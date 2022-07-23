Диетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жару
Диетолог Гинзбург: в жару лучше есть супы, а на десерт выбирать дыню
© Фото: pixabay.comСуп
© Фото: pixabay.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Лучшим блюдом в жару являются супы, особенно холодные, а в качестве десерта хороши дыня и арбуз в небольшом количестве. Такую рекомендацию в эфире радио "Спутник в Крыму" дал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.
"В жару очень вредно объедаться, поскольку это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, - говорит диетолог. - Выбирайте умерено дробное питание: 5-6 приемов пищи в день небольшими порциями, и лучше, пусть это будут первые блюда - они менее калорийны, при этом дают хорошую сытость".
Супы должны быть легкими, а еще лучше - холодными, на кефире или квасе. Также хороши томатные супы и свекольники. А вот на десерт отлично подойдут дыня или арбуз.
"Дыня или арбуз - хороший десерт. Они имеют избыточные сахара, но когда мы сыты, мы много не съедим, зато получим пробиотический эффект. Дело в том, что их сладость обусловлена полезными сахароспиртами, которые как сахара не усваиваются, но зато их очень любят наши бактерии. 250 -300 граммов в день - хорошая оздоровительная порция. Можно с ложечкой мороженого", - советует доктор.
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