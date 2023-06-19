https://crimea.ria.ru/20230619/tysyacha-rasteniy-s-odnogo-cherenka-kak-v-krymu-razmnozhayut-lavandu-1129486781.html

Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду

Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Тысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду

Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T19:59

2023-06-19T19:59

2023-06-19T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Если размножать лаванду не традиционным черенкованием, а при помощи технологий так называемого клонального микоразмножения (современный способ размножения растений в стерильных условиях – ред.), то с одного куста можно получить не 30-40 черенков растений, а тысячу и даже несколько тысяч. Такая работа ведется в лаборатории биотехнологии Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.По ее словам, весь процесс до момента, когда растение готово к высадке в грунт, занимает около восьми месяцев."Одна из основных культур, которой занимаются в нашем институте, это лаванда узколистная. Такая технология у нас есть и для розы эфиромасличной. Мы разрабатываем и получаем новые оздоровленные сорта, перспективные, те, которые сейчас внедряются в производство", - сказала Егорова. И уточнила, что благодаря новым технологиям можно получить оздоровленный посадочный материал высокого качества или вообще быстро размножить какой-то ценный генотип.Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветущая пора: как собирают розовые лепестки в КрымуКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и ЭмиратыКогда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ниисх крыма, сельское хозяйство, крым, новости, новости крыма, наталья егорова, лаванда, эфиромасличные культуры