https://crimea.ria.ru/20240515/putin-oboznachil-glavnuyu-ekonomicheskuyu-zadachu-rossii-1137288480.html
Путин обозначил главную экономическую задачу России
Путин обозначил главную экономическую задачу России - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Путин обозначил главную экономическую задачу России
Россия должна войти в четверку крупнейших экономик планеты, при этом первоочередное значение имеет эффективность развития всех сфер и рост благосостояния... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T10:04
2024-05-15T10:04
2024-05-15T10:04
владимир путин (политик)
россия
экономика
новости
общество
зарплата
производство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия должна войти в четверку крупнейших экономик планеты, при этом первоочередное значение имеет эффективность развития всех сфер и рост благосостояния россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа."Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты", - цитирует президента пресс-служба Кремля.По его совам решение этой задачи невозможно без повышением уровня оплаты труда. Для этого РФ будет наращивать производительность за счет внедрения новых технологий, автоматизации и роботизации, создания современных рабочих мест.Владимир Путин ранее подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них - сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия уверенно смотрит вперед – ПутинБезопасность народов России для меня превыше всего – ПутинРоссия и Китай удвоили товарооборот - Путин
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владимир путин (политик), россия, экономика, новости, общество, зарплата, производство
Путин обозначил главную экономическую задачу России
Путин: Россия должна войти в четверку крупнейших экономик планеты
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Россия должна войти в четверку крупнейших экономик планеты, при этом первоочередное значение имеет эффективность развития всех сфер и рост благосостояния россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа.
"Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты", - цитирует президента пресс-служба Кремля.
По его совам решение этой задачи невозможно без повышением уровня оплаты труда. Для этого РФ будет наращивать производительность за счет внедрения новых технологий, автоматизации и роботизации, создания современных рабочих мест.
"Одновременно будем заниматься подготовкой грамотных, современно мыслящих специалистов, которым предстоит осваивать новые производства, трудиться в промышленности и социальных отраслях. Разумеется, наш приоритет – подготовка современных кадров для сферы государственного, муниципального управления", - сказал российский лидер.
Владимир Путин ранее подписал Указ о национальных целях развития
Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них - сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.
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