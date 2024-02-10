https://crimea.ria.ru/20240210/feykovyy-kanal-v-telegram-pytaetsya-provotsirovat-sevastopoltsev-1134844198.html
Фейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев
Фейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Фейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев
Украинская пропаганда продолжает информационные атаки на севастопольцев. В этот раз аккаунты жителей города пытаются похитить через "замаскированный" чат-бот... РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T11:41
2024-02-10T11:41
2024-02-10T11:45
севастополь
михаил развожаев
общество
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цифровая безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Украинская пропаганда продолжает информационные атаки на севастопольцев. В этот раз аккаунты жителей города пытаются похитить через "замаскированный" чат-бот. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, фейковый канал сам находит жителей Севастополя. Он создан, чтобы похитить аккаунты крымчан."Поддельный бот предлагает нажать кнопки и подписаться на какие-то непонятные ресурсы. Цель — похитить ваш аккаунт. Увидев такие приглашения, ни в коем случае не нажимайте ни на какие ссылки и кнопки. Заблокируйте этот аккаунт и закройте этот диалог", - предупредил он.И подчеркнул, что при появлении поддельного канала в списке мессенджера необходимо сразу заблокировать его и отказать в подписке.Накануне Развожаев сообщил, что украинская пропаганда разгоняет новые фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города. В сентября в Крыму также были зафиксированы украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про СевастопольФейковые страницы РИА Новости Крым появились в сетиКиев вбросил новый фейк о Крымском мосте
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севастополь, михаил развожаев, общество, фейк, информация, новости крыма, цифровая безопасность
Фейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев
Украинская пропаганда создала фейковый канал для кражи аккаунтов севастопольцев - власти
11:41 10.02.2024 (обновлено: 11:45 10.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Украинская пропаганда продолжает информационные атаки на севастопольцев. В этот раз аккаунты жителей города пытаются похитить через "замаскированный" чат-бот. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"ЦИПсО придумывает новые изощренные способы, как подпортить жизнь севастопольцам. В Telegram появился фейковый аккаунт, который "замаскировался" под наш хорошо всем известный чат-бот "Оборона Севастополя". Единственная и реальная ссылка на наш чат-бот — @oborona92bot. А вот @oborona92bot_bot это фейковый аккаунт, созданный мошенниками. Обратите внимание: очень похожее имя бота, но 2 раза использовано слово bot", - отметил глава региона.
По словам губернатора, фейковый канал сам находит жителей Севастополя. Он создан, чтобы похитить аккаунты крымчан.
"Поддельный бот предлагает нажать кнопки и подписаться на какие-то непонятные ресурсы. Цель — похитить ваш аккаунт. Увидев такие приглашения, ни в коем случае не нажимайте ни на какие ссылки и кнопки. Заблокируйте этот аккаунт и закройте этот диалог", - предупредил он.
И подчеркнул, что при появлении поддельного канала в списке мессенджера необходимо сразу заблокировать его и отказать в подписке.
Накануне Развожаев сообщил, что украинская пропаганда разгоняет новые фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города
. В сентября в Крыму также были зафиксированы украинские информационные вбросы
о взрывах в населенных пунктах.
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