Chanel рос и учился в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230701/chem-naturalnye-efirnye-masla-otlichayutsya-ot-sinteticheskikh-1129721063.html
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совет эксперта, вероника бруховецкая, косметика, парфюмерия, крым, общество, мнения, красота и здоровье
Духи как проблема – как и что носить в офис

Какие ароматы подходят для офиса – эксперт

21:54 24.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПарфюмерные пробы
Парфюмерные пробы - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Сейчас в парфюмерии как никогда актуален тренд на индивидуальность. Вместе с тем, при нанесении парфюмерии следует учитывать, что аромат чувствуют и окружающие. Какие духи больше подойдут для офиса, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" аромапсихолог, владелец парфюмерного ателье и школы аромапсихологии и парфюмерного искусства Вероника Бруховецкая.
Аромапсихолог Вероника Бруховецкая - о том, какие ароматы подходят для офиса
21:54
Сейчас тренд на индивидуальность, выражение внутреннего желания самореализоваться, отмечает Бруховецкая. У человека есть набор качеств, харизма, которую он способен проявлять с помощью ароматов, вещей, подобранных индивидуально. Прошли времена Советского Союза, когда все ходили в одинаковом и одинаково пахли.
При этом, по словам эксперта, в российском обществе "есть внутреннее неограниченное желание быть свободными. Отсутствие страха. Мы не боимся не успеть, быть непонятыми или непризнанными, не боимся выйти за рамки. Это откладывает свой отпечаток на работу с ароматами". Кто-то выбирает цитрусовые, а кто-то - древесные ноты. Актуальность сохраняют оттенки мускуса, розы, жасмина.
"При нанесении аромата достаточно одного-двух "разбрызгиваний" на запястье. Почему запястье? Потому что оно близко. Ты слышишь и наслаждаешься любимым ароматом, не беспокоя остальных", - советует Бруховецкая.
Хорошо наносить духи в небольших количествах после душа, например, на шею, у основания волос, на чистые волосы, уточняет аромапсихолог. Это всегда будет создавать приятную ауру.
В офис днем лучше наносить туалетную воду, рекомендует специалист. Она не так активна и "навязчива", как духи, и не будет обращать на себя внимание.
"В офисе, особенно если речь идет об опен-спейс, где рядом присутствует большое количество людей, представляете, какая будет какофония, если каждый наденет свой яркий аромат? В помещении невозможно будет находиться. Здесь нужно учитывать и уважать пространство другого человека. Днем лучше наносить что-нибудь неяркое, что будет доставлять тебе удовольствие. Лучше обновить запах на запястье в течение дня, так, чтобы ты слышал, но другим это не мешало. Шлейфовые ароматы в офисе не рекомендуются. Это как раз восточные ноты, древесные смолы, бальзамы могут быть в составе аромата, дающие это ощущение шлейфа. Днем лучше какие-нибудь мягкие цветочно-цитрусовые, легкие древесные, что-то такое, чтобы не перегружало обоняние другого человека" - советует эксперт.
И уточняет: в США, например, сейчас вводят официальный запрет ношения ароматов в офис.
А вот утверждение "если я не чувствую аромат, значит, он мне подходит", по словам Бруховецкой, на самом деле неправда.
"Рецепторы каждого человека устроены так, что нос привыкает. Особенно у людей – консерваторов, которые много лет носят один и тот же аромат. Через несколько минут они перестают его чувствовать, и им хочется снова его нанести гораздо больше. Они наносят, вместо того, чтобы остановиться, а остальные люди страдают".
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