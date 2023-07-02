https://crimea.ria.ru/20230702/pochemu-evropa-ne-mozhet-oboytis-bez-russkogo-masla-mnenie-eksperta-1129722810.html

Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта

Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта

Россия до сих пор поставляет на европейский рынок 60% от мирового запаса кориандра, поэтому в Европе масло кориандра так и называют – "русское масло". Об этом... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T17:58

2023-07-02T17:58

2023-07-02T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Россия до сих пор поставляет на европейский рынок 60% от мирового запаса кориандра, поэтому в Европе масло кориандра так и называют – "русское масло". Об этом рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин. По словам Алексея Мишина, кориандровое масло уникально тем, что легко разделяется на ароматические компоненты. Из него получается более 20 таких ярких ароматов, как запах ландыша или земляники. Поэтому его очень ценят в парфюмерной и косметической промышленности."Вроде бы они к кориандру отношения не имеют, но тем не менее из него получают такие ароматы. Это продукт высокой переработки. Как нефть в специальных колоннах разгоняют на бензин, солярку и все остальное, так же разгоняется эфирное масло и "вырезаются" нужные компоненты", - объяснил эксперт.Изначально основной потребитель производимых в Крыму эфирных масел был за границей. Оно шло на экспорт почти в полном объеме, говорит Алексей Мишин. И до сих пор, по его словам, "мы ищем возможность продать, а они – купить".Также, по его словам, в этом году климатические условия были благоприятными для эфиромасличных роз, масло которых получилось особенно качественным. Специалисты рассказали корреспонденту РИА Новости Крым, как правильно собирать ароматные цветки.Розу эфиромасличную и лаванду узколистную успешно селекционируют в НИИСХ Крыма. В лаборатории института из одного маленького черенка могут клонировать до тысячи растений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начался сбор шалфеяЦветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и Эмираты

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, алексей мишин, новости крыма, эфиромасличные культуры, косметика, европа