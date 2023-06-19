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Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T19:59
2023-06-19T19:59
2023-06-19T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения растений в стерильных условиях – ред.), то с одного куста можно получить не 30-40 черенков растений, а тысячу и даже несколько тысяч. Такая работа ведется в лаборатории биотехнологии Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.По ее словам, весь процесс до момента, когда растение готово к высадке в грунт, занимает около восьми месяцев."Одна из основных культур, которой занимаются в нашем институте, это лаванда узколистная. Такая технология у нас есть и для розы эфиромасличной. Мы разрабатываем и получаем новые оздоровленные сорта, перспективные, те, которые сейчас внедряются в производство", - сказала Егорова. И уточнила, что благодаря новым технологиям можно получить оздоровленный посадочный материал высокого качества или вообще быстро размножить какой-то ценный генотип.Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и ЭмиратыКогда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт
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ниисх крыма, сельское хозяйство, крым, новости, новости крыма, наталья егорова, лаванда, эфиромасличные культуры
Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
Как в НИИСХ Крыма размножают лаванду узколистную и розу эфиромасличную
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения растений в стерильных условиях – ред.), то с одного куста можно получить не 30-40 черенков растений, а тысячу и даже несколько тысяч. Такая работа ведется в лаборатории биотехнологии Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.
"Обычно из одного куста лаванды коэффициент размножения - 30-40, если мы размножаем лаванду черенкованием, то есть с одно куста 30, 40, 60 можно получить, укоренить за год. А мы можем из одной меристемы (ткани растений, которые способны активно расти – ред.)за год получить тысячу, несколько тысяч растений", - рассказала доктор биологических наук, заведующая лабораторией биотехнологии НИИСХ Крыма Наталья Егорова.
По ее словам, весь процесс до момента, когда растение готово к высадке в грунт, занимает около восьми месяцев.
"Одна из основных культур, которой занимаются в нашем институте, это лаванда узколистная. Такая технология у нас есть и для розы эфиромасличной. Мы разрабатываем и получаем новые оздоровленные сорта, перспективные, те, которые сейчас внедряются в производство", - сказала Егорова. И уточнила, что благодаря новым технологиям можно получить оздоровленный посадочный материал высокого качества или вообще быстро размножить какой-то ценный генотип.
Ранее сообщалось, что созданные
в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.
Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья
эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.
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