https://crimea.ria.ru/20240521/putin-osvobodil-vladimira-tolstogo-ot-dolzhnosti-sovetnika-prezidenta-rf-1137468455.html

Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ

Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ

Президент России Владимир Путин уволил с должности советника президента РФ Владимира Толстого. Текст указа опубликован на портале официальной правовой... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T16:48

2024-05-21T16:48

2024-05-21T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин уволил с должности советника президента РФ Владимира Толстого. Текст указа опубликован на портале официальной правовой информации.Известный российский писатель и журналист, праправнук выдающегося русского писателя Льва Толстого Владимир Толстой был назначен на должность советника президента по культуре 23 мая 2012 года. Он занимал ее 12 лет.Он родился в 1962 году в селе Троицкое Московской области в семье профессора МГУ И.В. Толстого.В 1992 году был назначен директором музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной поляне, с 1997 года – председателем Центрального совета Ассоциации музейных работников регионов России. Возглавлял Общественную палату Тульской области, член Общественной палаты Российской Федерации.В России после инаугурации избранного президента завершается процесс формирования нового кабинета министров и новой команды главы государства. Кандидатуры 16-ти министров нового правительства были одобрены в Госдуме. Так, новым министром обороны вместо Сергея Шойгу был назначен Андрей Белоусов, экс-министр обороны Шойгу возглавил Совет безопасности. Бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначены советниками главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые перестановки в Министерстве обороныМишустин распределил обязанности между вице-премьерамиМантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), кадровые перестановки, кадры, россия