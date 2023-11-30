https://crimea.ria.ru/20231130/v-krymu-nauchilis-delat-konfety-iz-morozhenogo-1133192338.html
В Крыму научились делать конфеты из мороженого
В Крыму научились делать конфеты из мороженого - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Крыму научились делать конфеты из мороженого
На крымском молокоперерабатывающем предприятии запустили линию по производству конфет из мороженого. Это принципиально новый продукт для России, потребителями... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T07:26
2023-11-30T07:26
2023-11-30T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. На крымском молокоперерабатывающем предприятии запустили линию по производству конфет из мороженого. Это принципиально новый продукт для России, потребителями которого может стать широкий сегмент покупателей, сказал журналистам генеральный директор Александр Походенко.Подобный продукт есть за рубежом, называется "бомбоане", но там его производят в форме пряника. На крымской фабрике это именно конфеты кубической формы, фасованные в пластиковые стаканы."Одному взрослому человеку удобно их есть так, чтобы мороженое не успело растаять. Для ребенка: мама дала две конфеты - ему хватит. Остальное положила в морозильную камеру. А еще их можно рассматривать в качестве оригинальной закуски к столу", - говорит Походенко."По такому же принципу, только без палочки, это другая линия. И там немножко другой вид шоколада, там именно черный или молочный шоколад, а в мороженом применяется шоколадная глазурь", - объяснила она.Как сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, в Крыму работает три предприятия, производящих мороженое. Им оказывают поддержку как переработчикам молока, приобретенного в Крыму. Благодаря этому за пять лет объемы производства мороженого на территории республики увеличились в 2,6 раза, заявил глава ведомства Андрей Савчук: "Для промышленности мы компенсируем часть затрат на оборудование, которое маркирует продукцию. У нас есть поддержка молочного производства, соответственно, благодаря этому их продукция поступает в магазины по более низкой цене, это помогает им развиваться".Ранее на предприятии рассказали, как во время экстремальной погоды спасали свою продукцию. В результате разгула стихии было отключено электричество, и все произведенное мороженое могло растаять.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослейВрач развеяла популярный миф о вреде мороженогоДиетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жару
https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-dlya-kitaytsev-sdelayut-morozhenoe-s-veselymi-pandochkami-1133188873.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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мороженое, крым, производство, новости крыма, минсельхоз крыма
В Крыму научились делать конфеты из мороженого
В Крыму запустили производство конфет из мороженого с шоколадом и соком манго
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. На крымском молокоперерабатывающем предприятии запустили линию по производству конфет из мороженого. Это принципиально новый продукт для России, потребителями которого может стать широкий сегмент покупателей, сказал журналистам генеральный директор Александр Походенко.
Подобный продукт есть за рубежом, называется "бомбоане", но там его производят в форме пряника. На крымской фабрике это именно конфеты кубической формы, фасованные в пластиковые стаканы.
"Одному взрослому человеку удобно их есть так, чтобы мороженое не успело растаять. Для ребенка: мама дала две конфеты - ему хватит. Остальное положила в морозильную камеру. А еще их можно рассматривать в качестве оригинальной закуски к столу", - говорит Походенко.
На данный момент выпускается три вида таких конфет – мороженое в черном и молочном шоколаде, а также с добавлением манго. Они делаются по такой же технологии, как и обычное мороженое, рассказала РИА Новости Крым работница фабрики Светлана Семенова.
"По такому же принципу, только без палочки, это другая линия. И там немножко другой вид шоколада, там именно черный или молочный шоколад, а в мороженом применяется шоколадная глазурь", - объяснила она.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, в Крыму работает три предприятия, производящих мороженое. Им оказывают поддержку как переработчикам молока, приобретенного в Крыму.
Благодаря этому за пять лет объемы производства мороженого на территории республики увеличились в 2,6 раза, заявил глава ведомства Андрей Савчук: "Для промышленности мы компенсируем часть затрат на оборудование, которое маркирует продукцию. У нас есть поддержка молочного производства, соответственно, благодаря этому их продукция поступает в магазины по более низкой цене, это помогает им развиваться".
Ранее на предприятии рассказали
, как во время экстремальной погоды спасали свою продукцию. В результате разгула стихии было отключено электричество, и все произведенное мороженое могло растаять.
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