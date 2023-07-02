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Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта
Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта
Россия до сих пор поставляет на европейский рынок 60% от мирового запаса кориандра, поэтому в Европе масло кориандра так и называют – "русское масло". Об этом... РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T17:58
2023-07-02T17:58
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россия
алексей мишин
новости крыма
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косметика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Россия до сих пор поставляет на европейский рынок 60% от мирового запаса кориандра, поэтому в Европе масло кориандра так и называют – "русское масло". Об этом рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин. По словам Алексея Мишина, кориандровое масло уникально тем, что легко разделяется на ароматические компоненты. Из него получается более 20 таких ярких ароматов, как запах ландыша или земляники. Поэтому его очень ценят в парфюмерной и косметической промышленности."Вроде бы они к кориандру отношения не имеют, но тем не менее из него получают такие ароматы. Это продукт высокой переработки. Как нефть в специальных колоннах разгоняют на бензин, солярку и все остальное, так же разгоняется эфирное масло и "вырезаются" нужные компоненты", - объяснил эксперт.Изначально основной потребитель производимых в Крыму эфирных масел был за границей. Оно шло на экспорт почти в полном объеме, говорит Алексей Мишин. И до сих пор, по его словам, "мы ищем возможность продать, а они – купить".Также, по его словам, в этом году климатические условия были благоприятными для эфиромасличных роз, масло которых получилось особенно качественным. Специалисты рассказали корреспонденту РИА Новости Крым, как правильно собирать ароматные цветки.Розу эфиромасличную и лаванду узколистную успешно селекционируют в НИИСХ Крыма. В лаборатории института из одного маленького черенка могут клонировать до тысячи растений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начался сбор шалфеяЦветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и Эмираты
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новости, россия, алексей мишин, новости крыма, эфиромасличные культуры, косметика, европа
Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта

Россия поставляет на европейский рынок 60% от мирового запаса кориандра

17:58 02.07.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкЭфирное масло
Эфирное масло - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Россия до сих пор поставляет на европейский рынок 60% от мирового запаса кориандра, поэтому в Европе масло кориандра так и называют – "русское масло". Об этом рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.

"Эфирное масло кориандра на Западе до сих пор называется русским, потому что Россия обеспечивает 60% его мирового объема. И кока-кола делается из крымского кориандра, извините. Это не шутка, это один из ингредиентов, который используется при ее производстве", - рассказал эксперт.

По словам Алексея Мишина, кориандровое масло уникально тем, что легко разделяется на ароматические компоненты. Из него получается более 20 таких ярких ароматов, как запах ландыша или земляники. Поэтому его очень ценят в парфюмерной и косметической промышленности.
"Вроде бы они к кориандру отношения не имеют, но тем не менее из него получают такие ароматы. Это продукт высокой переработки. Как нефть в специальных колоннах разгоняют на бензин, солярку и все остальное, так же разгоняется эфирное масло и "вырезаются" нужные компоненты", - объяснил эксперт.
Изначально основной потребитель производимых в Крыму эфирных масел был за границей. Оно шло на экспорт почти в полном объеме, говорит Алексей Мишин. И до сих пор, по его словам, "мы ищем возможность продать, а они – купить".

"В последнее время ограничения, которые вводятся на наш экспорт со стороны Европы, ограничения на платежи, сделали эту отрасль непростой. Но потребность на европейском рынке в нашей эфиромасличной продукции все равно существует. И есть позиции, которые они не могут закрыть, даже если бы очень хотели", - подчеркнул Алексей Мишин.

Также, по его словам, в этом году климатические условия были благоприятными для эфиромасличных роз, масло которых получилось особенно качественным. Специалисты рассказали корреспонденту РИА Новости Крым, как правильно собирать ароматные цветки.
Розу эфиромасличную и лаванду узколистную успешно селекционируют в НИИСХ Крыма. В лаборатории института из одного маленького черенка могут клонировать до тысячи растений.
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