https://crimea.ria.ru/20220720/polosatye-reysy-arbuzy-c-ukrainy-otpravyatsya-v-krym-i-regiony-rf-1123895060.html

"Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ

"Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ - РИА Новости Крым, 20.07.2022

"Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФ

Херсонская область намерена поставлять арбузы в Россию транзитом через Крым. Об этом РИА Новости Крым заявил заместитель главы военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T07:03

2022-07-20T07:03

2022-07-20T07:03

сельское хозяйство

херсонская область

крым

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Наталья Дрёмова. Херсонская область намерена поставлять арбузы в Россию транзитом через Крым. Об этом РИА Новости Крым заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Аграрии Херсонщины уверены, что украинские арбузы составят конкуренцию бахчевым из Ростовской и Краснодарской областей.По его словам, коммерческие связи между местными производителями и Крымом налажены, сельхозпродукция в настоящее время активно поставляется для продажи на полуострове.Также немаловажным для фермеров является и тот факт, что цены на топливо в Херсонской области мониторятся и контролируются. Также властями разрабатывается возможность получения гуманитарного топлива для сельхозпроизводителей.В прошлом году южные области Украины испытали так называемый "арбузный кризис": урожай был обильным и высокого качества, но фермеры столкнулись с невозможностью продать выращенное, так как цена на топливо делала самостоятельную перевозку бахчевых бессмысленной. Многие сельхозпроизводители не имели возможности продать урожай и уничтожали его.Выведенные еще в советское время арбузы нескольких разновидностей сорта "Мелитопольский" относятся к самым сладким из средне- и позднеспелых. Традиционно выращиваются на Украине, юге России, в Молдавии. Этот сорт долго хранится, устойчив к болезням, неприхотлив. Средний вес одного арбуза - около 8 кг. Мякоть содержит до 10% сахара.

https://crimea.ria.ru/20220602/kak-khersonskie-fermery-povliyali-na-tseny-v-krymu-chto-govoryat-na-rynkakh-1123424782.html

https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html

херсонская область

крым

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, херсонская область, крым, российская федерация (россия, рф)