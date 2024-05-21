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Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ
Президент России Владимир Путин уволил с должности советника президента РФ Владимира Толстого. Текст указа опубликован на портале официальной правовой... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T16:48
2024-05-21T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин уволил с должности советника президента РФ Владимира Толстого. Текст указа опубликован на портале официальной правовой информации.Известный российский писатель и журналист, праправнук выдающегося русского писателя Льва Толстого Владимир Толстой был назначен на должность советника президента по культуре 23 мая 2012 года. Он занимал ее 12 лет.Он родился в 1962 году в селе Троицкое Московской области в семье профессора МГУ И.В. Толстого.В 1992 году был назначен директором музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной поляне, с 1997 года – председателем Центрального совета Ассоциации музейных работников регионов России. Возглавлял Общественную палату Тульской области, член Общественной палаты Российской Федерации.В России после инаугурации избранного президента завершается процесс формирования нового кабинета министров и новой команды главы государства. Кандидатуры 16-ти министров нового правительства были одобрены в Госдуме. Так, новым министром обороны вместо Сергея Шойгу был назначен Андрей Белоусов, экс-министр обороны Шойгу возглавил Совет безопасности. Бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначены советниками главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые перестановки в Министерстве обороныМишустин распределил обязанности между вице-премьерамиМантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
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новости, владимир путин (политик), кадровые перестановки, кадры, россия
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ

Путин уволил с должности советника по культуре Владимира Толстого

16:48 21.05.2024 (обновлено: 17:13 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин уволил с должности советника президента РФ Владимира Толстого. Текст указа опубликован на портале официальной правовой информации.

"Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации", – говорится в документе.

Известный российский писатель и журналист, праправнук выдающегося русского писателя Льва Толстого Владимир Толстой был назначен на должность советника президента по культуре 23 мая 2012 года. Он занимал ее 12 лет.
Он родился в 1962 году в селе Троицкое Московской области в семье профессора МГУ И.В. Толстого.
В 1992 году был назначен директором музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной поляне, с 1997 года – председателем Центрального совета Ассоциации музейных работников регионов России. Возглавлял Общественную палату Тульской области, член Общественной палаты Российской Федерации.
В России после инаугурации избранного президента завершается процесс формирования нового кабинета министров и новой команды главы государства. Кандидатуры 16-ти министров нового правительства были одобрены в Госдуме. Так, новым министром обороны вместо Сергея Шойгу был назначен Андрей Белоусов, экс-министр обороны Шойгу возглавил Совет безопасности. Бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначены советниками главы государства.
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