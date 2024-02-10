https://crimea.ria.ru/20240210/feykovyy-kanal-v-telegram-pytaetsya-provotsirovat-sevastopoltsev-1134844198.html

Фейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев

Фейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Фейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев

Украинская пропаганда продолжает информационные атаки на севастопольцев. В этот раз аккаунты жителей города пытаются похитить через "замаскированный" чат-бот... РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T11:41

2024-02-10T11:41

2024-02-10T11:45

севастополь

михаил развожаев

общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Украинская пропаганда продолжает информационные атаки на севастопольцев. В этот раз аккаунты жителей города пытаются похитить через "замаскированный" чат-бот. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, фейковый канал сам находит жителей Севастополя. Он создан, чтобы похитить аккаунты крымчан."Поддельный бот предлагает нажать кнопки и подписаться на какие-то непонятные ресурсы. Цель — похитить ваш аккаунт. Увидев такие приглашения, ни в коем случае не нажимайте ни на какие ссылки и кнопки. Заблокируйте этот аккаунт и закройте этот диалог", - предупредил он.И подчеркнул, что при появлении поддельного канала в списке мессенджера необходимо сразу заблокировать его и отказать в подписке.Накануне Развожаев сообщил, что украинская пропаганда разгоняет новые фейки про ситуацию в Севастополе, используя аккаунты жителей города. В сентября в Крыму также были зафиксированы украинские информационные вбросы о взрывах в населенных пунктах.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про СевастопольФейковые страницы РИА Новости Крым появились в сетиКиев вбросил новый фейк о Крымском мосте

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, общество, фейк, информация, новости крыма, цифровая безопасность