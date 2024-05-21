https://crimea.ria.ru/20240521/proyti-flyuorografiyu-po-oms-novaya-skhema-moshennichestva---1137447794.html

Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества

Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Пройти флюорографию по ОМС: новая схема мошенничества

Дистанционные мошенники разработали новую схему обмана людей, предлагая якобы пройти медобследование. Как это работает – рассказал гендиректор компании SafeTech РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T15:57

2024-05-21T15:57

2024-05-21T15:57

россия

новости

мошенничество

общество

омс

здоровье

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374710_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_65508b3fe7272cd19f4f6ffa9862072d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники разработали новую схему обмана людей, предлагая якобы пройти медобследование. Как это работает – рассказал гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг в комментарии РИА Новости.Флюорографию действительно рекомендуется проходить раз в год. Этим и пользуются злоумышленники. По словам Дениса Калемберга, они звонят жертве и предлагают выбрать для этого медобследования ближайшую поликлинику из числа реальных медицинских учреждений, дату и время приема, а для подтверждения записи назвать код из СМС.После того, как человек называет код, возможны два варианта сценария. В первом код используется для подтверждения транзакции по списанию средств со счета жертвы мошенников. Такое развитие ситуации возможно, если злоумышленники получили данные карты жертвы или взломали ее мобильный банк.Второй сценарий наиболее распространенный: с помощью кода из СМС злоумышленники получают доступ в портал "Госуслуг" жертвы. После чего они могут провести ряд махинаций: от оформления микрозаймов в МФО до получения доступа к информации о счетах и доходах человека, которую вместе с данными всех документов мошенники могут перепродать другим злоумышленникам для таргетированных атак.Несколько дней назад стало известно еще об одной схеме мошенничества. Аферисты выдают себя за сотрудников приемных комиссий столичных вузов и обещают "обеспечить" поступление на бюджетную форму обучения в обмен на крупную сумму. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойТретий не лишний: мошенники внедряют новую схему на торговых площадкахНовая схема: мошенники переводят людям деньги и оформляют микрозайм

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, мошенничество, общество, омс, здоровье, деньги