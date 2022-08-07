https://crimea.ria.ru/20220807/vrach-razveyala-populyarnyy-mif-o-vrede-morozhenogo-1124087866.html

Врач развеяла популярный миф о вреде мороженого

Врач развеяла популярный миф о вреде мороженого - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Врач развеяла популярный миф о вреде мороженого

Употребление большого количества мороженого летом не может спровоцировать ангину, однако переохлаждение горла способно снизить местный иммунитет. Об этом со... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T08:23

2022-08-07T08:23

2022-08-07T08:23

здоровье

вкусно и полезно

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Употребление большого количества мороженого летом не может спровоцировать ангину, однако переохлаждение горла способно снизить местный иммунитет. Об этом со ссылкой на врача-педиатра Наталью Нежданову сообщает агентство "Прайм".По ее словам, ангину провоцируют патогенные бактерии или вирусы под воздействием неблагоприятных факторов, в том числе переохлаждения, аллергии и прочих. Эта болезнь опасна риском развития серьезных осложнений.Она рекомендует кушать любимое летнее лакомство с осторожностью, чтобы исключить постоянное переохлаждение организма. Если есть его в меру, то оно будет еще и полезным, ведь в нем, по словам врача, содержатся более 20 незаменимых аминокислот. Это - витамины А, Е, С, В1, В2, бета-каротин, жирные кислоты, кальций и прочие.Вместе с тем есть ряд заболеваний, при которых употребление мороженого не желательно. Это ожирение, гипертония, хронический гастрит, язва, диабет, атеросклероз, а также непереносимость лактозы.Ранее диетолог Обложко рассказал, как пиво может навредить здоровью мужчин. По его словам, регулярное употребление большого количества жидкости может привести не только к отекам, но и к проблемам с сердцем. А содержащиеся в пиве жидкие калории являются причиной набора веса.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, вкусно и полезно