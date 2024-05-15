Рейтинг@Mail.ru
Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха" - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240515/manturov-i-dyumin-voshli-v-nablyudatelnyy-sovet-rostekha-1137310708.html
Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха" - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, первый зампредседателя правительства РФ Денис РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T20:04
2024-05-15T20:04
владимир путин (политик)
денис мантуров
алексей дюмин
политика
ростех
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123856562_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_6547db79bb86c2570040fa9c94f20b24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов включены в наблюдательный совет "Ростеха". Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.Этим же указом из состава наблюдательного совета выведены министр здравоохранения Михаил Мурашко и советник президента Игорь Левитин.Кроме того, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин также назначен помощником президента Российской Федерации. Соответствующий указ российский лидер подписал 14 мая. Владимир Путин избрал для себя 36 помощников, в число которых, помимо Дюмина, вошли спикер Кремля Дмитрий Песков, экс-министр культуры Владимир Мединский, бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев, бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и другие.14 марта Владимир Путин утвердил новый состав Кабинета министров РФ. Он заявил, что для долгосрочного и уверенного развития России правительство должно быть в едином строю с депутатами Госдумы и регионами страныЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны РоссииПутин рассказал о новых полномочиях ШойгуПутин обозначил главную экономическую задачу России
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0f/1123856562_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_75075c2efbff97609a2606f2f3779215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), денис мантуров, алексей дюмин, политика, ростех, новости, россия
Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"

Президент подписал указ о введении Дюмина и Мантурова в наблюдательный совет "Ростеха"

20:04 15.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов включены в наблюдательный совет "Ростеха". Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

"Назначить членами наблюдательного совета Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" следующих лиц: Мантуров Д.В, Алиханов А.А., Дюмин А.Г", - говорится в документе.

Этим же указом из состава наблюдательного совета выведены министр здравоохранения Михаил Мурашко и советник президента Игорь Левитин.
Кроме того, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин также назначен помощником президента Российской Федерации. Соответствующий указ российский лидер подписал 14 мая. Владимир Путин избрал для себя 36 помощников, в число которых, помимо Дюмина, вошли спикер Кремля Дмитрий Песков, экс-министр культуры Владимир Мединский, бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев, бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и другие.
14 марта Владимир Путин утвердил новый состав Кабинета министров РФ. Он заявил, что для долгосрочного и уверенного развития России правительство должно быть в едином строю с депутатами Госдумы и регионами страны
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России
Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
Путин обозначил главную экономическую задачу России
 
Владимир Путин (политик)Денис МантуровАлексей ДюминПолитикаРостехНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:46Подвести газ к домам в Феодосии застройщика заставит суд
20:35Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году – Минтруда
20:28При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены семь человек
20:17Из-за гибели посевов в Ростовской области введен режим ЧС
20:04Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
19:45Белоусов обсудил с главой МО Белоруссии военно-техническое сотрудничество
19:37Зачем в США заявляют о перемирии на Украине
19:31Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах
19:13Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением
18:58Портфель ипотечных кредитов в РНКБ превысил 100 млрд рублей
18:37Власти назвали реальную численность населения Севастополя
18:20Покушение на премьера Словакии Фицо: что известно к этому часу
18:18В Крыму в "наливайках" проводят контрольные рейды
17:58В Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников
17:42Полкило наркотиков в салоне BMW: в Керчи осудили наркодилеров
17:15Путин призвал к рачительности при расходовании средств на ОПК
17:12Идет массированный обстрел Запорожской области - есть раненые
16:53Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного
16:50Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина
16:39С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти
Лента новостейМолния