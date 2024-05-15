https://crimea.ria.ru/20240515/putin-obyasnil-naznachenie-belousova-ministrom-oborony-1137304090.html
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России
Президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны Андрея Белоусова и объяснил его назначение ростом расходов... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T15:41
2024-05-15T15:41
2024-05-15T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны Андрея Белоусова и объяснил его назначение ростом расходов на военную составляющую.По словам Путина, Белоусов "прекрасно понимает, что нужно сделать, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны, как ключевого звена этого блока, вписать в общую экономику страны".Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства РФ, сменил во главе Минобороны Сергея Шойгу, которого президент назначил секретарем Совета безопасности.В ходе встречи Путин отметил, что кадровых изменений в Генеральном штабе не планируется, поскольку "этот блок боевой работы у нас сложился" и действует успешно.Путин также поблагодарил Сергея Шойгу за работу по "строительству Вооруженных сил и приданию им нового облика"."Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы", - добавил он.Во вторник президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, а также утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока страны.
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владимир путин (политик), министерство обороны рф, андрей белоусов, вооруженные силы россии, экономика, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии, россия, новости, сергей шойгу, совет безопасности россии
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России
Назначение Белоусова министром обороны связано с ростом военных расходов – Путин
15:41 15.05.2024 (обновлено: 15:54 15.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны Андрея Белоусова и объяснил его назначение ростом расходов на военную составляющую.
"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут. Напомню, что в середине 80-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%", - сказал глава государства.
По словам Путина, Белоусов "прекрасно понимает, что нужно сделать, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны, как ключевого звена этого блока, вписать в общую экономику страны".
Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства РФ, сменил во главе Минобороны Сергея Шойгу, которого президент назначил секретарем Совета безопасности.
В ходе встречи Путин отметил, что кадровых изменений в Генеральном штабе не планируется, поскольку "этот блок боевой работы у нас сложился" и действует успешно.
"Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно", - подчеркнул российский лидер.
Путин также поблагодарил Сергея Шойгу за работу по "строительству Вооруженных сил и приданию им нового облика".
"Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы", - добавил он.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях
вице-премьеров и министров нового правительства, а также утвердил
кандидатов на должности руководителей силового блока страны.