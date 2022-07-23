https://crimea.ria.ru/20220723/dietolog-nazval-samoe-pravilnoe-blyudo-i-samyy-luchshiy-desert-v-zharu-1123929931.html

Диетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жару

Диетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жару - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Диетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жару

Лучшим блюдом в жару являются супы, особенно холодные, а в качестве десерта хороши дыня и арбуз в небольшом количестве. Такую рекомендацию в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T19:19

2022-07-23T19:19

2022-07-23T14:18

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Лучшим блюдом в жару являются супы, особенно холодные, а в качестве десерта хороши дыня и арбуз в небольшом количестве. Такую рекомендацию в эфире радио "Спутник в Крыму" дал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург."В жару очень вредно объедаться, поскольку это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, - говорит диетолог. - Выбирайте умерено дробное питание: 5-6 приемов пищи в день небольшими порциями, и лучше, пусть это будут первые блюда - они менее калорийны, при этом дают хорошую сытость".Супы должны быть легкими, а еще лучше - холодными, на кефире или квасе. Также хороши томатные супы и свекольники. А вот на десерт отлично подойдут дыня или арбуз."Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ >>Ранее диетолог Сергей Обложко научил готовить низкокалорийную окрошку: чтобы окрошка получилась безвредной для фигуры, заправку для нее нужно приготовить по особенному рецепту, а привычную колбасу заменить индейкой.

https://crimea.ria.ru/20220721/pereedanie-arbuza-i-dyni-mozhet-privesti-k-otravleniyu--dietolog-1123910512.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье