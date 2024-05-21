https://crimea.ria.ru/20240521/putin-osvobodil-vladimira-tolstogo-ot-dolzhnosti-sovetnika-prezidenta-rf-1137468455.html
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
Президент России Владимир Путин уволил с должности советника президента РФ Владимира Толстого. Текст указа опубликован на портале официальной правовой... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T16:48
2024-05-21T16:48
2024-05-21T17:13
новости
владимир путин (политик)
кадровые перестановки
кадры
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1e/1123099318_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_82c0b8534d88e1f43dc12b0478437eff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин уволил с должности советника президента РФ Владимира Толстого. Текст указа опубликован на портале официальной правовой информации.Известный российский писатель и журналист, праправнук выдающегося русского писателя Льва Толстого Владимир Толстой был назначен на должность советника президента по культуре 23 мая 2012 года. Он занимал ее 12 лет.Он родился в 1962 году в селе Троицкое Московской области в семье профессора МГУ И.В. Толстого.В 1992 году был назначен директором музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной поляне, с 1997 года – председателем Центрального совета Ассоциации музейных работников регионов России. Возглавлял Общественную палату Тульской области, член Общественной палаты Российской Федерации.В России после инаугурации избранного президента завершается процесс формирования нового кабинета министров и новой команды главы государства. Кандидатуры 16-ти министров нового правительства были одобрены в Госдуме. Так, новым министром обороны вместо Сергея Шойгу был назначен Андрей Белоусов, экс-министр обороны Шойгу возглавил Совет безопасности. Бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначены советниками главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые перестановки в Министерстве обороныМишустин распределил обязанности между вице-премьерамиМантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1e/1123099318_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_e16ce734928574555ceef12ddf1f17ca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, владимир путин (политик), кадровые перестановки, кадры, россия
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
Путин уволил с должности советника по культуре Владимира Толстого
16:48 21.05.2024 (обновлено: 17:13 21.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин уволил с должности советника президента РФ Владимира Толстого. Текст указа опубликован на портале официальной правовой информации.
"Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации", – говорится в документе.
Известный российский писатель и журналист, праправнук выдающегося русского писателя Льва Толстого Владимир Толстой был назначен на должность советника президента по культуре 23 мая 2012 года. Он занимал ее 12 лет.
Он родился в 1962 году в селе Троицкое Московской области в семье профессора МГУ И.В. Толстого.
В 1992 году был назначен директором музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной поляне, с 1997 года – председателем Центрального совета Ассоциации музейных работников регионов России. Возглавлял Общественную палату Тульской области, член Общественной палаты Российской Федерации.
В России после инаугурации избранного президента завершается процесс формирования нового кабинета министров
и новой команды главы государства. Кандидатуры 16-ти министров нового правительства были одобрены
в Госдуме. Так, новым министром обороны вместо Сергея Шойгу был назначен
Андрей Белоусов, экс-министр обороны Шойгу возглавил Совет безопасности
. Бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначены советниками
главы государства.
Читайте также на РИА Новости Крым: