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Врач развеяла популярный миф о вреде мороженого - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Врач развеяла популярный миф о вреде мороженого
Врач развеяла популярный миф о вреде мороженого - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Врач развеяла популярный миф о вреде мороженого
Употребление большого количества мороженого летом не может спровоцировать ангину, однако переохлаждение горла способно снизить местный иммунитет. Об этом со... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T08:23
2022-08-07T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Употребление большого количества мороженого летом не может спровоцировать ангину, однако переохлаждение горла способно снизить местный иммунитет. Об этом со ссылкой на врача-педиатра Наталью Нежданову сообщает агентство "Прайм".По ее словам, ангину провоцируют патогенные бактерии или вирусы под воздействием неблагоприятных факторов, в том числе переохлаждения, аллергии и прочих. Эта болезнь опасна риском развития серьезных осложнений.Она рекомендует кушать любимое летнее лакомство с осторожностью, чтобы исключить постоянное переохлаждение организма. Если есть его в меру, то оно будет еще и полезным, ведь в нем, по словам врача, содержатся более 20 незаменимых аминокислот. Это - витамины А, Е, С, В1, В2, бета-каротин, жирные кислоты, кальций и прочие.Вместе с тем есть ряд заболеваний, при которых употребление мороженого не желательно. Это ожирение, гипертония, хронический гастрит, язва, диабет, атеросклероз, а также непереносимость лактозы.Ранее диетолог Обложко рассказал, как пиво может навредить здоровью мужчин. По его словам, регулярное употребление большого количества жидкости может привести не только к отекам, но и к проблемам с сердцем. А содержащиеся в пиве жидкие калории являются причиной набора веса.
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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здоровье, вкусно и полезно
Врач развеяла популярный миф о вреде мороженого

Педиатр Нежданова: мороженое не вызывает ангину, но может снижать местный иммунитет

08:23 07.08.2022
 
© Фото: pixabayМороженое
Мороженое
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Употребление большого количества мороженого летом не может спровоцировать ангину, однако переохлаждение горла способно снизить местный иммунитет. Об этом со ссылкой на врача-педиатра Наталью Нежданову сообщает агентство "Прайм".
По ее словам, ангину провоцируют патогенные бактерии или вирусы под воздействием неблагоприятных факторов, в том числе переохлаждения, аллергии и прочих. Эта болезнь опасна риском развития серьезных осложнений.
"Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора", — рассказала врач.
Она рекомендует кушать любимое летнее лакомство с осторожностью, чтобы исключить постоянное переохлаждение организма. Если есть его в меру, то оно будет еще и полезным, ведь в нем, по словам врача, содержатся более 20 незаменимых аминокислот. Это - витамины А, Е, С, В1, В2, бета-каротин, жирные кислоты, кальций и прочие.
"Бесспорно, такой состав благотворно влияет на работу нервной системы, улучшает обменные процессы, повышает иммунитет", — отмечает педиатр.
Вместе с тем есть ряд заболеваний, при которых употребление мороженого не желательно. Это ожирение, гипертония, хронический гастрит, язва, диабет, атеросклероз, а также непереносимость лактозы.
Ранее диетолог Обложко рассказал, как пиво может навредить здоровью мужчин. По его словам, регулярное употребление большого количества жидкости может привести не только к отекам, но и к проблемам с сердцем. А содержащиеся в пиве жидкие калории являются причиной набора веса.
 
ЗдоровьеВкусно и полезно
 
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