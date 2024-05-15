https://crimea.ria.ru/20240515/putin-obyasnil-naznachenie-belousova-ministrom-oborony-1137304090.html

Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России

Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России

Президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны Андрея Белоусова и объяснил его назначение ростом расходов... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T15:41

2024-05-15T15:41

2024-05-15T15:54

владимир путин (политик)

министерство обороны рф

андрей белоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин представил командующим войсками военных округов нового министра обороны Андрея Белоусова и объяснил его назначение ростом расходов на военную составляющую.По словам Путина, Белоусов "прекрасно понимает, что нужно сделать, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны, как ключевого звена этого блока, вписать в общую экономику страны".Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства РФ, сменил во главе Минобороны Сергея Шойгу, которого президент назначил секретарем Совета безопасности.В ходе встречи Путин отметил, что кадровых изменений в Генеральном штабе не планируется, поскольку "этот блок боевой работы у нас сложился" и действует успешно.Путин также поблагодарил Сергея Шойгу за работу по "строительству Вооруженных сил и приданию им нового облика"."Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы", - добавил он.Во вторник президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, а также утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока страны.

https://crimea.ria.ru/20240514/novaya-struktura-silovogo-bloka-pravitelstva-rossii-1137239473.html

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