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Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества
Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества
Дистанционные мошенники разработали новую схему обмана людей, предлагая якобы пройти медобследование. Как это работает – рассказал гендиректор компании SafeTech РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T15:57
2024-05-21T15:57
россия
новости
мошенничество
общество
омс
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деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники разработали новую схему обмана людей, предлагая якобы пройти медобследование. Как это работает – рассказал гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг в комментарии РИА Новости.Флюорографию действительно рекомендуется проходить раз в год. Этим и пользуются злоумышленники. По словам Дениса Калемберга, они звонят жертве и предлагают выбрать для этого медобследования ближайшую поликлинику из числа реальных медицинских учреждений, дату и время приема, а для подтверждения записи назвать код из СМС.После того, как человек называет код, возможны два варианта сценария. В первом код используется для подтверждения транзакции по списанию средств со счета жертвы мошенников. Такое развитие ситуации возможно, если злоумышленники получили данные карты жертвы или взломали ее мобильный банк.Второй сценарий наиболее распространенный: с помощью кода из СМС злоумышленники получают доступ в портал "Госуслуг" жертвы. После чего они могут провести ряд махинаций: от оформления микрозаймов в МФО до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую вместе с данными всех документов мошенники могут перепродать другим злоумышленникам для таргетированных атак.Несколько дней назад стало известно еще об одной схеме мошенничества. Аферисты выдают себя за сотрудников приемных комиссий столичных вузов и обещают "обеспечить" поступление на бюджетную форму обучения в обмен на крупную сумму. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойТретий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадкахНовая схема: мошенники переводят людям деньги и оформляют микрозайм
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353
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, новости, мошенничество, общество, омс, здоровье, деньги
Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества

Мошенники разработали новую схему с предложением пройти флюорографию по ОМС

15:57 21.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники разработали новую схему обмана людей, предлагая якобы пройти медобследование. Как это работает – рассказал гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг в комментарии РИА Новости.

"Мошенники продолжают эксплуатировать тематику ОМС, но на этот раз настаивают на прохождении флюорографии в одной из ближайших поликлиник за счет средств обязательного медицинского страхования", – рассказал эксперт.

Флюорографию действительно рекомендуется проходить раз в год. Этим и пользуются злоумышленники. По словам Дениса Калемберга, они звонят жертве и предлагают выбрать для этого медобследования ближайшую поликлинику из числа реальных медицинских учреждений, дату и время приема, а для подтверждения записи назвать код из СМС.
После того, как человек называет код, возможны два варианта сценария. В первом код используется для подтверждения транзакции по списанию средств со счета жертвы мошенников. Такое развитие ситуации возможно, если злоумышленники получили данные карты жертвы или взломали ее мобильный банк.
Второй сценарий наиболее распространенный: с помощью кода из СМС злоумышленники получают доступ в портал "Госуслуг" жертвы. После чего они могут провести ряд махинаций: от оформления микрозаймов в МФО до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую вместе с данными всех документов мошенники могут перепродать другим злоумышленникам для таргетированных атак.
Несколько дней назад стало известно еще об одной схеме мошенничества. Аферисты выдают себя за сотрудников приемных комиссий столичных вузов и обещают "обеспечить" поступление на бюджетную форму обучения в обмен на крупную сумму. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.
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