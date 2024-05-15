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Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха" - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, первый зампредседателя правительства РФ Денис РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T20:04
2024-05-15T20:04
2024-05-15T20:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов включены в наблюдательный совет "Ростеха". Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.Этим же указом из состава наблюдательного совета выведены министр здравоохранения Михаил Мурашко и советник президента Игорь Левитин.Кроме того, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин также назначен помощником президента Российской Федерации. Соответствующий указ российский лидер подписал 14 мая. Владимир Путин избрал для себя 36 помощников, в число которых, помимо Дюмина, вошли спикер Кремля Дмитрий Песков, экс-министр культуры Владимир Мединский, бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев, бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и другие.14 марта Владимир Путин утвердил новый состав Кабинета министров РФ. Он заявил, что для долгосрочного и уверенного развития России правительство должно быть в едином строю с депутатами Госдумы и регионами страныЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны РоссииПутин рассказал о новых полномочиях ШойгуПутин обозначил главную экономическую задачу России
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владимир путин (политик), денис мантуров, алексей дюмин, политика, ростех, новости, россия
Мантуров и Дюмин вошли в наблюдательный совет "Ростеха"
Президент подписал указ о введении Дюмина и Мантурова в наблюдательный совет "Ростеха"