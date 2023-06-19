Рейтинг@Mail.ru
Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230619/tysyacha-rasteniy-s-odnogo-cherenka-kak-v-krymu-razmnozhayut-lavandu-1129486781.html
Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T19:59
2023-06-19T19:59
ниисх крыма
сельское хозяйство
крым
новости
новости крыма
наталья егорова
лаванда
эфиромасличные культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119746461_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_721074b9c2637d1511d71443b0d0315e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения растений в стерильных условиях – ред.), то с одного куста можно получить не 30-40 черенков растений, а тысячу и даже несколько тысяч. Такая работа ведется в лаборатории биотехнологии Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.По ее словам, весь процесс до момента, когда растение готово к высадке в грунт, занимает около восьми месяцев."Одна из основных культур, которой занимаются в нашем институте, это лаванда узколистная. Такая технология у нас есть и для розы эфиромасличной. Мы разрабатываем и получаем новые оздоровленные сорта, перспективные, те, которые сейчас внедряются в производство", - сказала Егорова. И уточнила, что благодаря новым технологиям можно получить оздоровленный посадочный материал высокого качества или вообще быстро размножить какой-то ценный генотип.Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и ЭмиратыКогда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт
https://crimea.ria.ru/20210703/Krasivee-chem-v-Provanse-v-Krymu-tsvetet-lavanda---foto-1119758656.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119746461_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3d8c5f313bcf23e03c9155d9bdccdee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ниисх крыма, сельское хозяйство, крым, новости, новости крыма, наталья егорова, лаванда, эфиромасличные культуры
Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду

Как в НИИСХ Крыма размножают лаванду узколистную и розу эфиромасличную

19:59 19.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛаванда
Лаванда - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения растений в стерильных условиях – ред.), то с одного куста можно получить не 30-40 черенков растений, а тысячу и даже несколько тысяч. Такая работа ведется в лаборатории биотехнологии Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.

"Обычно из одного куста лаванды коэффициент размножения - 30-40, если мы размножаем лаванду черенкованием, то есть с одно куста 30, 40, 60 можно получить, укоренить за год. А мы можем из одной меристемы (ткани растений, которые способны активно расти – ред.)за год получить тысячу, несколько тысяч растений", - рассказала доктор биологических наук, заведующая лабораторией биотехнологии НИИСХ Крыма Наталья Егорова.

По ее словам, весь процесс до момента, когда растение готово к высадке в грунт, занимает около восьми месяцев.
"Одна из основных культур, которой занимаются в нашем институте, это лаванда узколистная. Такая технология у нас есть и для розы эфиромасличной. Мы разрабатываем и получаем новые оздоровленные сорта, перспективные, те, которые сейчас внедряются в производство", - сказала Егорова. И уточнила, что благодаря новым технологиям можно получить оздоровленный посадочный материал высокого качества или вообще быстро размножить какой-то ценный генотип.
Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.
Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в Крыму
Крымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и Эмираты
Когда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт
Лаванда - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля 2021, 14:25
Красивее, чем в Провансе: в Крыму цветет лаванда - фото
 
НИИСХ КрымаСельское хозяйствоКрымНовостиНовости КрымаНаталья ЕгороваЛавандаЭфиромасличные культуры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной
20:34"Черная дыра" Европы: Нарышкин о целях запада на Украине
20:17Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристами
19:59Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
19:26Крым тратит меньше, чем зарабатывает: Кивико об исполнении бюджета
19:02Заступился за сыновей: рецидивистов осудят за убийство пенсионера в Ялте
18:49Итоги ПМЭФ-2023 для Крыма, Краснодарского края и Севастополя
18:30Замкомандира Айдара* Мурыга признал вину и раскаялся
17:56Арсеналы НАТО опустошены – Столтенберг
17:38В Симферополе до конца лета закрыты две улицы - схема объезда
17:13НАТО против: Столтенберг не поддерживает заморозку конфликта на Украине
16:55Подрыв здания МРЭО в Мелитополе и подготовка к терактам – дело ушло в суд
16:13Кто спасет Украину от холеры
15:46Провальные атаки и потери ВСУ – ход спецоперации
15:28Российская ПВО сбила украинский Ми-8, пять снарядов HIMARS и 14 дронов
15:14Российские военные отбили семь атак ВСУ
15:12Новый год и другие праздники: как россияне будут отдыхать в 2024 году
14:45Невысокая явка на довыборах в Крыму: ответ украинским "аналитикам"
14:19Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на Украине
14:00В Севастополе двое сгорели при пожаре в гаражах - Следком ведет проверку
Лента новостейМолния