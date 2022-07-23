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Диетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жару - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Диетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жару
Диетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жару - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Диетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жару
Лучшим блюдом в жару являются супы, особенно холодные, а в качестве десерта хороши дыня и арбуз в небольшом количестве. Такую рекомендацию в эфире радио... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T19:19
2022-07-23T14:18
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Лучшим блюдом в жару являются супы, особенно холодные, а в качестве десерта хороши дыня и арбуз в небольшом количестве. Такую рекомендацию в эфире радио "Спутник в Крыму" дал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург."В жару очень вредно объедаться, поскольку это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, - говорит диетолог. - Выбирайте умерено дробное питание: 5-6 приемов пищи в день небольшими порциями, и лучше, пусть это будут первые блюда - они менее калорийны, при этом дают хорошую сытость".Супы должны быть легкими, а еще лучше - холодными, на кефире или квасе. Также хороши томатные супы и свекольники. А вот на десерт отлично подойдут дыня или арбуз."Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ &gt;&gt;Ранее диетолог Сергей Обложко научил готовить низкокалорийную окрошку: чтобы окрошка получилась безвредной для фигуры, заправку для нее нужно приготовить по особенному рецепту, а привычную колбасу заменить индейкой.
https://crimea.ria.ru/20220721/pereedanie-arbuza-i-dyni-mozhet-privesti-k-otravleniyu--dietolog-1123910512.html
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совет эксперта, здоровье
Диетолог назвал самое правильное блюдо и самый лучший десерт в жару

Диетолог Гинзбург: в жару лучше есть супы, а на десерт выбирать дыню

19:19 23.07.2022
 
© Фото: pixabay.comСуп
Суп
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Лучшим блюдом в жару являются супы, особенно холодные, а в качестве десерта хороши дыня и арбуз в небольшом количестве. Такую рекомендацию в эфире радио "Спутник в Крыму" дал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.
"В жару очень вредно объедаться, поскольку это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, - говорит диетолог. - Выбирайте умерено дробное питание: 5-6 приемов пищи в день небольшими порциями, и лучше, пусть это будут первые блюда - они менее калорийны, при этом дают хорошую сытость".
Супы должны быть легкими, а еще лучше - холодными, на кефире или квасе. Также хороши томатные супы и свекольники. А вот на десерт отлично подойдут дыня или арбуз.
"Дыня или арбуз - хороший десерт. Они имеют избыточные сахара, но когда мы сыты, мы много не съедим, зато получим пробиотический эффект. Дело в том, что их сладость обусловлена полезными сахароспиртами, которые как сахара не усваиваются, но зато их очень любят наши бактерии. 250 -300 граммов в день - хорошая оздоровительная порция. Можно с ложечкой мороженого", - советует доктор.
"Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ >>
Ранее диетолог Сергей Обложко научил готовить низкокалорийную окрошку: чтобы окрошка получилась безвредной для фигуры, заправку для нее нужно приготовить по особенному рецепту, а привычную колбасу заменить индейкой.
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